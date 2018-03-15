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 Замена банкнот на монеты не приведет к ускорению инфляции в Украине, - Нацбанк

Решения Национального банка о прекращении чеканки мелких монет и постепенной замене банкнот монетами не приведут к ускорению инфляции в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сказал журналистам директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук, комментируя решения регулятора о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и о постепенной замене в обращении банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами.

"Мы изучали международный опыт подобных операций - и округления, и замены банкнот на монеты – и не нашли никаких убедительных доказательств, что это каким-то образом может повлиять на инфляционные процессы", - сказал он.

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Как сообщалось, Национальный банк с 27 апреля выпустит в обращение монеты номиналами 1 и 2 гривни, а с 2019-2020 года - 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Также Нацбанк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, при этом установлены правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк представил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Чеканка мелких монет прекращается. ФОТО

Инфляция в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года замедлилась до 14% с 14,11% месяцем ранее. Национальный банк прогнозирует снижение инфляции в Украине на конец 2018 года до 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу на уровне 9%. По текущим прогнозам Международного валютного фонда и Всемирного банка, инфляция в Украине в текущем году замедлится до 7%.

Источник: https://censor.net.ua/n3055665
 
 
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тепер цей дрібязок буде обривати кармани.
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І не тільки. Якщо 10 грн. стане 10-ма копійками, то долар буде по 3000 гривень. Оце й буде справді по-новому...
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Не ВІРЮ!!!!!!!!! В США вже багато десятиліть ніхто нічого не змінює - там знаходяться в обігу і центи і долари при чому 100 доларів найбільша купюра. Ось їм вірю.
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Нашим тваринам вірити - себе не поважати .
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В первоисточнике анонсирован как Кот Трампа! Не смог я пройти мимо...


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗамена банкнот на монеты не приведет к ускорению инфляции в Украине, - Нацбанк
 
 
 
 
 
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