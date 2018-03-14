 "Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время экстренного совещания в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Представитель России назвал обвинения британцев "абсолютно безответственными" и противоречащими уставу ООН.

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"Наши партнеры тянут этот вопрос на площадку в Совбез, потому что настоящих экспертов в Гааге их доводы не убедят. Инициаторами руководят иные мотивы. Россия считает неприемлемыми голословные обвинения о якобы причастности нашей страны", – отметил он.

По мнению Небензи, от России потребовали за 24 часа, по сути, "осуществить явку с повинной". Он добавил, что РФ не позволит говорить с ней языком ультиматумов.

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"Прежде чем обвинять других, воспитанные люди наводят порядок у себя дома", – заявил он.

Постпред России добавил, что Великобритания должна направить запрос, на рассмотрение которого, по процедуре, должно быть предоставлено 10 дней.

"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", – подытожил Небензня.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.