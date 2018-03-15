 Без теплоснабжения остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы в Кропивницком, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, 14 марта в г. Кропивницкий из-за задолженности осталось без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы (около 15 000 абонентов).

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По состоянию на 20:00 работа 2 котельных была восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла.