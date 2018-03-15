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 Происшествия, За рубежом
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Все про:выборы (20144) налоги (2399) США (13412) тюрьма (590) Манафорт (56)

 Манафорту грозит 300 лет тюрьмы, - CNN

Скандальный политтехнолог Пол Манафорт может провести остаток своей жизни в тюрьме, ему грозит лишение свободы сроком в 300 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что на прошлой неделе окружной суд восточного округа Вирджинии в США поместил Манафорта под домашний арест с требованием носить электронный браслет и залогом в 10 млн долларов. При этом, в октябре прошлого года Манафорта уже поместили под аналогичный домашний арест с залогом в другом деле по решению федерального суда в Вашингтоне.

В Вирджинии Манафорта, в частности, обвиняют в неуплате налогов (прокуроры ожидают приговора на 8 лет лишения свободы). Против него также выдвинуты обвинения в 9 эпизодах финансовых махинаций, за каждое из которых подозреваемый может получить максимум 30 лет тюрьмы (всего – 270 лет).

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Ты продаешь Америку русским!" - в Манафорта швырнули флаг РФ и обвинили в предательстве. ВИДЕО

В то же время, в "вашингтонском" деле Манафорту грозит от 15 до 20 лет лишения свободы по обвинению в пяти эпизодах преступного сговора и незаконного лоббирования интересов иностранцев.

Ранее сообщалось о том, что за заговор против США бывшему руководителю избирательного штаба нынешнего президента США Трампа Полу Манафорту может грозить 80 лет заключения.

В частности, ему, очевидно, придется ответить и за работу пиарщика и лоббиста экс-президента-беглеца Виктора Януковича. По одному из обвинений политтехнолог обогащался в Украине, а в США не платил с этих денег налогов.

В то же время, ФБР заинтересовалось Манафортом прежде всего из-за вмешательства России в президентские выборы в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3055671
 
 
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Это бесчеловечно. Надеюсь скостят хотя бы до 150-ти.
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ну что вы на УДО выйдет лет так через 75
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Пусть сенаторы из Блока Дональда Трампа и Американского народного фронта на поруки возьмут.
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Вот это я понимаю западное правосудие. А у нас позор на весь мир, а не законы. За издевательства над детьми дают штраф, за педофилию - 2 года, за убийство на дороге в нетрезвом виде трех человек дают 6 лет,из них 3 года будет амнистия. Рецидивистов -убийц амнистируют. Украл миллиард - 4 года условно,воевал против Украины и убил десятки украинцев на Донбассе - получи 3 года.Это законы сатанинской своры, которая сидит в Раде и вредит народу.Эту свору нужно за такие законы не просто вышвыривать из Рады, но и садить за решетку.
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Американцы просто красавчики там с законом все очень строго. Этому клоуну и 20 лет хватит, остальные 280 приберегите для остальных ушлепков
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Манафорту грозит 300 лет тюрьмы. Ух ты, маловато. А вдруг проживет и выйдет на свободу опять будет продавать Америку в пользу россии.
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через 300 лет он сможет продать только гос. акт в болотной местности.
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Застава 10 млн дол.
Коли подібне буде практикуватися в нас? Маємо безліч крупних злодіїв-корупціонерів.
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Порви фото Барыги, 8 лет.
Это тебе не убийцы, которых реально выпускают из украинского суда после барыжных реформ. (беркутовцы, расстрелявшие НС, Крысин и его подельники)
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Весь мир должен знать:
Связался с кацапами - тюрьма, смерть или проказа...
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А хоть на скидку за опт 10-20% можно надеяться?
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А я ніяк не міг зрозуміти чому під москвою хати коштують по 50млн доларів... Виявляється вкрадені десь долари на московії обмінюються на ПМЖ за совковим курсом 64 копійки за долар.
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приймайте закон савченко ,в депутати його ,в депутати паре і всьо
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хочу, чтоб у нас так. а то 15 дали, по савченко 7, за хорошее поведение 3, по амнистии на следующий день вышел.
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Какие 15, что вы...у нас "уважаемому" человеку за подобное не грозит даже арест.
А если и арестуют, то оправдают или дадут максимум 1-2 года условно.
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Великий комбинатор по-американски, вдохновитель бандюковича и рыгов😂 🤑
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Ну прям как у нас...браслет, залог....только сроки там реальные и суммируются а не поглощаются. И демократия не мешает им сажать на столетия. Молодцы американцы. Потому у них порядок, а у нас ....
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если у нас примут штатовские судебные принципы складывания сроков в результате выйдет что-то с припиской "с отсрочкой наказания на 300 лет"
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Мог бы Путина и Януковича за собой потянуть и срок свой разделить на троих. Манафорту загрожує 300 років в'язниці, - CNN - Цензор.НЕТ 9466
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Это бесчеловечно! Достаточно было 15 лет расстрела через повешенье на электрическом стуле...
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а вот если бы попросил у ромчика одеяло в клеточку...
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Так и сейчас ещё не поздно справочку о невменяемости в Феофании купить.
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Глядя на эту фотографию Манофорта ловишь его мысль :" А так все хорошо начиналось. Денежка капала, лохов доил и тут на тебе, 300 лет." За то при деньгах.
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Саме час Манафорту укладати угоду зі слідством і здавати всіх, як Оніщенко, що крав у системі Порошенка, але зараз живе вільно, як звичайна людина і заробляє на конному спорті на життя в Іспанії. А всього лише здав Лолку і всю його шоблу з нутрощами.
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Це тільки здається, що можна щось приховати. Справжні дізнавачі безпомилково знають, коли підслідний бреше, а коли він відвертий. І для цього не треба ніякої "сиворотки правди", або поліграфа. Так влаштована людина. Лише кримінальники зі стажем можуть плутати слідство, але все одно садяться.
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Ну що, синку, допомогли тобі кляті москалі? Відсидиш і вийдеш людиною з чистою совістю. І почнеш нове життя.
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связался с Яныком и Хуйлом - 300 лет тюрьмы
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Хотя смех смехом, а технологии радикального продления жизни будут доступны в ближайшем обозримом будущем...
Но для Манафорта это может стать не очень хорошей новостью - РЕАЛЬНО сидеть 300 лет... так себе перспектива...
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Суд присяжных будет!Манафорт не дышит,а как дышал!Шакаладу и Рюкзаку -такие же!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМанафорту грозит 300 лет тюрьмы, - CNN
 
 
 
 
 
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