 Госдеп США в ответ на заявление Путина: "Крым - это Украина"

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.
"Четыре года назад на этой неделе, Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" в Украине в тщетной попытке легитимизировать аннексию украинской территории. Жителей Крыма заставили голосовать под присмотром хорошо российских военных. Заявления России о том, что украинцы якобы сделали свободный выбор в этом ложном "референдуме", всегда воспринимались без доверия ", - говорится в комментарии.
В документе указывается, что 14 марта в ходе поездки в оккупированный Крым "Путин повторил ложные посягательства России на украинскую территорию, чем снова признал, что правительство России презирает международное право и территориальную целостность суверенных наций".
"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом в Украину", - подчеркивают в США.
В свете замечаний Путина Госдеп обращает внимание на нелегитимность организованного "референдума" и противоправные действия правительства РФ по отношению к жителям Крыма: "В течение последних четырех лет Россия проводила кампанию принуждения и насилия, нацеливаясь на всех, кто выступал против ее попытки аннексии. Российские оккупационные власти подвергли крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованиям и продолжающимся репрессиям, методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ".
"Мы поддерживаем тех мужественных людей, которые продолжают говорить об этих злоупотреблениях, и мы призываем Россию прекратить попытки подавить основные свободы выражения, мирные собрания и ассоциации, а также религию или убеждения", - отмечают в Госдепе.
Напомним, 14 марта президент РФ посетил оккупированный Крым. Выступая на митинге в оккупированном Севастополе он заявил, что полуостров и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам.
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В чому було порушення тих законів путін не сказав та і це не має значення, бо у договорі "Про дружбу..." росія визнала кордони України.
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Це частина про кордони з договору. Тобто "одаренньій" це ти.
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Це з російської частини договору.
По вашей логике нарушение одной стороной договора является изменением самого договора, но этого принципа нет ни в гражданском праве, ни в международном публичном праве. Потому как если бы было так, то это уже не ДОГОВОР, а ШУЛЕРСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ.
По вашей логике нарушение одной стороной договора является изменением самого договора, но этого принципа нет ни в гражданском праве, ни в международном публичном праве. Потому как если бы было так, то это уже не ДОГОВОР, а ШУЛЕРСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ.
Фактом вероломной оккупации Россия подписала себе смертный приговор.
цитата: « Договор был подписан в начале 20‑х годов всей верхушкой РСФСР. «Джойнт» выделял по 900 тыс. долларов в год в течение 10 лет под 5% годовых. Также планировалась выплата добавочных сумм до 500 тыс. долларов в год. Итого - около 10 млн. ещё обеспеченных золотом, полновесных долларов. Отдать долг советское государство должно было с 1945 по 1954 год.
Не выддали ны цента !!! по цей день!!!
остальными спикерами - президента, вице, просто есть бабло - есть "спикер".
Heather Nauert - озвучила позицию Госдепа.
как то так....
выборы в Конгресс в Пенсильвании 13го выиграл хто?