 Нардеп Савченко вернулась в Украину

Как передает Цензор.НЕТ в аэропорту "Борисполь" с ней пообщался корреспондент "112 Украина".
"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – заявила Савченко в комментарии.
На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прилетела. Выяснилось, что в Савченко прибыла в Украину рейсом из Мюнхена.
От дальнейших комментариев Савченко отказалась.
Как сообщал Цензор.НЕТ Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева
тушит окурок...
Теперь Юґику мозг надо сушить на чем еще попиариться.
"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу".
Оспади. Эта кобыла не поняла откуда куда летит, но партийный протокол обязывает говорить про "знебожиння".
Грызите.
И забудьте об остальном.
есть такое понятие как гостайна.
Вроде сидит и носа не кажет из Амстердама, грозясь захватить весь Мир.
а ты хочешь, чтобы его ФСБ пристрелило, и свалить все на Украину и на Порошенко?
надо же думать хоть на пол шага вперед!
где утечка, где кроты, что вскрылось, через кого
а надю им не жалко, разменная дура
гадя - ордловский штирлиц, тока раз в 100 тупее...