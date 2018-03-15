 Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на Скрипаля и его дочь, - Белый дом

США поддержали решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Соединенные Штаты разделяют ту точку зрения, которая есть у Британии - что Россия несет ответственность за атаку с применением нерво-паралитического вещества на британского гражданина Сергея Скрипаля и его дочь.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фриланд об отравлении Скрипаля и его дочери: Россия нарушила мировой порядок
В заявление отмечается, что решение выслать российских дипломатов - справедливый ответ.
"США солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. США разделяют точку зрения, согласно которой Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Соединенного Королевства выслать российских дипломатов в качестве справедливого ответа", - сказано в документе.
В Белом доме подчеркнули, что это действие России вписывается в ее модель поведения - игнорирование правил международного порядка, подрыв суверенитета и безопасности стран во всем мире и попытки подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - Хейли
"Соединенные Штаты работают вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, чтобы такого рода отвратительная атака больше не повторилась", — говорится в заявлении.
Яким буде покарання за злочин.
=======
Ні, мало. Роздратованість. Ну і королева уже сказала, що на футбол в рашку не поїде. Тут рашці і труба.
Мда. Якось уся ця безхребетність мене вражає просто.
Трамп пошлёт хуйлу письмо с приглашением на конкурс "Мисс Вселенная 2018"???
Туда и будем всем миром впихивать их скрепы с вяличием...
Н - недоразвитая
Д - дегенеративная
Р - россия
тому! смерть рашинським окупантам.
Горіть у пеклі, москалі!
Так что переворачивайте страничку своей методички с раздела провокаций на какой либо другой.Посмотрим,что там у вас в сегодняшних указаниях.
Вы либо ольгинский провокатор,либо туловище,которое совсем не дружит со своей головой.
Март 15, 2018
Лондон обещал, что даст жёсткий ответ Москве на отравление её бывшего двойного агента, однако меры, озвученные Терезой Мэй, оказались довольно скромными. Россию это не остановит, а Путин сделает вывод, что у Великобритании нет ни достойных союзников, ни силы.
https://www.economics-prorok.com/2018/03/the-guardian-%d0%bc%d1%8d%d0%b9-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%bd.html
1. Поднять рейтинг самой Мэй, снизившийся из-за "брексит".
2. Мобилизовать ЕС для борьбы с РФ, т.к. из-за брексит в Европе считают Англию в начале развала ЕС, Мэй хочет хоть здесь возглавить и объединиться со странами Европы.
3. Не дать США ввязаться в разборки с Ираном и Китаем потому, что назначение Помпео гос. секретарём развязало Трампу руки. Помпео как и Трамп считает, что надо проводить экспансию в мире не считаясь с союзниками.
Есть враг РФ с Китаем и Ираном нужно подождать. Примерно так.
В "Бояришнік" можна добавить амфєтамінчіка.
Пару місяців, і Коцапії хана!
Я уже писал, что Россия - страна тотальной всеобщей безграмотности.
В том плане, что и в российских школах, и в российских ВУЗзах голову человека забивают огромным числом совершенно бесполезных посторонних знаний (которые зачастую к тому же ложные), и не дают действительно нужных знаний, а к тому же еще и отучают мыслить.
В итоге га выходе получается стандартный госо советикус, тот же самый, что и пятьдесят лет назад, легко управляемый, не умеющий мыслить и принимать решения. Тема принятия рациональных решений вообще проходит российского образования.
Российский человек просчитывает последствия максимум на полшага, а все что дальше и глубже - лежит за пределами его понимания и объявляется им глупостью. Понятие «теории игр» ему знакомо разве что по фильму «Игры разума», да и то лишь если он обратил внимание на этот аспект фильма.
А меж тем это вещь интересная. Вот хотя бы, гляньте вот эту статейку Википедии, чтобы понять, насколько правильное и рациональное решение может быть не похоже на то, большинство интуитивно сочтет правильным.
К чему я всё это рассказываю?
Да вот сейчас смотрю на то, как сокрушаются мои советские друзья слабостью ответных мер Британии на террористический акт, устроенный Россией в Солсбери. И как сожалеют, что не та нынче Британия пошла, слабовата.
Ну подумаешь, 23 дипломата выслала. А Россия в ответ тоже вышлет. И что?
Ваша беда, братцы мои, в том, что вы, уж извините за прямоту, как типичные гомо советикусы, видите лишь то, что у вас под носом и неспособны просчитывать хотя бы на шаг вперед.
Можно, я это сделаю за вас?
Вы что, собственно, хотели-то? Чтобы Британия бомбардировщики в воздух подняла и десант в Архангельске высадила (сегодня кстати, исполняется ровно сто лет, как она сделал это в 1918)?
А теперь давайте я объясню вам, что собственно произошло.
Высылка 23 дипломатов.
Надо понимать, что это не дипломаты, а разведчики. Любое посольство РФ за рубежом делят между собой три российский ведомства: МИД, СВР и ГРУ. Любая страна имеет в своих зарубежных посольствах разведчиков под дипломатическим прикрытием, это очевидная и общеизвестная аксиома. Все всё знают, все всё понимают, но закрывают на это глаза и шпионов в посольствах не трогают. Паритет типа, их шпионы у тебя, твои у них и так они хотя бы на виду.
Так вот, теперь в Лондоне останется только МИД. А ГРУ и СВР отправятся назад в Россию.
Логика подсказывает, что теперь и Россия в ответ должна выслать из британских шпионов из Британского посольства в Москве.
И вот тут облом. Их там уже нет.
Британия сама забрала их оттуда после дела Литвиненко. Вы ведь об этом не знали не так ли? Вы думали Британия тогда утерлась и спустила все на тормозах? Ан нет, Британия тогда перестроила всю работу в России, и их шпионы теперь сидят не в посольстве, а в других местах. Причем русские еще даже не успели выяснить, где именно.
Так что каких-то дипломатов Россия тоже вышлет, но это будут именно дипломаты, а не шпионы, что на фоне резкого сворачивания всех дипконтактов еще только усугубит потери России.
Высылка 23 шпионов высшего уровня - это значит все деньги, все силы, все ресурсы, что Россия годами вбухивала в создание своей агентской сети в Британии - сгорели. И поверье, сгорело немеряно бабла. Агентурная сеть, оставшаяся без трекеров-резиденов, не только будет неработоспособна, но и очень быстро будет раскрыта, бо ее безопасность обеспечивалась именно из посольства.
Хотите верьте, хотите нет, но эта огромная потеря для России и, кстати, можете засекать, теперь и количество терактов в Британии (и отчасти в Европе) резко поубавится и «проблемы с мигрантами» тоже потихоньку сойдут на нет.
Задействование Акта Магнитского
Вы что думали, британский акт Магнитского, это то же самое, что и американский акт Магнитского? А вот хренушки! Это куда как круче. Это не запрет на въезд группе олигархов. Это внесудебная блокировка банковских счетов в том случае, если деньги, лежащие на этом счету, хотя бы в одной транзакции коснулись транзитных путей, задействованных в схемах, раскрытых Магницким. И вот тут - сюрприз, практически всё, все 100% того, что скомуниздил из госбюджета Великий Вождь со своей камарильей, всё шло через эти схемы.
Это значит, что всё, что было своровано верхушкой российского паханата на протяжении десятилетий, теперь станет теперь недоступно для использования.
Хочу уточнить. Недоступно для использования ими. Банк же имеет полное право крутить бабло на замороженных счетах, так что профит для Бритов - налицо.
Частные самолеты
Новые правила контроля частных самолетов. Вы даже представить себе не можете, насколько это серьезно. Никто из русских «коментаторов» и «аналитиков» на это внимания не обратил. А кого-то, между прочим, этот пункт огорчил сильнее всех прочих. Если вы думаете, что те, кто летает частными самолетами точно так же, как и вы смертные, проходят контроль безопасности в аэропортах, таможню и паспортный контроль, то как вы наивны, боже мой. Чтоб вы понимали, частный самолет - это такая «диппочта лайт».
Коммерческую партию героина вам провезти не дадут, но немного в кармане, для личного употребления - нет проблем. Если прилетели бизнес-джетом, то, при определенных обстоятельствах вы можете выйти из аэропота, не увидев вживую ни таможеника, ни пограничника.
Вы можете слетать на частном самолете в Лондон и обратно и вернуться с чистым паспортом, без штампика о пересечении границы. Вернее, могли, до сегодня.
Виза? Не смешите мои ботинки! Десять лет назад я летал из Москвы в Вену безо всяких виз, правда не своим бизнес-джетом, а чужим. Мог бы, кстати и без загранпаспорта слетать, если бы борт был мой.
Мне друзья хвастали, что и со стволом в кармане - без проблем, но я лично не проверял, не знаю. Все же так нельзя, просто повезло, что никто не проверил.
Впрочем, что вы там везете - это уже дело десятое. Великое дело конфиденциальность. Когда можно слетать на другой конец земного шара, вообще не оставив никаких следов ни в паспорте, ни в базе пограничников, ни на отметке флайтрадара и никто никогда не узнает, что там было в тех пяти тяжеленных чемоданах, что вы везли с собой.
Кстати, вы в курсе, что аренда бизнес джета на один рейс хотя и заметно дороже, чем билет бизнес-класса, но это все же сумма того же порядка. Вполне доступная сумма.
И вот теперь эта халява кончилась! Сколько тайных конфиденциальных встреч не состоится! Сколько тяжеленных чемоданов на попадет в место назначения!
Бойкот ЧМ-2018
Что там еще? Бойкот ЧМ-2018 высшими должностными лицами? Только высшими должностными лицами?
Вам уже смешно? Какой же это бойкот! Вот если бы запретили болельщикам и команде ехать в Москву!
А вот теперь, друзья, медленно выдыхаем и оглядываемся по сторонам. Вы еще не до конца выдавили из себя совок? Давайте-ка я объясню, что это значит.
Это у вас, в концлагере под названием «Россия», всякие спортивные дела и прочие чемпионаты мира - это дело государственное и обязательное к исполнению всеми заключенными лагеря. Приказал начальник лагеря - участвуем, значит все участвуют, даже те, кто на больничном. Приказал «бойкотируем», значит все бойкотируют, даже кто пять лет готовился, или кто билеты уже купил.
А в свободном мире свободные люди сами решают, что и как делать, куда ехать или не ехать и что смотреть или не смотреть. И никто им не указ, ни премьер-министр, ни парламент, ни, прости господи, сама королева. Парламент вообще не вправе обсуждать подобные вещи, это не его компетенция. И вот раз уж парламент поднял этот вопрос сверх своей компетенции, то лишь один этот факт очень многое значит.
Поданным Британии не может запретить ни правительство, ни королева. А вот пример подать - могут. «Я не еду», - сказало правительство! «Я не еду», - сказала королевская семья. Осталось подождать, что скажут поданные.
И друзья. По НАТО, по Евросоюзу, по ООН.
Прочее
Там ведь еще много чего было… изменение законодательства… прекращение дипломатических отношений на высоком уровне… например. Но что всё я да я вам разжевываю…
Попробуйте, наконец, сами хоть раз просчитать шахматную партию хотя бы на два-три хода вперед.
SHIPILOV.COM
«Мы предпримем ряд мер, которые находятся в компетенции наших служб Национальной безопасности. Они направлены на противодействие угрозам, которые представляют действия враждебного государства. Сегодня я очертила лишь некоторые из этих мер. Парламентарии понимают, что существует кое-что, о чем из соображений национальной безопасности нельзя говорить прилюдно», - сказала она.
и Штаты дрыщут поносом - им некогда - нужно готовиться к переговорам с Ким Чен Ын-ом потому как авианосцы где то заблудились...
уепаны которых Х.йло дрючит...
так что сидели б тихонько все по своим углам и дрожали б там...
ну иногда можно говорить что не просто дрожите - ещё и беспокоитесь...