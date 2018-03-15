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 Политика Украины
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Все про:госсобственность (60) Кабмин (10337) Киев (15520) НБУ (4334) охрана (555)

 Кабмин передал базу отдыха "Млыново" в Киеве Управлению госохраны

Распоряжением Кабинета министров Украины принадлежавшую НБУ базу отдыха "Млыново" в Дарницком районе Киева передали Управлению государственной охраны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Управление госохраны нуждается в собственной материально-технической базе для лечения, реабилитации, оздоровления и отдыха военнослужащих ведомства и членов их семей.

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Отметим, что в феврале Кабмин передал детский санаторий "Солнечный" в Очаково (Николаевская область) в государственную собственность с отнесением его к сфере управления Министерства обороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3055658
 
 
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ну вот и хорошо - теперь Гелетею будет где с своими чекистами оргии устраивать..., отдыхая после депортаций и таскания за волосы разных там грузин... Органы у нас должны быть откормленными и здоровыми... - об этом пост.революционные власти в первую очередь во всех странах и заботятся...
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короче гелетей приделает этой базе ноги. гляньте где она расположена. там сотка земли на берегу 15000 уе стоит
https://2gis.ua/kiev/geo/15059598448787980?queryState=center%2F30.621128%2C50.366982%2Fzoom%2F13
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бычки утомляются на свадьбах двери открывать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин передал базу отдыха "Млыново" в Киеве Управлению госохраны
 
 
 
 
 
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