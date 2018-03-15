 Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Бакулина, назначение омбудсмена, членов Счетной палаты и главы НБУ

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.
Прежде всего депутаты завершат рассмотрение в повторном втором чтении законопроекта №4670 "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".
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Далее на повестке дня вопрос предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок"). Следующим вопросом депутаты планируют вернуться к принятию повестки дня сессии.
Кадровые вопросы включены в качестве четвертого пункта. При этом в повестке дня отдельно не указывается отчет главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
После кадров депутаты планируют рассмотреть законопроект №7547 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые отменят положения кодекса, вступающие в силу 15 марта, так называемые "правки Лозового".
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Кроме того, Рада планирует рассмотреть правительственный законопроект №7180 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками", президентский законопроект №7322 "О дипломатической службе" во втором чтении, правительственный - №4591 об Учреждении бизнес-омбудсмена.
лишат бакулина мандата и на его место будут выборы или назначат следующего утырки по списку кацоппоблока?
а бакулин их фракцию стережёт из мацькви...
так что алкаш-луцик снова пёрнул мимо... тока штаны себе завонял...
ничего не примут....
ждут выборов....
хотят переизбраться....
А открытые списки для выборов когда проголосуете?
И когда снимите бешеные налоги и акцизы с машин на евро номерах- обманули протестантов и замяли вопрос?
парабия судить нада... скурвился после Майдана - сука прикормленая...
парубия, суку-продажнюю, за ведения цирка в Раде нужно судить... тварь зневиру в общество втюрил...
перед кожними виборами ОБІЦЯЮТЬ-БРЕШУТЬ ............