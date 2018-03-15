 Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на Скрипаля и его дочь, - Белый дом

США поддержали решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Соединенные Штаты разделяют ту точку зрения, которая есть у Британии - что Россия несет ответственность за атаку с применением нерво-паралитического вещества на британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фриланд об отравлении Скрипаля и его дочери: Россия нарушила мировой порядок

В заявление отмечается, что решение выслать российских дипломатов - справедливый ответ.

"США солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. США разделяют точку зрения, согласно которой Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Соединенного Королевства выслать российских дипломатов в качестве справедливого ответа", - сказано в документе.

В Белом доме подчеркнули, что это действие России вписывается в ее модель поведения - игнорирование правил международного порядка, подрыв суверенитета и безопасности стран во всем мире и попытки подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - Хейли

"Соединенные Штаты работают вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, чтобы такого рода отвратительная атака больше не повторилась", — говорится в заявлении.