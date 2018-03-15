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 Общество
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 Квалифоценивание: ВККС обнародовала кодированные результаты анонимного тестирования 52 судей

Высшая квалификационная комиссия судей Украины опубликовала кодированные результаты анонимного письменного тестирования, прошедшего 14 марта в рамках процедуры квалификационного оценки на соответствие занимаемой должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ на своей странице в Facebook.

Всего тестирование прошли 52 судьи.

Максимально возможное количество баллов за тестирование — 90.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54 судьи успешно прошли анонимное письменное тестирование в ВККС

С кодированными результатами анонимного тестирования можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, квалифоценивание судей внедрено в рамках судебной реформы, оно обязательно для всех 5700 судей местных и апелляционных судов.

Источник: https://censor.net.ua/n3055664
 
 
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Так хоть кто то баллов 30 без взяток набрал?
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Почти как общество анонимных алкоголиков. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Народу знать не дано, почему тестируют судей анонимно, а не выбираются гражданами на выборах
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мощно...

а вопрос на самом деле простой и глупый - когда брать перестанете и судить по закону начнете?
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Гарні справи швидко не робляться, нажаль.
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"Напомним, квалифоценивание судей внедрено в рамках судебной реформы,
оно обязательно для всех 5700 судей местных и апелляционных судов".
значит стока вас, берущих, - 5700 ?
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Хто заплатив той і пройшов, не вірю в об'єктивність суддівського тестування в межах України.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКвалифоценивание: ВККС обнародовала кодированные результаты анонимного тестирования 52 судей
 
 
 
 
 
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