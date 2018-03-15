 Квалифоценивание: ВККС обнародовала кодированные результаты анонимного тестирования 52 судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ на своей странице в Facebook.

Всего тестирование прошли 52 судьи.

Максимально возможное количество баллов за тестирование — 90.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54 судьи успешно прошли анонимное письменное тестирование в ВККС

С кодированными результатами анонимного тестирования можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, квалифоценивание судей внедрено в рамках судебной реформы, оно обязательно для всех 5700 судей местных и апелляционных судов.