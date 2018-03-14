 Розенблат через суд пытается выяснить, является ли "агент Катерина" работником НАБУ

"Истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу не предоставления ответа на запрос НАПК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к работникам Национального антикоррупционного бюро. Истец Розенблат также просит обязать НАБУ дать ответ на данный запрос", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы судебной власти Украины.
Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, 29 ноября Служба безопасности Украины задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Екатерина" (Сикорская), известная по делу народных депутатов Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (внефракционный), а также сотрудника НАБУ Сергея Боярского.
30 ноября Генпрокуратура сообщила одному из задержанных о подозрении в провокации и даче взятки первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины Дине Пимаховой. 5 декабря о подозрении сообщили еще двум сотрудникам бюро.
1 декабря ГПУ опубликовала видео с фотографиями агентов НАБУ. Также показали их автомобили с незаретушированными номерными знаками.
В НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".
После инцидента бюро прекратило все операции под прикрытием.
3 декабря Луценко отметил, что "все так называемые агенты НАБУ" получили работу с нарушением украинского законодательства – без открытого конкурса.
В ходе обыска у агента НАБУ Екатерины Сикорской нашли три дома в Козине, Maserati, Lexus и два Porsche. В НАБУ заявили, что найденное Сикорской не принадлежит.
Катерино, встань-но.
Дай но їсти, дай но пити,
І ще чогось дай-но.
Катерина відчинила,
Катерина встала
Дала їсти, дала пити,
І ще чогось дала........
Я до тої Катерини,
Не піду ніколи
Бо до неї ходять хлопці,
Як діти до школи.
Ніж не дати і жаліти...
Полягаймо край дороги, наче поздихаймо,
Полягаймо край дороги, наче поздихаймо,
А як трактор переїде, тогди повставаймо!
Корпупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни.