 Манафорту грозит 300 лет тюрьмы, - CNN

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает CNN.

Отмечается, что на прошлой неделе окружной суд восточного округа Вирджинии в США поместил Манафорта под домашний арест с требованием носить электронный браслет и залогом в 10 млн долларов. При этом, в октябре прошлого года Манафорта уже поместили под аналогичный домашний арест с залогом в другом деле по решению федерального суда в Вашингтоне.

В Вирджинии Манафорта, в частности, обвиняют в неуплате налогов (прокуроры ожидают приговора на 8 лет лишения свободы). Против него также выдвинуты обвинения в 9 эпизодах финансовых махинаций, за каждое из которых подозреваемый может получить максимум 30 лет тюрьмы (всего – 270 лет).

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В то же время, в "вашингтонском" деле Манафорту грозит от 15 до 20 лет лишения свободы по обвинению в пяти эпизодах преступного сговора и незаконного лоббирования интересов иностранцев.

Ранее сообщалось о том, что за заговор против США бывшему руководителю избирательного штаба нынешнего президента США Трампа Полу Манафорту может грозить 80 лет заключения.

В частности, ему, очевидно, придется ответить и за работу пиарщика и лоббиста экс-президента-беглеца Виктора Януковича. По одному из обвинений политтехнолог обогащался в Украине, а в США не платил с этих денег налогов.

В то же время, ФБР заинтересовалось Манафортом прежде всего из-за вмешательства России в президентские выборы в США.



