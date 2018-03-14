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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2193) задержание (4870) суд (20656) Сытник (506) Розенблат (152) Сикорская Екатерина (агент Катерина) (5)

 Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Катерина" работником НАБУ

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Борислава Розенблата.

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на запрос НАПК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам Национального антикоррупционного бюро. Истец Розенблат также просит обязать НАБУ дать ответ на данный запрос", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы судебной власти Украины.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Напомним, 29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.

30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро. 

Также читайте: Нет никакой войны с НАБУ: Вашингтон, Брюссель и Киев горячо обсуждали, как назначать секретных агентов и что делать с прослушкой, - Луценко

1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками. 

В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

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После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием. 

3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса. 

В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche. В НАБУ заявили, что найденное Сикорской не принадлежит.

Источник: https://censor.net.ua/n3055655
 
 
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Руки прочь от Розенблата, твари! Свободу узнику совести!
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его уже обухом природа наказала...совесть - атавизм...
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Он так и не понял кто и откуда его трахнул Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Катерина" работником НАБУ - Цензор.НЕТ 8778
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Катерино, відчини-но,

Катерино, встань-но.

Дай но їсти, дай но пити,

І ще чогось дай-но.

Катерина відчинила,

Катерина встала

Дала їсти, дала пити,
І ще чогось дала........

Я до тої Катерини,
Не піду ніколи

Бо до неї ходять хлопці,
Як діти до школи. Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Катерина" работником НАБУ - Цензор.НЕТ 2978
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Краще дати та й радіти,
Ніж не дати і жаліти...
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Я Михайло, ти Михайло, оба ми Михайли,
Полягаймо край дороги, наче поздихаймо,

Полягаймо край дороги, наче поздихаймо,
А як трактор переїде, тогди повставаймо!
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Чому ця потвора Розенбляд досі не в тюрмі? Він ще подає в суд на НАБУ? Це жарт?
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а віяснить через суд...является ли роззенблоззен...человеком- вообще?
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Когда Порошенко назначил Генпрокурором Луценко, который даже не имеет юридического образования, но зато свой человек, - стало понятно что Порошенко и не собирается бороться с коррупцией. А будет лишь прикрывать своих людей и гнобить неугодных. Так оно и оказалось.
Корпупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни.
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Это ещё при назначении Яремы было понятно
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Не будет народ жить нормально пока такие розенблаты не будут висеть на майданах .Всё остальное болтовня .
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Нихера себе клины к бабе подбивает...через суд узнать хочет где работает, телефончик, размер груди потом по решению суда жениться, а супруги не обязаны свидетельствовать друг против друга...умён однака!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Катерина" работником НАБУ
 
 
 
 
 
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