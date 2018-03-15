 Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Бакулина, назначение омбудсмена, членов Счетной палаты и главы НБУ

Об этом говорится в повестке дня Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрифнорм.

Прежде всего депутаты завершат рассмотрение в повторном втором чтении законопроекта №4670 "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины".

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Далее на повестке дня вопрос предоставления согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок"). Следующим вопросом депутаты планируют вернуться к принятию повестки дня сессии.

Кадровые вопросы включены в качестве четвертого пункта. При этом в повестке дня отдельно не указывается отчет главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

После кадров депутаты планируют рассмотреть законопроект №7547 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которые отменят положения кодекса, вступающие в силу 15 марта, так называемые "правки Лозового".

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Кроме того, Рада планирует рассмотреть правительственный законопроект №7180 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками", президентский законопроект №7322 "О дипломатической службе" во втором чтении, правительственный - №4591 об Учреждении бизнес-омбудсмена.