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 Лауреат Пулитцера Эпплбаум получила премию Гелбера за книгу о Голодоморе в Украине

Председатель правления премии и племянница покойного Лайонела Гелбера Патрисия Рубин объявила обладателя 28-й ежегодной премии.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт премии, победительница - Энн Эпплбаум за книгу "Красный голод":Война Сталина на Украине, опубликованную издательством Signal/McClelland & Stewart/Penguin Random House.

"Красный голод:война Сталина с Украиной" - захватывающая история о голоде, спровоцированном советским руководством в Украине. Эта прекрасно написанная история говорит об одной из важнейших глобальных проблем. Голодоморы, тогда и сейчас, не являются результатом естественных причин, потому что к ним также приводит преднамеренный выбор, который делают лидеры. Это великолепная книга о глобально важной проблеме, которую все должны прочитать", - сказал председатель жюри Дженис Штайн.

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Вручение премии состоится 17 апреля в канадском Торонто, где Энн Эпплбаум проведет также публичную лекцию.

Отметим, что премия Лайонела Гелбер основана канадским дипломатом в 1989 году. Ее вручают за лучшую книгу на английском языке по вопросам международной политики, целью написания которой является углубление публичных дебатов по важным международным вопросам. Награда вручается в партнерстве с журналом Foreign Policy и Школой глобальных отношений имени Мунка. Победитель получает денежную премию в размере 15 тысяч долларов.

Энн Эпплбаум живет в Польше вместе с мужем, политиком Радославом Сикорским и тремя детьми. Она получила Пулитцеровскую премию в 2004 году за книгу "ГУЛАГ. Паутина Большого террора". Ее работа "Железный занавес: разрушение Восточной Европы. 1944-1956 годы" в 2012 году отмечена канадской премией Кандилла.

Источник: https://censor.net.ua/n3055660
 
 
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Интересно, кто нибудь получит премию за "тарифный" геноцид ?????
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛауреат Пулитцера Эпплбаум получила премию Гелбера за книгу о Голодоморе в Украине
 
 
 
 
 
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