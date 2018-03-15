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 В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб

За минувшие сутки, 14 марта, незаконные вооруженные формирования ни разу не открывали огонь по позициям сил АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в течение минувших суток соблюдалось в полной мере.

"Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданские обнаружили в Бахмутском районе тело мужчины в военной форме, - штаб АТО

Отмечается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - подчеркнули в штабе АТО.

Напомним, 13 марта российские наемники раза открывали огонь по позициям ВСУ.

В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055662
 
 
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Це дуже добре.................... і далі б так...................
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Коцаби не шмаляли і все було тихо і мирно, ще б прибрали свої лапті за порєбрік для подальшого миру.
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Гарна новина, та вона не відміняє традиційного-
Горіть у пеклі, москалі!
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Точно ні. Може, Лондон штурмувати готуються...
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Вийняток з правил.
Ніякого миру не буде, поки окупант на нашій землі.
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Не хотелось бы, чтобы меня к делу Рубана пристегнули, потому напишу так: судя по вою скорых вчера, всё вовсе не очень безоблачно!
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да все нормально будет...не совсем уж чужие люди, замиритесь...
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Ти це зараз можеш британцям з тим же успіхом сказати, угумс...
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а что с британцами не так?... В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб - Цензор.НЕТ 8069 ну пошумят немного для порядка и откатятся...из-за каждого скрипаля бизнес ломать... В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб - Цензор.НЕТ 8069
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нет ватник, на этот раз твою кацапию будут нагибать очень низко и иметь очень больно Протягом минулої доби в зоні АТО дотримувалося перемир'я, - штаб - Цензор.НЕТ 3412
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Это кто "не совсем уж чужие люди" , кацапы что ли ?
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Во, как умеет УКРНЕТ встряхнуть, с утречка! В разделе Подii. Я аж окончательно проснулся.

07:10
Сепаратисти зі зброєю в руках атакували офіс із "Правим сектором" (Gazeta.ua)
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Ну, да! Тока это потом понимаешь. А сначала ведь читаешь как свежую новость!
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Коцабы-это бешенные соседи,которых как известно,не выбирают.А от стеночку на примере Израиля,можно было бы соорудить от этого Зомбиленда.
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Ураа!Войне конец,здравый смысл с обеих сторон восторжествовал!
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и в чем же смысл, который в вашем понимании здравый, да еще и у обеих сторон?
кстати, потрудитесь назвать стороны.
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Вы не в курсе,что Украина воюет?Худой мир,лучше хорошей войны(с).
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Я в курсе, мне непонятен ваш пафос по поводу здравого смысла.
И так, в чем же он проявился у противоположной нам стороне?
рассеяне хотят мира? Анекдот...
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А что,войну заканчивают люди не со здравым смыслом? Идиоты? Судя,по тому,что перемирие,рассеянцы тоже хотят мира,да и украинские люди на Донбассе,хотя у них с хромосомами не в порядке.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб
 
 
 
 
 
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