 В течение прошедших суток в зоне АТО соблюдалось перемирие, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, установленное с полуночи 5 марта перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа, в течение минувших суток соблюдалось в полной мере.
"Со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям наших защитников", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.
"Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - подчеркнули в штабе АТО.
Напомним, 13 марта российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ.
Горіть у пеклі, москалі!
Ніякого миру не буде, поки окупант на нашій землі.
07:10
Сепаратисти зі зброєю в руках атакували офіс із "Правим сектором" (Gazeta.ua)
кстати, потрудитесь назвать стороны.
И так, в чем же он проявился у противоположной нам стороне?
рассеяне хотят мира? Анекдот...