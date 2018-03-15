 Кабмин передал базу отдыха "Млыново" в Киеве Управлению госохраны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

В пояснительной записке к документу отмечается, что Управление госохраны нуждается в собственной материально-технической базе для лечения, реабилитации, оздоровления и отдыха военнослужащих ведомства и членов их семей.

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Отметим, что в феврале Кабмин передал детский санаторий "Солнечный" в Очаково (Николаевская область) в государственную собственность с отнесением его к сфере управления Министерства обороны.