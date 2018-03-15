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 Политика Украины
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Все про:Госдепартамент США (753) заявление (246) Крым (19647) Путин (23624) Нойерт (26)

 Госдеп США в ответ на заявление Путина: "Крым - это Украина"

Спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт прокомментировала заявления президента России Владимира Путина о том, что полуостров Крым в советское время был передан Украине незаконно.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госдепа США.

"Четыре года назад на этой неделе, Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" в Украине в тщетной попытке легитимизировать аннексию украинской территории. Жителей Крыма заставили голосовать под присмотром хорошо российских военных. Заявления России о том, что украинцы якобы сделали свободный выбор в этом ложном "референдуме", всегда воспринимались без доверия ", - говорится в комментарии.

В документе указывается, что 14 марта в ходе поездки в оккупированный Крым "Путин повторил ложные посягательства России на украинскую территорию, чем снова признал, что правительство России презирает международное право и территориальную целостность суверенных наций".

"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши санкции в отношении Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом в Украину", - подчеркивают в США.

В свете замечаний Путина Госдеп обращает внимание на нелегитимность организованного "референдума" и противоправные действия правительства РФ по отношению к жителям Крыма: "В течение последних четырех лет Россия проводила кампанию принуждения и насилия, нацеливаясь на всех, кто выступал против ее попытки аннексии. Российские оккупационные власти подвергли крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованиям и продолжающимся репрессиям, методично подавляя неправительственные организации и независимые СМИ".

"Мы поддерживаем тех мужественных людей, которые продолжают говорить об этих злоупотреблениях, и мы призываем Россию прекратить попытки подавить основные свободы выражения, мирные собрания и ассоциации, а также религию или убеждения", - отмечают в Госдепе.

Напомним, 14 марта президент РФ посетил оккупированный Крым. Выступая на митинге в оккупированном Севастополе он заявил, что полуостров и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам.

Источник: https://censor.net.ua/n3055659
 
 
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Крим - Україна, путін - хуйло. Всім на добраніч Госдеп США в ответ на заявление Путина: "Крым - это Украина" - Цензор.НЕТ 3458
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Крым это Украина! Вернете Крым назад. Ну а крымчанам всего хорошего,держитесь там ,денег у кацапетовки нет))) скоро будете вплавь в Украину возвращаться)) Ниче,вас хуйло научит Украину любить.
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100% как сказал Виктор Суворов (Резун) им нужно дать пожить при россиИ, для того чтоб научились Украину любить)))
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Напомним, 14 марта президент РФ посетил оккупированный Крым. Выступая на митинге в оккупированном Севастополе он заявил, что полуостров и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам. Источник: https://censor.net.ua/n3055659
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В чому було порушення тих законів путін не сказав та і це не має значення, бо у договорі "Про дружбу..." росія визнала кордони України.
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Особо одаренным поясняю, что ДЕЙСТВУЮЩИЙ договор о Дружбе РФ и Украины ПРИЗНАЕТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ границы, т.е Крым в соответсвии с этим договором является территорией РФ.
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«Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів[4].»
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Це частина про кордони з договору. Тобто "одаренньій" це ти.
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Обе стороны обязались уважать территориальную целостность и подтвердили нерушимость существующих между ними на момент подписания договора границ.
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Це з російської частини договору.
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Так поясняю, ещё особо одаренному. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДОГОВОР признает ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ на момент действия договора. Если договор нарушен, то он либо денонсируются в всязи с нарушением, либо действует признавая ДЕЙСТВУЮЩЕЕ т.е и границыТ.е. Договор не может действовать в одной части и не действовать в другой.
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Брехня, бо договор не денансований, а кордони встановлені на момент підписання. Зміни кордону в договорі не передбачені.
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Особо одаренным еще раз поясняю, Что ЛЮБОЙ ДОГОВОР не может действовать в одной части и не действовать в другой. Изменение границы не предусмотрено договором, Но принцип ЛЮБОГО договора говорит, о том, что если Договор не денонсирован одной стороной по причине его нарушения, то он действует ПОЛНОСТЬЮ. т.е. границы признаются ОБЕИМИ сторонами на момент ДЕЙСТВИИЯ договора. Т.е. Действующий договор и определяет ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГРАНИЦЫ,
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Не перекручує, бо я тобі процитував текст договору, де є встановлений принцип непорушності кордону. Договор не денансований, тобто кордони встановлені договором на момент підписання діють і не змінюються.
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Текст договора устанавливае ПРИНЦИПЫ его действия. Ещё раз поясняю ОСОБО ОДАРЕННЫМ, что ЛЮБОЙ ДОГОВОР , если он не разорван устанавливает ДЕЙСТВУЮЩЕЕ на момент его действия. Мы, как страна, не денонсировав договор в связи с его нарушением, признаем ДЕЙСТВУЮЩЕЕ положение веещей. т.е. СУЩЕСТВУЮЩИЕ границы, это принцип МОЛЧАЛИВОГО СОГЛАСИЯ.
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Процитуй де цей договорі саме так встановлені принципи його дії.
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для особо одаренных ещё раз поясняю, что римское право не предусматриваеь частичного действия договора. Договор либо действует и признается обеими сторонами, либо нет, Не разорвав договор мы. как сторона в Договоре признаем СУЩЕСТВУЮЩИЕ границы. Если вы , не понимаете, что такое принципы права, то я привел вам его применения. Это иск РФ к Украине в Высоком суде Лондона, который Украина проиграла, потому, что не выполнила требования СОБСТВЕННОГО законодательства.
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Вы глупы. Договор действует полностью и в полном объеме. Просто одна из сторон (Рашка) нарушила некоторые из его положений. Это НИКАК не влияет на ее (Рашки) обязанности выполнять условия подписанного и ратифицированного договора, который НЕ ДЕАНОНСИРОВАН (не отменен ПОЛНОСТЬЮ). Условия договора заключены в самом договоре в момент подписания и ратификации. Условия являются НЕИЗМЕННЫМИ. ДЕНОНСАЦИИ не было.
По вашей логике нарушение одной стороной договора является изменением самого договора, но этого принципа нет ни в гражданском праве, ни в международном публичном праве. Потому как если бы было так, то это уже не ДОГОВОР, а ШУЛЕРСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ.
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Если, РФ нарушила, то Украина, как страна имела право ешо денонсировать в связи с нарушением, Если, он продолжает действовать Украина дает МОЛЧАЛИВОЕ согласие на еого действие в ДРУГИХ условиях, в том числе и в ДРУГИХ границах.
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Че ты несешь, упоротый? Договора подписываются, чтоб бы требовать их соблюдения, а не для того, чтоб их денонсировать, если их нарушают.
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Вы глупы. Договор действует полностью и в полном объеме. Просто одна из сторон (Рашка) нарушила некоторые из его положений. Это НИКАК не влияет на ее (Рашки) обязанности выполнять условия подписанного и ратифицированного договора, который НЕ ДЕАНОНСИРОВАН (не отменен ПОЛНОСТЬЮ). Условия договора заключены в самом договоре в момент подписания и ратификации. Условия являются НЕИЗМЕННЫМИ. ДЕНОНСАЦИИ не было.
По вашей логике нарушение одной стороной договора является изменением самого договора, но этого принципа нет ни в гражданском праве, ни в международном публичном праве. Потому как если бы было так, то это уже не ДОГОВОР, а ШУЛЕРСТВО ЧИСТОЙ ВОДЫ.
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Очень удобно! Советую запатентовать. Кто украдет вашу собственность, того вы объявите её настоящим владельцем.
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Звичайно, що він перекручує. Є принцип непорушності кордону, який прописали в договорі.
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Свидетельство о собственности продолжает при этом действовать. Или можете денонсировать.
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Свидетельство о собственности при этом не подлежит дальнейшему действию, ибо вы на основании этого свидетельства не можете совершать сделку, но только в том случае, что вы заявили о краже. В ЕС вы можете ехать на ЛЮБОЙ машине, если авто не числится в угоне.
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Когда воруют вашу собственность, то вы указываете, что она украдена и соответсвенно не принадлежит другому, потому, что вы не дали СОГЛАСИЯ не её передачу. А если она находится у другого, а вы не заявляете о её краже, то в этом случае вы даете МОЛЧАЛИВОЕ согласие на то, что вы правомерно владеете нею.
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Бред умалишенного: "чёрное - это белое, потому что оно синее".
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Это не бред, Это констатация факта. Еще раз отсылаю к решению Высокого Суда Лондона по иску РФ к Украине.
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И опять ЛОЖЬ. Украина как страна заявила о "краже", а точнее об оккупации и аннексии. Украина требует соблюдения ее суверенитета и целостности. Подробнее см. заседания и решения ООН, Гааги и т.д.
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Решения ООН не ИМЕЮТ юридической силы, поскольку не имеют таких полномочий. Такие полномочия есть только у Совбеза.ООН. А он насколькоя помню таких решений не принимал. Украина может заявлять, а может не заявлять, но нарушение Договора может фиксироваться его денонсацией, поскольку положения договора нарушены, а так как Украина его не денонсировала, то она признает его действие в НАРУШЕННЫХ условиях, т.е. признает СУЩЕСТВУЮЩИЕ границы.
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Найдите мне решение Гааги, Там даже такого суда нет.
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У идиотов может быть только один ответ, Не понимая то, о чем пишут , он может ответить только оскорблениями. Поэтому и Высокий суд Лондона и обязал Украину выплатить 3 лярда зелени Овоща, потому, что вместо юридических действий в суд Украинская сторона предъявила лобуду, которую вы и написали. Если , вы идиот, как и Клизмин, то к сожалению, мы как страна и дальше будем проигрывать.
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та то мабуть Затуліну не спиться, усе завісає кави перепив.
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Чо-то переживаю за Воронеж - как бы его в ядерный пепел не стёрли:

Госдеп США в ответ на заявление Путина: "Крым - это Украина" - Цензор.НЕТ 9409
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Под каждым посольством РФ В МИРЕ НАДО ТАКИЕ ПЛАКАТЫ ПОСТАВИТЬ
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Никаких "посольств рф" нигде в Мире быть не должно. По крайней мере, такова должна быть цель всех цивилизованных людей и народов.
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Почему же США тогда так упорно молчат о Будапештском Мнморандуме ?????? И ответственности США за его нарушение РФ.
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"Особливо одаренньім" пояснюю, що ніякого замовчування не існує, бо питання неодноразово піднімалося в Радбезі ООН.
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Особо одаренным поясняю ещё раз, Читайте Будапештский Меморандум, Он либо выполняется как обязательство либо нет. На данный момент, нет. И не выполняется по вине Президента Украины.
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Це тобі треба прочитати Будапештський меморандум і прочитати зобов'язання сторін. Є невиконання пункту 4 з вини росії і це все.
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еЕщё раз поясняю. Будапештский Меморандум выписан как обязательство одной стороны - США, РФ, ВБ, другой стороне - Украине. Как всякое солидарное обязательство существует отвественность в пределах только ОДНОЙ стороны. Либо Украины, либо - США, РФ, ВБ. т.е. США несет ответственность за нарушение БМ РФ и наоборот. в соответствии с п.6 этого Меморандума, Меморандум вступает в действие, когда одна из сторон заявляет о его нарушении и нарушение устраняется путем консультаций.
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А почему только п.4? Рашка нарушила пункты с 1 по 4 все. Причем пункт 3 она нарушила уже тогда, когда Юля газовый контракт подписывала. Остальные подписанты свои обязательства выполняют.
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Ты можешь трындеть сколько угодно. Но мировым сообществом уже оценка дана и она не изменится до момента исчезновения России: Крым - это Украина, он незаконно захвачен Россией.
Фактом вероломной оккупации Россия подписала себе смертный приговор.
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а законно було розтринькати гроші громадян Америки, Англії та ін. які сталін взяв на створення "Єврейської республіки", а потім, щоб не повертати, раша, як завжди, всіх надурила, передавши УРСР територію солончакових степів без води, електрики та інфраструктури, крім того відшматувавши від УРСР кусень Таганрогу, співрозмірний з територією криму.?????..і рибку з"їли ...і (далі по тексту). Крім того Україна мантулила на Крим десятки років(водний канал, Каховське водосховище, електрифікація на ін) з бюджету України!!! Мацква й копійки з центрального бюджету не давала..Гниди москалівські!!! все своє існування тільки брешуть, грабують, вбивають, крадуть...Щоб вам все повернулося бумерангом нарешті!!!сторицею!!!!за все содіяне проти українського народу та інших вбитих вами і закатованих людей нашої Землі!!!!

цитата: « Договор был подписан в начале 20‑х годов всей верхушкой РСФСР. «Джойнт» выделял по 900 тыс. долларов в год в течение 10 лет под 5% годовых. Также планировалась выплата добавочных сумм до 500 тыс. долларов в год. Итого - около 10 млн. ещё обеспеченных золотом, полновесных долларов. Отдать долг советское государство должно было с 1945 по 1954 год.
Не выддали ны цента !!! по цей день!!!
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По поводу Таганрога. Не надо плодить фейки, его пидорусня еще в 20-е годы себе оттяпала, а не за Крым. И законность передачи этой территории пидорахам надо тоже проверить.
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і слава Богу, що не ваше х?йло!!! весь світ знає тепер, хто в раші президент...а , ви- його х?лососи..логічно???!!!
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Heather Nauert - спикер Госдепа и озвучивает его мнение, не путать со всеми
остальными спикерами - президента, вице, просто есть бабло - есть "спикер".
Heather Nauert - озвучила позицию Госдепа.
как то так....
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для знатоков.
выборы в Конгресс в Пенсильвании 13го выиграл хто?
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ну и совсем неплохо шо демократ, а как ты считаешь?
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