 Квалифоценивание: ВККС обнародовала кодированные результаты анонимного тестирования 52 судей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ на своей странице в Facebook.
Всего тестирование прошли 52 судьи.
Максимально возможное количество баллов за тестирование — 90.
С кодированными результатами анонимного тестирования можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, квалифоценивание судей внедрено в рамках судебной реформы, оно обязательно для всех 5700 судей местных и апелляционных судов.
а вопрос на самом деле простой и глупый - когда брать перестанете и судить по закону начнете?
оно обязательно для всех 5700 судей местных и апелляционных судов".
значит стока вас, берущих, - 5700 ?