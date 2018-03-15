 Фриланд об отравлении Скрипаля и его дочери: Россия нарушила мировой порядок

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказала министр иностранных дел Хрыстя Фриланд.

"Мы самым решительным образом осуждаем отвратительное применение химического вещества на суверенной территории Великобритании. Вероятная причастность России к этому нападению является серьезным нарушением, основанного на правилах мирового порядка", - сказала Фриланд.

Она добавила, что Канада солидарна "со своим близким союзником Объединенным Королевством и британским народом".

"Канада предлагает Объединенному королевству свою полную поддержку и призывает все государства в полной мере сотрудничать с британскими следователями", - отметила глава МИД Канады.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.