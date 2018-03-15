 Без теплоснабжения остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы в Кропивницком, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, по данным ведомства, 14 марта в г. Кропивницкий из-за задолженности осталось без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы (около 15 000 абонентов).
По состоянию на 20:00 работа 2 котельных была восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла.
экономные экономисты ...
Есть украинский газ - почему он для граждан должен быть по цене АЛЯРОТТЕРДАМ?
але як висловилось мвф, ціна на газ повинна бути ринковою для запобігання зловживань.
И как тогда обьяснить зарплаты в 109-200 евро и цену на газ ИЗ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНСКОГО НАРОДА? Это геноцид украинской нации .
а ринок, він об'єктивний.
А в Братиславе все на автоматики - Даже в сентябре если похолодает ниже определенного градуса на улице- система сразу включается. Утром мы батареи прокручиваем до минимума , т к все уезжаем , а вечером увеличиваем тепло. Вся коммуналка стоит мне 200 евро на 120 метров площади. Так за год еще пересчитывают и возвращают ( вернули 400 евро за экономию.
А в городах изза бесхозяйственности и воровства людям накручивают бешенные цены.
Когда то стали ставить газовые котельные на крышах. Во первых не надо гнать тепло с мощными насосами, которые потребляют много электричества.( а цена отопления и это в себя включает) . Во вторых дома легче посчитать затраты , чем в присосавшиеся фирмах. НО ФИРТАШ С АЗМЕТОВЫМ ПРОЛОББИРОВАЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА О ЗАПРЕТЕ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ. Им не выгодно, чтобы люди сами считали затраты
Воровство и бесхозяйственность- это так называется. Одели на людей ярмо. Вся система отоплений , обогрева улиц из окон, обогрева земли из теплотрасс - это болото , в котором олигархи ловят себе яхты и миллиарды
Взимку ми отоплюємо вулицю дорогим ресурсом.
что частный собственник лучше управляет имуществом, чем государство - ложь!!!
Потому мэра надо выгнать