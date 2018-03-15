 В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в течение минувших суток соблюдалось в полной мере.

"Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, 13 марта российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ.