 Госдеп США в ответ на заявление Путина: "Крым - это Украина"

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

"Четыре года назад на этой неделе, Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" в Украине в тщетной попытке легитимизировать аннексию украинской территории. Жителей Крыма заставили голосовать под присмотром хорошо российских военных. Заявления России о том, что украинцы якобы сделали свободный выбор в этом ложном "референдуме", всегда воспринимались без доверия ", - говорится в комментарии.

В документе указывается, что 14 марта в ходе поездки в оккупированный Крым "Путин повторил ложные посягательства России на украинскую территорию, чем снова признал, что правительство России презирает международное право и территориальную целостность суверенных наций".

"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом в Украину", - подчеркивают в США.

В свете замечаний Путина Госдеп обращает внимание на нелегитимность организованного "референдума" и противоправные действия правительства РФ по отношению к жителям Крыма: "В течение последних четырех лет Россия проводила кампанию принуждения и насилия, нацеливаясь на всех, кто выступал против ее попытки аннексии. Российские оккупационные власти подвергли крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованиям и продолжающимся репрессиям, методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ".

"Мы поддерживаем тех мужественных людей, которые продолжают говорить об этих злоупотреблениях, и мы призываем Россию прекратить попытки подавить основные свободы выражения, мирные собрания и ассоциации, а также религию или убеждения", - отмечают в Госдепе.

Напомним, 14 марта президент РФ посетил оккупированный Крым. Выступая на митинге в оккупированном Севастополе он заявил, что полуостров и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам.