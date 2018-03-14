 Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Катерина" работником НАБУ

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на запрос НАПК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам Национального антикоррупционного бюро. Истец Розенблат также просит обязать НАБУ дать ответ на данный запрос", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы судебной власти Украины.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие думали, что меня уже не будет, - Сытник

Напомним, 29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.

30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро.

Также читайте: Нет никакой войны с НАБУ: Вашингтон, Брюссель и Киев горячо обсуждали, как назначать секретных агентов и что делать с прослушкой, - Луценко

1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.

В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

Читайте также: СБУ возбудила дело за разглашение имен детективов под прикрытием в деле заместителя главы Госмиграции, - САП

После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.

3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.

В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche. В НАБУ заявили, что найденное Сикорской не принадлежит.