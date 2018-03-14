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 "Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля

Великобритания своим ультиматумом России по делу об отравлении российского разведчика Сергея Скрипаля угрожает независимому государству и постоянному члену Совбеза ООН.

 Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время экстренного совещания в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

Представитель России назвал обвинения британцев "абсолютно безответственными" и противоречащими уставу ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипаля: Британия созывает экстренное заседание Совбеза ООН. Российским дипломатам грозит высылка

"Наши партнеры тянут этот вопрос на площадку в Совбез, потому что настоящих экспертов в Гааге их доводы не убедят. Инициаторами руководят иные мотивы. Россия считает неприемлемыми голословные обвинения о якобы причастности нашей страны", – отметил он.

По мнению Небензи, от России потребовали за 24 часа, по сути, "осуществить явку с повинной". Он добавил, что РФ не позволит говорить с ней языком ультиматумов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля

"Прежде чем обвинять других, воспитанные люди наводят порядок у себя дома", – заявил он.

Постпред России добавил, что Великобритания должна направить запрос, на рассмотрение которого, по процедуре, должно быть предоставлено 10 дней.

"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", – подытожил Небензня.

Также читайте: "Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - Хейли

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055654
 
 
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Это что, им больного Скрипаля, его дочку и ещё 20 человек выслать?
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в смысле по 2000 тонн "Новичка" в Москве Питере Севастополе Крыму и на Димбассе КОДЛО распылить.... от же пиде..сы конченные кацапы...
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Великобритания своим ультиматумом России по делу об отравлении российского разведчика Сергея Скрипаля угрожает постоянному члену Совбеза ООН.


Именно. И задача №1 - чтобы Роися перестала быть членом совбеза ООН.
Агрессор и террорист в совете безопасности - это нонсенс.
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таке неможливо...не мели..хоча б і хотілося б...
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Все возможно, когда США и ВБ этого сильно хотят.

Можно даже допустить Перл Харбор или отравление одного русского другими русскими, чтобы был повод хорошо дать взбучку.

Вот и император Японии, благословляя своих пилотов в 1941-м думал, что невозможно одной бомбой город стереть с лица земли.
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В латвийском городе Вентспилсе, во время концерта в честь 8 марта, полиция прервала выступление российского ансамбля балалаечников Рязанская гармонь и арестовала всех участников, после чего они были депортированы.
«Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный - о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены. Очень обидно, «Яблочко» - наш главный хит», - сказал Ш
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Культурные люди выступления не прерывают

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Во умора плачу от смеха, латвийцы красавцы домой балалаить.
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Вот этого бойкого Небензю пример Чуркина ничего не научил. Тот тоже дули тыкал направо и налево, говорил на чёрное белое, а потом раз..
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походу,"Новичок" ...продается в любом военторге(С)
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Формула действительно есть в интернете, но изготовить вещество в 20 раз токсичнее зарина можно только на очень специальном лабораторном промышленном оборудовании. Во время разработки один из ученых "хапнул" пару молекул и агония длилась пять лет... В 90-е в Москве новичком траванули банкира (с греческой фамилией) умерли все кто находился рядом, следователь, патологоанатом и даже секретарша. "Новичек" это как визитная карточка с личной подписью.
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Ну, тогда точно надо всех пострадавших в Кремль отвезти.
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у хуила и гру требуй а теперь драть будет быстро или медленно не знаю, но то что систематически - это точно.
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Imejet dokazatelstvo neprezyvajte,aglicany nenacyli vsio eto.Na verniaka drugoj ruski spion vsio skazal no eto nepolozys na stol
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блин, зубочистка сломалась, зараза.
... а так да - требуйте...
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У нормальних випадках необхідно діяти як говорить Нєбєнзя. Але коли уряд Великої Британії має докази причетності росії до цього злочину, то ніхто норму 10 днів виконувати не буде. Просто так робити заяви британці не будуть, але росія не отримає джерело доказів.
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"Какие ваши доказательства"?? Знакомая байка... Мы в Украине хорошо выучили как на всю ложь, "военторг" "шахтеры оружие в шахтах нашли" и все остальное русня подлючая изрыгает: "какие ваши доказательства"
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Лавров: А ну-ка предъявите мне доказательства Российского присутствия в конфликте на востоке Украины!
Украина: Вот снимки со спутников с перемещениями техники
Л: Это я вижу. Вы мне доказательства предъявите!
У: Ну.. вот снимки залпов «Градов» с российской территории.
Л: Да, я вижу. Но доказательства где?
У: Вот привязки сообщений российских военных в Инстаграме к местности.
Л: Интересно.. но я не вижу доказательств
У: Вот странички социальных сетей с фотографиями российских военных на территории Украины.
Л: Хорошо.. но доказательства где?
У: Вот захваченная техника с российскими опознавательными знаками.
Л: Хмм.. и всё же.. доказательства?
У: Вот переговоры террористов о поступающем у ним подкреплении из России.
Л: Да, это понятно. Но где же доказательства?
У: Вот фотографии российских военных и их документов
Л: Я вижу, вижу.. Но где доказательства?
У: Вот запись с признаниями самих военных.
Л: Да, я слышу. Но так и не увидел доказательств присутствия Российской военной помощи в Украине. А без доказательств всё, что вы тут говорите- это шантаж, ложь и попытка очернить Россию в глазах мирового сообщества. И мы решительно протестуем против этого всеми способами, которые имеются в нашем арсенале!
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"А ваши доказательства - не доказательства!" Коленовстан в свое репертуаре, да вот никто не ведется больше...
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хуйло скоро снова будет гонять крыс...Только не в подъездах а в камере! "Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 2723
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Konstantin Kukushkin

Посмотрел совбез. Чуркин другой, методичка та же:
- этот газ можно купить в любом магазине
- вы Скрипаля сами отравили. или Зинка
- мы суверенная ядреная держава кококо
- пошли в суд разбираться!

Все время жду момент когда же представителю РФ втащат между глаз. Но видимо в следующих сериях.

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Региональное управление ФСБ, Следственный комитет и МВД закупают оборудование для взлома любых моделей айфонов
Речь идет о программах и устройствах, которые выпускает израильская компания Cellebrite. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Как передает Би-би-си, для взлома не требуется специальных навыков - лишь физический доступ к устройству и время. При этом, российские силовики закупают такое оборудование не напрямую, а через компании-партнеры.
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В сети появилось фото из рабочего кабинета Путина...
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кацапо-изгоев драят во все дыры!
все уже начали понимать.с кем имеют дело "Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 9372
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А докажь!"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 1739"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 1739gorky_lookNovember 27th, 17:39
Двадцать второго июня на территорию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как известно, с продовольствием в Советской России всегда было непросто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи.

Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики. Естественно, войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.

И все бы было хорошо, если бы эти русские, у которых в четыре утра воскресенья никак не заканчивалась суббота (а что такое «русская суббота» хорошо знают все - иногда она продолжается до понедельника), не открыли спьяну огонь по гуманитарному конвою. Сопровождению пришлось защищать шнапс и пайки. Из предрассветного тумана полетели пули, и на русскую землю, обливаясь кровью, упал первый немец... точка невозврата была пройдена. Через два часа посол Германии Шуленбург официально сообщил об объявлении войны.

- Вы рыбы несвежей сегодня не ели, случайно, профессор? - раздается вопрос из зала?

- Вы , блядь , российские СМИ вообще читаете? - раздраженно отвечаю я хуеву умнику.

Если бы Шуленбург схитрил, притворившись больным, или потерял бы ноту в трамвае, или просто пошел бы не к Молотову, а в хиппи - так войны бы и не было. Было бы АТО на четыре года. Русские бы убивали сами себя, немецкие отпускники из Вермахта, заблудившиеся под Сталинградом регулярно гибли бы от несчастных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову - как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста, назначенный немцами, бюджетным работником?

Примерно такова логика ватников, которые утверждают (и даже друг другу, когда их больше одного), что - поскольку войну Россия не объявляла, то ее и нет.

Афганскую войну тоже никто не объявлял. Кому ее было объявлять? Правительство ДРА само пригласило советские войска, моджахеды не являются субъектами международного права, а из Пакистана, США и Саудовской Аравии приезжали исключительно «отпускники».

Тем не менее, в России не сомневаются что это война - потому что доказательства этой войны у них до сих пор, на одной ноге и в камуфляже, в переходах на гитаре играют песни Розенбаума.

Надо медали и гитару отнять, пенсий и льгот лишить, статью в Википедии вытереть, а на возмущение ветеранов игриво ответить: «Хорошо тому живется, у кого одна нога - и яйцо в шагу не трется, и не надо сапога». Какая война? У вашей войны документов нету.

Естественно, такой перекос вызывает напряжение даже в ватной голове, и этот перекос надо устранить. Для этого используется детсадовский прием, называемый: «А докажь!» Заключается он в том, что любую вещь, даже очевидную, кто угодно может потребовать доказать, даже если он долбоеб по определению. Сегодня на обед будет кисель. «А докажь!» У меня папа водитель. «А докажь!» Ты, Федя, долбоеб. «А докажь!»

«Докажь» - универсальный прием. Сначала можно люто пиздеть, отрицая очевидное и кричать: «А докажь!» Если оно будет доказано, надо сразу переходить к критике самого доказательства: «А докажь что ты доказал!» И так до бесконечности. Как только будет окончательно доказан один пункт, тут же создается подпункт, опять-таки требующий доказательств. Причем невольно доказывающий обречен на поражение уже в силу того, что он элементарно больше усилий прилагает. Загрузив оппонента DoS атакой, можно сделать перерыв.

При этом обе стороны понимают, что доказывать ничего не надо, но «адокажчика» это не волнует - его цель, обосравшись по факту, сохранить хотя бы допустимую возможность быть правым в теории.

Именно таким образом ватные мозги кацапов укрепляются крест-накрест скотчем, чтобы они не развалились, пытаясь усвоить взаимоисключающее.

Титаник, кстати, не утонул. Часть команды, сговорившись с пассажирами, перекидала несогласных за борт, отогнала судно в тихий фьорд и распилила его там на металлолом. А докажь что он утонул. Где доказательства? Где фотки в инстаграмме и ролики на ютубе что он утонул? Все, что я видел - это фейк режиссера Камерона. Дайте мне денег - я вам такой же сниму.

Не надо мне про 1912 год - уже было и кино, и фотография. И цветная была. Вот бы и сняли. На богатейшем корабле, набитом миллионерами, не было ни одного фотографа? Если верить фейку Камерона, то даже художник был на корабле - мог бы быстренько нарисовать утопление и подписать его тремя свидетелями, в том числе капитаном. Капитан-то до конца был.

Некогда было снимать? Да вы что! Такое событие - и некогда снимать! У вас бабку на дороге собьют - уже тридцать человек с телефонами фотографирует, и никто в скорую не звонит!

- А на дне тогда что лежит? - А откуда я знаю? Я там, на дне, не был. Но если сняли фейк за двести миллионов долларов и на одиннадцать "Оскаров", то за десять процентов от этой суммы и один "Оскар" на дне можно все что угодно снять. Лежит там что-то мутное и непонятное... А докажь!

Как поступают с этой проблемой дети в детсаду? Очень просто.

- А докажь!
- Поешь какаш!

Поэтому ничего доказывать не надо. Если кто-то включил дурака, то его извне не выключить, потому что панель управления дурака находится внутри головы. Надо подождать, пока у дурака сядут батарейки, и он выключится сам.

Война всегда сама себя доказывает, даже тем, кто включил дурака. В условиях подобной "войны - не войны" десять мертвых российских десантников докажут лучше, чем десять пленных десантников. Потому что долбоебам, требующим "а докажь!", доказать все равно ничего нельзя. "Заблудились, переодели, заставили... в отпуске были..." А десять мертвых десантников однозначно докажут факт войны хотя бы их собственным семьям, друзьям и родственникам. И пусть теперь они уже они, в свою очередь, берут на себя бремя доказательств очевидного.

Кто-то, вообще, осознает это?

А позже, включившим дурака, докажут факт войны одноногие сограждане, поющие в московских переходах не «в Афганистане, в черном тюльпане», а «по Украине, в белой машине». Им, в свою очередь, тоже докажут, уже в органах соцобеспечения: «Хорошо тому живется, у кого одна нога...» Какая война? У вас документов нет. Я вас туда не посылал. Если на Украине была война - так они своим пусть и платят, а у нас войны не было.

Вот туда, именно в эту страшную сторону, неумолимо движется детсадовская игра, в которую играют с виду взрослые кацапы.

Должен добавить, что выключить дурака - это не лампочку выключить. Даже выключив дурака для себя, дураком для остальных ты останешься навсегда.

А пока... ну как отвечать? Как в детском саду, конечно.(c) Горький Лук
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По схеме «А докажь!» вовсю начали работать порохоботы.
Вроде как странно - но факт. Переняли опыт у братьев-коллег.
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Потерь нет


Сегодня в Соль-Илецке похоронили очередного военного, погибшего в Сирии: Владимира Пономарева. Пономарев - не "частник", а кадровый "официальный" военный. По некоторым данным, он служил в 291-й артиллерийской бригаде 58 армии, которая базируется в Ингушетии, в станице Троицкая, откуда и был отправлен в сирийскую командировку. По ряду обстоятельств, место его гибели - Восточная Гута.

"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 4881"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 729

Естественно, официально о его гибели не сообщается. Во-первых, потому что эта смерть не стыкуется с "приказом" Путина о победе и выводе войск, во-вторых, нам было клятвенно заявлено, что никаких наземных операций, в которых будут принимать участие военные, не предвидится. Вранье, как всегда. Собственно, Путин недавно сказал, что понятия не имеет, что творится в стране: это не он, у него своя работа, его дело - стратегические решения. Ну, а если всякие подчиненные там пургу несут - так это к ним вопросы. Наверное, и воюют так же. Дело Путина - с трибуны что-то сказать, всё остальное - не к нему.

Ничего удивительного в том, что в Гуте воюют наши военные, нет. Качество сирийской армии и иранских наемников крайне низкое, что-либо серьезнее беготни с автоматами им уже не под силу, поэтому приходится подключать российских военных. Там, где ожидается сопротивление, добавляют в качестве ударной силы частных российских военных, после чего прибывают "селфи-подразделения" местных, широко улыбающихся на фоне освобожденной территории в объектив.

Так и воюют.
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это второй из той бригады ихтамнетов
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елементарна річ, яку чомусь не допетрали досі примінити в радбезі: просто позбавляти права голосу ті країни, які є фігурантами якогось спірного питання- і все...а так з радбезу толку, як з козля ватяного молока...
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ватаны совсем с лыжни сошли - пора таять снег...
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Ну так отправьте им баночку с каким-нибудь ядовитым газом.
А на счёт "постоянного члена Совбеза ООН"... Ничто не вечно под Луной.
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Ну, действительно, при всей моей ненависти к педерации вообще и к хуйлу в частности...
Сколько было за последние дни информации и везде - "вероятно", "возможно" и т.д.
Я очень надеюсь, что эти железобетонные улики есть!!!!
Но почему их реально не предоставят хуйлу, чтоб оно уже заткнулось и не верещало "хдевашидоказательства"!?!?!
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У русских спрашивали: "Это вы применили или кто- другой (утечка). Русские не сказали, что была утечка. Значит, они. Никто больше не владеет технологией производства этой гадости.
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1. Скажите, если по полонию отследили, где сидел Луговой в самолёте - это железобетонные доказательства?
2. Если по Боингу нашли место запуска ракеты и взяли пробы грунта. А на фрагментах самолёта сняли те же самые микрочастицы ракетного топлива - это железобетонные доказательства?
То же самое будет и с этим газом "Новичок". Найдут всё до начальной инстанции.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что наказывать Россию никто не хочет. Ни Британия, ни Нидерланды, и даже США не торопится.
Политики не того масштаба. Вот, Рейган сказал - я их похороню за Боинг, и за Афганистан. И похоронил. Вместе с Тэтчер били гвозди в гроб. Каждый день били, каждый день тиски сжимали. А сейчас данное поколение - эти Обамы, Трампы, Кэмероны, Мэй - это всё тени от политиков того уровня. "А" - они говорят, но на "Б" уже у них решимости не хватает. Они решили: Путин ведет гибридную войну - и мы будем тихонько пакостить: там что-то заморозим, там контракту помешаем. И всё. Одно было лишь сильное событие - это когда Бешенный пёс Мэттис дал команду разбомбить ихтамнетов. И неплохо МОК завернул рашистов за мельдоний. Но, за 4 года, конечно, шаги против рашки очень и очень слабые.
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небензю тоже свои кстати отравят, как и его предшественника
надеюсь это его окончательно убедит
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Лысый в очках, это случайно не педофил с сайта знакомств.
"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 6121
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Мабуть у Великобританії такі докази, все-таки є. Іначе вони будуть виглядати всесвітніми "балаболами".................
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А почему у всех представителей России в ООН такие мерзкие лица? Пьют что-ли много?🤔
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якісь бандюківські пред"яви вже лунають...не вважає параша за потрібне навіть притримуватися якихось міжнародних дипломатичних стандартів...орда...
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Слова з однієї відомої байки : "Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать" можна дещо підкоригувати спеціально для кацапів, аби їм було зрозуміло, в чому їх вина: "кацап виновен в том, что он преступник и преступленьям нет его конца." Репутація, каци, репутація. Не придумана, а чесно "заслужена". "Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля - Цензор.НЕТ 7507
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незачем доказывать очевидное. росия чистое зло и должна быть ликвидирована.
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Є ще особливість росії: приорітет їх внутрішнього законодавства над міжнародним. Тому у випадку вимог Великої Британії може виявитися, що юридично протокол та терміни звернень для росії не встановлені. Більше того -це вбивство гибрідне і росія отримала гибрідне звернення, що ламає всю їх схему.
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если честно,
-радуют 50+ новых ников на Цензоре сегодня - значит не спят ольгинятцы, значит аврал у их.
-радует их нытье - значит делают союзники нормально и в правильном направлении, хотя и мало, очень мало.
-радует неприсутствие украинских спортсменов на совренованиях в стране агрессоре.
будет еще много соревнований, не на скотско-мельдониевой территории, и как всегда - будем болеть за украинцев...
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Небензя быкует...Авангард поднимет и Кинжалом возбудится, когда выйдет на пенсию)))
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Честно говоря, злорадствую. Мы вынуждены были глотать это говно-"настамнет" достаточно долго, в то время, когда на нас туповато смотрели недопонимающие европейские глаза, не представляющие, что президент страны может нагло врать на публику. Welcome в клуб "рассейский мир" с её культурой ведения спора, как там у Жванецкого?
"...Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный."

Это рассейское: "А где доказательства?" - уже войдёт в мировую историю, как и ботинок Хрущева.
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А Ви нам вєрнитеи40 наших прєступникови,коториє у вас..тогда ми не будем никого травіть на вашей територии...

майже так..по Фройду.

Кацапія вимагає екстрадації 40 громадян своїх бєглих громадян від Британії, я в шоці від таких пред'яв !
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давно уже перестал обращать внимание на любые кацапские выхлопы.
в "хорошем" случае - ето просто вранье.
в плохом? - вранье с целью ввести всех в заблуждение и травонуть всех в радиусе 20 км.
в худшем - хуйло подстрижется под ына и ну щеками ворочать и ракеты запускать.
-----
неправильно США и Европа ставят приоритеты.
Главная угроза не сев. корея - главная угроза кацапия,
сев. корея - производная от кацапстана.
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На каждое заявление кремля что настамнет , нужно делать как сделали американцы в Сирии - =ну нет так нет .
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Там дальше ещё кучерявее:

Постпред России при ООН обвинил Великобританию в производстве химоружия «Новичок»
В Российской Федерации никогда не велась разработка этого нервно-паралитического вещества, подчеркнул Василий Небензя. .............
Вот так вам, раасслабленные недоумки, в вашу полит-корректную физиономию водочным перегаром да с топором наперевес... Короче, дорогое мировое сообчество, до-умиротворялись вы похоже до того, что выпестовали эту красную чуму в её самом агрессивном непотопляемом штамме. До-торговались, вы сволочи безответственные и непуганные, с гопотой, берегов не видящей. Пальчиками грозили, когда русо-фашисты топили Чечню в крови, озабоченно вздыхали, когда они прыгнули с заточкой на Грузию; хмурили бровки, когда ху)ло воровал Крым; топали ножками и призывали к минскам, когда орки залезли в Украину, разрушили, убили и ограбили целый край. А теперь, если все ещё не урок, засуньте ещё себе в задницу их северный порок, который у вас на следующий день вылезет из уже глотки.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля
 
 
 
 
 
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