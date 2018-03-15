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 Политика Украины
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Все про:Бакулин (46) ВР (21738) НБУ (4339) омбудсмен (312) Счетная палата (102) Смолий (25) Гонтарева (717)

 Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Бакулина, назначение омбудсмена, членов Счетной палаты и главы НБУ

Верховная Рада рассмотрит в четверг назначение членов Счетной палаты, Уполномоченного ВР по правам человека, увольнение Валерии Гонтаревой и назначение вместо нее нового председателя НБУ.

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

Прежде всего депутаты завершат рассмотрение в повторном втором чтении законопроекта №4670 "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".

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Далее на повестке дня вопрос предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок"). Следующим вопросом депутаты планируют вернуться к принятию повестки дня сессии.

Кадровые вопросы включены в качестве четвертого пункта. При этом в повестке дня отдельно не указывается отчет главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

После кадров депутаты планируют рассмотреть законопроект №7547 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые отменят положения кодекса, вступающие в силу 15 марта, так называемые "правки Лозового".

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Кроме того, Рада планирует рассмотреть правительственный законопроект №7180 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками", президентский законопроект №7322 "О дипломатической службе" во втором чтении, правительственный - №4591 об Учреждении бизнес-омбудсмена.

Источник: https://censor.net.ua/n3055674
 
 
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Кто знает, как по закону:
лишат бакулина мандата и на его место будут выборы или назначат следующего утырки по списку кацоппоблока?
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КАЛО_циянты без жопоблока не имеють 226 голосов...
а бакулин их фракцию стережёт из мацькви...
так что алкаш-луцик снова пёрнул мимо... тока штаны себе завонял...
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Бакуліна не мандату позбавлять, а недоторканості, а депутатом він буде й далі навіть якщо його посадять, аж до кінця роботи ВРУ 8-го скликання! Сьогодні ще будуть виносити на розгляд ВРУ питання про відкликання Савченко з комітету ВРУ з питань нацбезпеки! Питання виносить гнида пашинський, якому патріот Савченко заважає в комітеті протягувати потрібні мафії рішення! Нардеп Льовочкін який взагалі не ходить на засідання комітету, не заважає пашинському та мафії, а Герой України Савченко - заважає мафії! Найбільше дратує те що весь комітет з нацбезпеки одноСТАЙНО підтримав пропозицію вигнати Савченко з комітету, а трус та зрадник Юрій Береза, ще й пропонував відібрати в Савченко нагороду Герой України! Таке враження що в комітеті ВРУ з нацбезпеки зібрались вороги України та ставленики мафії, саме тому комітет бездумно та злочинно погоджує законопроекти мафії, які повністю забороняють ведення бойових дії на Донбасі та повністю руйнують сферу безпеки України!
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болтовня....
ничего не примут....
ждут выборов....
хотят переизбраться....
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А визы с рашей когда введете?
А открытые списки для выборов когда проголосуете?
И когда снимите бешеные налоги и акцизы с машин на евро номерах- обманули протестантов и замяли вопрос?
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а тогда, когда парубий списки КАЛОциянтов предъявит украинскому обществу...
парабия судить нада... скурвился после Майдана - сука прикормленая...
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- Ну, - сказал Остап оглянувшемуся Балаганову, - заседание продолжается! Подавайте сюда вашего подпольного Рокфеллера. Сейчас я буду его раздевать! Ох, уж мне эти принцы и нищие!(с)
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А с Савченко Медведчук с хуйлом не дают согласия неприкосновенность снять, а Рада?
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Невже уроди з БПП і НФ "добазарились"... Але навіть тоді їм треба допомога жопоблоку чи сраних груп, бо 226 голосів на двох не вистачає...
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КОЛОциянтов нет 226 даже с допоблоком...
парубия, суку-продажнюю, за ведения цирка в Раде нужно судить... тварь зневиру в общество втюрил...
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Ничего у соевых не получится,они только могут створить пургу на ровном месте,а потом у них нет доказательств,дело разваливается,короче уроды паталогические.
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коли неприкосновенность знімуть з усіх ??
перед кожними виборами ОБІЦЯЮТЬ-БРЕШУТЬ ............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Бакулина, назначение омбудсмена, членов Счетной палаты и главы НБУ
 
 
 
 
 
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