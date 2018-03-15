EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  2544  48
Все про:Канада (1033) отравление (906) Россия (68417) Фриланд Хрыстя (64) Скрипаль (44)

 Фриланд об отравлении Скрипаля и его дочери: Россия нарушила мировой порядок

Канада осудила отравление в Великобритании экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери и считает это нарушением мирового порядка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказала министр иностранных дел Хрыстя Фриланд. 

"Мы самым решительным образом осуждаем отвратительное применение химического вещества на суверенной территории Великобритании. Вероятная причастность России к этому нападению является серьезным нарушением, основанного на правилах мирового порядка", - сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада солидарна "со своим близким союзником Объединенным Королевством и британским народом".

"Канада предлагает Объединенному королевству свою полную поддержку и призывает все государства в полной мере сотрудничать с британскими следователями", - отметила глава МИД Канады.

Смотрите также а "Цензор.НЕТ": Ультиматум Мэй "инфантильной" России, бойкот ЧМ-2018 и отмщение британцев: первые полосы газет Великобритании. ФОТО

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055663
 
 
VEhrdlVYQk9SMEV3VEdwUmRUbERkekJNTTFGMFEwUlJjR1JIUVRCWmRsSm5aRWRETUZrNU9EQkxTRkYxZEVkQk1FeHFVWFk1UTNjd1RIWlNha000ZGpCTU4xSm5kRWRCTUV4RVVYTjBRemN3VEZoUmRtUkROREJNVmpnd1NuSlJjMDVET1RCTVJGRjBUa04zWms1RFp6Qk1OMUpuWkVkQ01FeHFVbXAzUFQwPQ==
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
И что?
 показать весь комментарий
 
 
Рашці приготуватися до знищення себе як держави.
 показать весь комментарий
 
 
Это из той же оперы что и "Америке пиндец!"))))
 показать весь комментарий
 
Можеш це адептам СРСР розповіси, угумс...
 показать весь комментарий
 
да она его на постой нарушает..только заметили..?
 показать весь комментарий
 
 
Вибачте- та це точно не новина. Це чергова констатація добре відомого в Україні факту.
 показать весь комментарий
 
 
просто світ дізнається про рашку те, що нам було давно відомо.
 показать весь комментарий
 
 
Вибачте- та й для світу це теж не новина. Новиною може стати жорстка реакція на цей факт, дуже жорстка.
 показать весь комментарий
 
 
Козломордия показала,что сейчас не мировой порядок,а мировой бардак. Докатились.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно услышать дату начала мирового бардака, с Вашей точки зрения.
 показать весь комментарий
 
Когда полумертвый ельцин подарил рашку плешивому х@йлу с его бреднями про "рюскемир". Кацапский вирус,разъехавшийся по всему миру в 90-х был активирован.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. Вы хотите сказать, что СССР был одним из гарантов мира, а с его развалом пошел бардак?
 показать весь комментарий
 
Россия нарушила мировой порядок еще в 14 году
 показать весь комментарий
 
 
Интересно будет 19.03 сего года. Посмотрим кто из сильных мира сего хуйло поздравит с очередной "победой" на выборах. Вот это и будет реальная картина, для кого хутин - хуйло, а для кого кормилец и поилец
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
знову ярлики вішають....
а коли Піндосія не знайшла зброю массового знищення в Іраку, вона часом не порушила
т.з. Світовий устрій?
 показать весь комментарий
 
ти про Україну піклуйся, Піндосія на нас не нападала.
теж мені, ворога для українців він знайшов...
 показать весь комментарий
 
 
Я читал что после смерти Литвиненко выслали 10 послов. 23 это уже прогресс.
 показать весь комментарий
 
Посол в країні може бути лише один- може таки дипломатів?
 показать весь комментарий
 
 
Да дипломатов. А чемпион Обама. Он выслал 35.
 показать весь комментарий
 
Как мне нравится мировая дипломатия, через 4 года войны в Украине, захвате Абхазии,окупации Приднестровья, бомбежках в Сирии,отравлении и убийствах своих оппонентов наконец то перешли от "выражаем обеспокоенность" к "решительным образом осуждаем"!
А почему не сразу "Как вам не стыдно?!"
 показать весь комментарий
 
 
Мне еще больше нравится некая страна, вопящая об агрессии Параши, которая, тем не менее, имеет с ней ПОЛНЫЕ ДИП.ОТНОШЕНИЯ, да еще и торгует...
 показать весь комментарий
 
Повних давно немає де-юре, а де-факто взагалі ніяких.
 показать весь комментарий
 
Час лікує.
Пацієнт або оздоровиться, або вріже дуба.
 показать весь комментарий
 
"Ми найрішучішим чином засуджуємо огидне застосування хімічної речовини на суверенній території Великої Британії." - То вони раніше так Україну тролили, а тепер Велику Британію. "Глибоке занепокоєння...", "рішуче засудження..."
 показать весь комментарий
 
Вся справа в тому, що демократичний Світ дума ніби паРаша здатна перейти на демократичні принципи внутрішньої та зовнішньої політики.
Згадайте коли почався розвал СРСР то де стирчали вуха паРаші.

1. Литва - Вільнюс

2. Карабах
3. Придністров'я
4. Абхазія
І демократичний Світ вважав, що то пережитки і вони утрясуться. А вийшло навпаки.
паРаша показала своє свиняче рило.
 показать весь комментарий
 
 
Росія порушує той порядок з 1991 року починаючи. Шановна пані тіко побачили? Чи коли бомблять чеченців, грузинів, сірійців, українців, то то не є порушенням порядку? Якщо так пані, то то дуже добре що почали нарешті і вас
 показать весь комментарий
 
полухромосомные называют это биполярностью !
есть полюс ПЛЮС - америка
должен быть полюс МИНУС - рузькоорданский край.

ну вот такое у них представление о ПЛОСКОМ МИРЕ (доказано их учеными, антикосмонавтами )
 показать весь комментарий
 
Когда нас "Градами" - то было незаметно !!!
А Запад, как в рекламе: "Новичок" бодрит твою маму.....
 показать весь комментарий
 
 
Черт, я даже не знал что бывает столько дипломатов.


 показать весь комментарий
 
После 400 кг кокаина в диппредставительстве РФ 755 дипломатов не такое уж и большое число.... Фріланд про отруєння Скрипаля та його доньки: Росія порушила світовий порядок - Цензор.НЕТ 5417
 показать весь комментарий
 
 
І вони радо покинули широкі простори нєоб'ятной клоаки.
 показать весь комментарий
 
Ничего не будет. Цель ведь не свалить Путина, а поднять рейтинг премьеру Терезе Мей. Этот "брексит" рейтинг ей сильно подорвал.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФриланд об отравлении Скрипаля и его дочери: Россия нарушила мировой порядок
 
 
 
 
 
 вверх