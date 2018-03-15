 Замена банкнот на монеты не приведет к ускорению инфляции в Украине, - Нацбанк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал журналистам директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, комментируя решения регулятора о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и о постепенной замене в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами.

"Мы изучали международный опыт подобных операций - и округления, и замены банкнот на монеты – и не нашли никаких убедительных доказательств, что это каким-то образом может повлиять на инфляционные процессы", - сказал он.

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Как сообщалось, Национальный банк с 27 апреля выпустит в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривни, а с 2019-2020 года - 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Также Нацбанк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, при этом установлены правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

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Инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года замедлилась до 14% с 14,11% месяцем ранее. Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%. По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.