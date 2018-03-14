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 Политика Украины
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 Нардеп Савченко вернулась в Украину

Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ в аэропорту "Борисполь" с ней пообщался корреспондент "112 Украина".

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу", – заявила Савченко в комментарии.

На вопрос журналиста, была ли она в России и откуда прилетела, нардеп посоветовала посмотреть расписание рейса, которым она прилетела. Выяснилось, что в Савченко прибыла в Украину рейсом из Мюнхена.

От дальнейших комментариев Савченко отказалась.

Как сообщал Цензор.НЕТ  Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева

Источник: https://censor.net.ua/n3055656
 
 
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Кажуть Рубан уже почав говорити. Так що скоро Надя буде голодувати уже в футболці з двоголовим бройлером- мутантом.
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Вот ведь беда, Гадя вернулась.
Теперь Юґику мозг надо сушить на чем еще попиариться.
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Народный депутат Украины Надежда Савченко вернулась в Украину.

"Был очень хороший полет, встретила по дороге очень много хороших людей - наших украинцев, которые вынуждены ехать зарабатывать деньги за границу".

Оспади. Эта кобыла не поняла откуда куда летит, но партийный протокол обязывает говорить про "знебожиння". Нардеп Савченко вернулась в Украину - Цензор.НЕТ 4231
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Ога. Ехала в Страссбург, писала явно про Брюсель, прилетела из Мюнхена, а была в Москве. Нардеп Савченко вернулась в Украину - Цензор.НЕТ 424 И в самолете, летящем из Мюнхена, встретила украинцев, летящих в Мюнхен.
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Понятно, что она из рашки через Европу вернулась - прямых-то рейсов нет. Но для спецслужб будет делом техники отследить маршрут транзита.
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Точно. В Мюнхен "на работу от безысходности...." тупая овца
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До чого ми опустились який срам, ше більший чим був.
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Сонька Бондар - на ее примере хорошо видно, что много миллионов народа могут ошибаться одновременно.... "Свободу Савченко - в тюрьму Савченко!" Был проведен такой своего рода научный эксперимент... Нардеп Савченко вернулась в Украину - Цензор.НЕТ 2989
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Не мені іі судити чи в тюрьму чи куди , но не можу дивитися на це бляд..о, хватае і хватало іі подобних при владі.
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Сонька Бондар - ну да, при власти там почти все такие (даже по хуже) колобаранты , но Надюха оказалась слабым звеном, как Ефремов до нее... Решили пожертвовать....- народ просит хоть какой то крови....
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Ветка прямо заповедник для отрубей соевых...ну ладно, лайкайте друг у друга, покаПэтя не даёт после встречи с блохерами.
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Кобила повернулась із росіі і не розуміє , що це дуже легко перевіряється ! З рубаном в одну клітку , тупу курку !
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Народу кинули кость которую не жалко
Грызите.
И забудьте об остальном.
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А что конкретно Луцик ей предъявляет? В последнее время шумит он много, но и много обкакивается, как с Саакашвили.
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а ты? Мне лично "допрос по делу о задержании Рубана" ни о чём не говорит.
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ты лично присутствовал на допросе? идет следствие и нельзя его разглашать!
есть такое понятие как гостайна.
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короче ты ничего не знаешь, но пытаешься умничать, понятно
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А шо Саакашвили цел, невредим и стоит на трибуне под ВР?
Вроде сидит и носа не кажет из Амстердама, грозясь захватить весь Мир.
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ага, будучи преступником государственного масштаба, вместо заключения под стражу, был выслан в цивильную страну
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с ним очень либерально поступили. и слишком мягко.
а ты хочешь, чтобы его ФСБ пристрелило, и свалить все на Украину и на Порошенко?
надо же думать хоть на пол шага вперед!
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ты тупой? Преступников государственного масштаба, готовящих перевороты во власти, да ещё за чужие иностранные деньги садят в тюрьму и надолго!
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наше вам "с кісточко", хєроїня медведчуківського "роману"...ссссука...вивчила мєтАдічку, гидото??тепер тупорила буде чесати по-написаному фсб ! прощення немає цій гниді, починаючи з смертей тих хлопців, яких вона заманила в засідку, щоб врятувати своє ватяне життя...Грязюки не гідна з берців тих хлопців....і по нинішній час...
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видать в кремле дали ей задачу выяснить через материалы дела, как конкретно выследили рубана.
где утечка, где кроты, что вскрылось, через кого
а надю им не жалко, разменная дура
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сашку прывет передала уже?
гадя - ордловский штирлиц, тока раз в 100 тупее...
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