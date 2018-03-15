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Все про:Газ (8770) Кропивницкий (Кировоград) (338) теплосеть (84) ГСЧС (1377)

 Без теплоснабжения остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы в Кропивницком, - ГСЧС

В г. Кропивницкий из-за задолженности без газоснабжения остается 4 котельные, которые обеспечивают теплоснабжением 75 домов, 4 детских сада, 2 школы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным ведомства, 14 марта в г. Кропивницкий из-за задолженности осталось без газоснабжения 6 котельных, обеспечивающих теплоснабжением 132 многоэтажных дома, 5 детских садов, 2 школы (около 15 000 абонентов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП в Кривом Роге: без газа остались 14 тысяч абонентов, - ГСЧС

По состоянию на 20:00 работа 2 котельных была восстановлена, без теплоснабжения остаются 75 домов, 4 детских сада, 2 школы. Подключение 4 котельных запланировано на 15 марта. Температура воздуха 1 градус тепла.

Источник: https://censor.net.ua/n3055668
 
 
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а вот и еще повод для Нафтогаза отрапортовать об уменьшении потребления газа в Украине и еще большей энергонезависимости,
экономные экономисты ...
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Вот уроды, неужели нельзя все решить чтоб люди не мерзли.
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пусть едут на мальдивы или сейшелы
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Фирташа и азметова пора посадить за геноцид украинского народа.
Есть украинский газ - почему он для граждан должен быть по цене АЛЯРОТТЕРДАМ?
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те саме тепер говорять спільники азірова
але як висловилось мвф, ціна на газ повинна бути ринковою для запобігання зловживань.
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Пусть МВФ перевелет украинскую валюту в евро .
И как тогда обьяснить зарплаты в 109-200 евро и цену на газ ИЗ КОММУНАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УКРАИНСКОГО НАРОДА? Это геноцид украинской нации .
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це наслідки неправильного вибору, який ми допускали за всі роки незалежності.
а ринок, він об'єктивний.
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У меня в Киеве в офисе батареи всегда холодные. Доказать ЖЭКу ничего нельзя и бесполезно- они все знают , но хитро топят .но цена на отопление как в ЕС. Никаких экспертиз сделать нельзя, отрезать батареи невозможно- так хитро устроена феодальная система.
А в Братиславе все на автоматики - Даже в сентябре если похолодает ниже определенного градуса на улице- система сразу включается. Утром мы батареи прокручиваем до минимума , т к все уезжаем , а вечером увеличиваем тепло. Вся коммуналка стоит мне 200 евро на 120 метров площади. Так за год еще пересчитывают и возвращают ( вернули 400 евро за экономию.
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Обратите внимание что задолженностью по закарпатью минимальная. Потому что люди НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОТОПЛЕНИИ.
А в городах изза бесхозяйственности и воровства людям накручивают бешенные цены.
Когда то стали ставить газовые котельные на крышах. Во первых не надо гнать тепло с мощными насосами, которые потребляют много электричества.( а цена отопления и это в себя включает) . Во вторых дома легче посчитать затраты , чем в присосавшиеся фирмах. НО ФИРТАШ С АЗМЕТОВЫМ ПРОЛОББИРОВАЛИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБМИНА О ЗАПРЕТЕ КРЫШНЫХ КОТЕЛЬНЫХ. Им не выгодно, чтобы люди сами считали затраты
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В Словакии коммуналка глето 200 евро при зарплатах 1000-1500. При этом есть еще материальная помощь детям от государства. ( 200 евро в месяц до 3 лет, 24 евро до совершеннолетия)
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Мы здобулы, цэ нова пэрэмога, 147 рехворма.... Без теплопостачання залишилося 75 будинків, 4 дитячі садки та 2 школи в Кропивницькому, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3773
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Вопрос по ценам на коммуналку даже перестали обсуждать - бо загнали людей в долговые ямы .
Воровство и бесхозяйственность- это так называется. Одели на людей ярмо. Вся система отоплений , обогрева улиц из окон, обогрева земли из теплотрасс - это болото , в котором олигархи ловят себе яхты и миллиарды
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Отут правда, гроші йшли олігархам, які не оновлювали, не модернізували обладнання.
Взимку ми отоплюємо вулицю дорогим ресурсом.
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ну вот и пришло прозрение, это о лозунге сопутствующему приватизации всего и вся:
что частный собственник лучше управляет имуществом, чем государство - ложь!!!
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Второй орден Андрюхе Коболеву в студию Без теплопостачання залишилося 75 будинків, 4 дитячі садки та 2 школи в Кропивницькому, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6036! Акция "Прикрути" от правительства рехформаторов
Без теплопостачання залишилося 75 будинків, 4 дитячі садки та 2 школи в Кропивницькому, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4043
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по людям сомневаюсь что есть критическая задолженность, а вот за садики и школы директор базара груйсман не перечислил денежку, вот теперь все скопом и страдают из-за покращывателей рошеновского цеха.
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А місцева влада в Кропивницькому до цього ніяким боком. Ага.
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Детские садики и больницы( социалка) полностью на местной власти , это их бюджетные организации .
Потому мэра надо выгнать
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5 копійок Sophia-Maria Duglass - не мелите чушь оба, местная власть получает на баланс после образования общин, это во первых, во вторых за редким исключением возможно содержать садики на балансе города, школы практически поголовно на балансе районо,гороно и т.д. и последнее и самое главное - это субвенции из гос. бюджета для убыточных районов, например в Одесской области таких 85%, не думаю что Кропивницкий и область далеко убежали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБез теплоснабжения остались 75 домов, 4 детских сада и 2 школы в Кропивницком, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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