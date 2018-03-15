 Кабмин передал базу отдыха "Млыново" в Киеве Управлению госохраны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
В пояснительной записке к документу отмечается, что Управление госохраны нуждается в собственной материально-технической базе для лечения, реабилитации, оздоровления и отдыха военнослужащих ведомства и членов их семей.
Отметим, что в феврале Кабмин передал детский санаторий "Солнечный" в Очаково (Николаевская область) в государственную собственность с отнесением его к сфере управления Министерства обороны.
https://2gis.ua/kiev/geo/15059598448787980?queryState=center%2F30.621128%2C50.366982%2Fzoom%2F13