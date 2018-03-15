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 В ООН призвали обеспечить безопасность сотрудникам Донецкой фильтровальной станции, обеспечивающей водой 345 тыс. жителей Донбасса

Координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Нил Уокер сделал заявление о гуманитарных последствиях длительных обстрелов вблизи Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ООН в Украине.

"Я глубоко обеспокоен, что работники, которые обеспечивают надлежащее водоснабжение, а также инфраструктура продолжают попадать под обстрелы во время конфликта на востоке Украины. Это неприемлемо, что за последние восемь дней мужественные работники, которые пытаются поддерживать работу Донецкой фильтровальной станции, попали под обстрелы четыре раза. Я приветствую установление 24-часового "окна тишины" сегодня, однако я призываю чтобы гарантия безопасности и защиты гражданских работников и инфраструктуры продолжалась и в дальнейшем", - заявил координатор системы ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Нил Уокер.

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Он подчеркнул, что невозможно поддерживать работу жизненно важной инфраструктуры без длительных гарантий безопасности и защиты работников.

"Работа Донецкой фильтровальной станции опирается на безопасный и беспрепятственный доступ технических работников, которые ежедневно рискуют своей жизнью, и именно благодаря им вода продолжает поступать к 345 тысячам мужчин, женщин и детей, пострадавших от конфликта. Вчера был открыт огонь по грузовику при осуществлении регулярной доставки химических веществ для обработки воды, что необходимо для непрерывной работы станции. В тот же день автобус, перевозивший более 30 работников, также попал под обстрел. Это большая удача, что никто не пострадал", - заявил Уокер.

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Он напомнил, что учитывая суровую зиму в Украине, любое прекращение водоснабжения или взаимосвязанных систем отопления может привести к серьезным гуманитарным последствиям.

"Я призываю стороны конфликта уважать гражданскую инфраструктуру и защищать гражданских работников. Бесспорно, любой преднамеренный обстрел гражданской инфраструктуры и умышленный срыв доступа к водоснабжению или отоплению является нарушением международного гуманитарного права", - подчеркивают в ООН.

Напомним, с Донецкой фильтровальной станции питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое. Сотрудники ДФС 12 марта попали под обстрел наемников РФ. 13 марта грузовой автомобиль КамАЗ с обеззараживающими реагентами, а также автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел российских наемников.

Источник: https://censor.net.ua/n3055657
 
 
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А лысый там новый сейчас из рашки в ООН не просил, случайно, обеспечить безопасность?
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