 "Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", - представитель РФ в Совбезе ООН на обвинения в отравлении Скрипаля

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время экстренного совещания в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".
Представитель России назвал обвинения британцев "абсолютно безответственными" и противоречащими уставу ООН.
"Наши партнеры тянут этот вопрос на площадку в Совбез, потому что настоящих экспертов в Гааге их доводы не убедят. Инициаторами руководят иные мотивы. Россия считает неприемлемыми голословные обвинения о якобы причастности нашей страны", – отметил он.
По мнению Небензи, от России потребовали за 24 часа, по сути, "осуществить явку с повинной". Он добавил, что РФ не позволит говорить с ней языком ультиматумов.
"Прежде чем обвинять других, воспитанные люди наводят порядок у себя дома", – заявил он.
Постпред России добавил, что Великобритания должна направить запрос, на рассмотрение которого, по процедуре, должно быть предоставлено 10 дней.
"Мы требуем предъявления материальных доказательств российской вины", – подытожил Небензня.
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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Именно. И задача №1 - чтобы Роися перестала быть членом совбеза ООН.
Агрессор и террорист в совете безопасности - это нонсенс.
Можно даже допустить Перл Харбор или отравление одного русского другими русскими, чтобы был повод хорошо дать взбучку.
Вот и император Японии, благословляя своих пилотов в 1941-м думал, что невозможно одной бомбой город стереть с лица земли.
«Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный - о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены. Очень обидно, «Яблочко» - наш главный хит», - сказал Ш
... а так да - требуйте...
Украина: Вот снимки со спутников с перемещениями техники
Л: Это я вижу. Вы мне доказательства предъявите!
У: Ну.. вот снимки залпов «Градов» с российской территории.
Л: Да, я вижу. Но доказательства где?
У: Вот привязки сообщений российских военных в Инстаграме к местности.
Л: Интересно.. но я не вижу доказательств
У: Вот странички социальных сетей с фотографиями российских военных на территории Украины.
Л: Хорошо.. но доказательства где?
У: Вот захваченная техника с российскими опознавательными знаками.
Л: Хмм.. и всё же.. доказательства?
У: Вот переговоры террористов о поступающем у ним подкреплении из России.
Л: Да, это понятно. Но где же доказательства?
У: Вот фотографии российских военных и их документов
Л: Я вижу, вижу.. Но где доказательства?
У: Вот запись с признаниями самих военных.
Л: Да, я слышу. Но так и не увидел доказательств присутствия Российской военной помощи в Украине. А без доказательств всё, что вы тут говорите- это шантаж, ложь и попытка очернить Россию в глазах мирового сообщества. И мы решительно протестуем против этого всеми способами, которые имеются в нашем арсенале!
Посмотрел совбез. Чуркин другой, методичка та же:
- этот газ можно купить в любом магазине
- вы Скрипаля сами отравили. или Зинка
- мы суверенная ядреная держава кококо
- пошли в суд разбираться!
Все время жду момент когда же представителю РФ втащат между глаз. Но видимо в следующих сериях.
Речь идет о программах и устройствах, которые выпускает израильская компания Cellebrite. Такая информация появилась на сайте госзакупок. Как передает Би-би-си, для взлома не требуется специальных навыков - лишь физический доступ к устройству и время. При этом, российские силовики закупают такое оборудование не напрямую, а через компании-партнеры.
все уже начали понимать.с кем имеют дело
Двадцать второго июня на территорию СССР зашел гуманитарный конвой из Германии. Как известно, с продовольствием в Советской России всегда было непросто, и братская Германия, связанная с СССР многочисленными договорами, протянула руку дружеской помощи.
Каждый солдат нес на себе запас продуктов на несколько дней, во фляжках булькал гуманитарный шнапс, а за пехотой, призванной первой экстренно доставить еду самым голодным, тянулись уже более основательно нагруженные гуманитаркой грузовики. Естественно, войну никто не объявлял. Поэтому ее и не было.
И все бы было хорошо, если бы эти русские, у которых в четыре утра воскресенья никак не заканчивалась суббота (а что такое «русская суббота» хорошо знают все - иногда она продолжается до понедельника), не открыли спьяну огонь по гуманитарному конвою. Сопровождению пришлось защищать шнапс и пайки. Из предрассветного тумана полетели пули, и на русскую землю, обливаясь кровью, упал первый немец... точка невозврата была пройдена. Через два часа посол Германии Шуленбург официально сообщил об объявлении войны.
- Вы рыбы несвежей сегодня не ели, случайно, профессор? - раздается вопрос из зала?
- Вы , блядь , российские СМИ вообще читаете? - раздраженно отвечаю я хуеву умнику.
Если бы Шуленбург схитрил, притворившись больным, или потерял бы ноту в трамвае, или просто пошел бы не к Молотову, а в хиппи - так войны бы и не было. Было бы АТО на четыре года. Русские бы убивали сами себя, немецкие отпускники из Вермахта, заблудившиеся под Сталинградом регулярно гибли бы от несчастных случаев, а в Кремле, зимой сорок второго, ломали голову - как заплатить пенсии от Буга до Волги, и считается ли староста, назначенный немцами, бюджетным работником?
Примерно такова логика ватников, которые утверждают (и даже друг другу, когда их больше одного), что - поскольку войну Россия не объявляла, то ее и нет.
Афганскую войну тоже никто не объявлял. Кому ее было объявлять? Правительство ДРА само пригласило советские войска, моджахеды не являются субъектами международного права, а из Пакистана, США и Саудовской Аравии приезжали исключительно «отпускники».
Тем не менее, в России не сомневаются что это война - потому что доказательства этой войны у них до сих пор, на одной ноге и в камуфляже, в переходах на гитаре играют песни Розенбаума.
Надо медали и гитару отнять, пенсий и льгот лишить, статью в Википедии вытереть, а на возмущение ветеранов игриво ответить: «Хорошо тому живется, у кого одна нога - и яйцо в шагу не трется, и не надо сапога». Какая война? У вашей войны документов нету.
Естественно, такой перекос вызывает напряжение даже в ватной голове, и этот перекос надо устранить. Для этого используется детсадовский прием, называемый: «А докажь!» Заключается он в том, что любую вещь, даже очевидную, кто угодно может потребовать доказать, даже если он долбоеб по определению. Сегодня на обед будет кисель. «А докажь!» У меня папа водитель. «А докажь!» Ты, Федя, долбоеб. «А докажь!»
«Докажь» - универсальный прием. Сначала можно люто пиздеть, отрицая очевидное и кричать: «А докажь!» Если оно будет доказано, надо сразу переходить к критике самого доказательства: «А докажь что ты доказал!» И так до бесконечности. Как только будет окончательно доказан один пункт, тут же создается подпункт, опять-таки требующий доказательств. Причем невольно доказывающий обречен на поражение уже в силу того, что он элементарно больше усилий прилагает. Загрузив оппонента DoS атакой, можно сделать перерыв.
При этом обе стороны понимают, что доказывать ничего не надо, но «адокажчика» это не волнует - его цель, обосравшись по факту, сохранить хотя бы допустимую возможность быть правым в теории.
Именно таким образом ватные мозги кацапов укрепляются крест-накрест скотчем, чтобы они не развалились, пытаясь усвоить взаимоисключающее.
Титаник, кстати, не утонул. Часть команды, сговорившись с пассажирами, перекидала несогласных за борт, отогнала судно в тихий фьорд и распилила его там на металлолом. А докажь что он утонул. Где доказательства? Где фотки в инстаграмме и ролики на ютубе что он утонул? Все, что я видел - это фейк режиссера Камерона. Дайте мне денег - я вам такой же сниму.
Не надо мне про 1912 год - уже было и кино, и фотография. И цветная была. Вот бы и сняли. На богатейшем корабле, набитом миллионерами, не было ни одного фотографа? Если верить фейку Камерона, то даже художник был на корабле - мог бы быстренько нарисовать утопление и подписать его тремя свидетелями, в том числе капитаном. Капитан-то до конца был.
Некогда было снимать? Да вы что! Такое событие - и некогда снимать! У вас бабку на дороге собьют - уже тридцать человек с телефонами фотографирует, и никто в скорую не звонит!
- А на дне тогда что лежит? - А откуда я знаю? Я там, на дне, не был. Но если сняли фейк за двести миллионов долларов и на одиннадцать "Оскаров", то за десять процентов от этой суммы и один "Оскар" на дне можно все что угодно снять. Лежит там что-то мутное и непонятное... А докажь!
Как поступают с этой проблемой дети в детсаду? Очень просто.
- А докажь!
- Поешь какаш!
Поэтому ничего доказывать не надо. Если кто-то включил дурака, то его извне не выключить, потому что панель управления дурака находится внутри головы. Надо подождать, пока у дурака сядут батарейки, и он выключится сам.
Война всегда сама себя доказывает, даже тем, кто включил дурака. В условиях подобной "войны - не войны" десять мертвых российских десантников докажут лучше, чем десять пленных десантников. Потому что долбоебам, требующим "а докажь!", доказать все равно ничего нельзя. "Заблудились, переодели, заставили... в отпуске были..." А десять мертвых десантников однозначно докажут факт войны хотя бы их собственным семьям, друзьям и родственникам. И пусть теперь они уже они, в свою очередь, берут на себя бремя доказательств очевидного.
Кто-то, вообще, осознает это?
А позже, включившим дурака, докажут факт войны одноногие сограждане, поющие в московских переходах не «в Афганистане, в черном тюльпане», а «по Украине, в белой машине». Им, в свою очередь, тоже докажут, уже в органах соцобеспечения: «Хорошо тому живется, у кого одна нога...» Какая война? У вас документов нет. Я вас туда не посылал. Если на Украине была война - так они своим пусть и платят, а у нас войны не было.
Вот туда, именно в эту страшную сторону, неумолимо движется детсадовская игра, в которую играют с виду взрослые кацапы.
Должен добавить, что выключить дурака - это не лампочку выключить. Даже выключив дурака для себя, дураком для остальных ты останешься навсегда.
А пока... ну как отвечать? Как в детском саду, конечно.(c) Горький Лук
Вроде как странно - но факт. Переняли опыт у братьев-коллег.
Сегодня в Соль-Илецке похоронили очередного военного, погибшего в Сирии: Владимира Пономарева. Пономарев - не "частник", а кадровый "официальный" военный. По некоторым данным, он служил в 291-й артиллерийской бригаде 58 армии, которая базируется в Ингушетии, в станице Троицкая, откуда и был отправлен в сирийскую командировку. По ряду обстоятельств, место его гибели - Восточная Гута.
Естественно, официально о его гибели не сообщается. Во-первых, потому что эта смерть не стыкуется с "приказом" Путина о победе и выводе войск, во-вторых, нам было клятвенно заявлено, что никаких наземных операций, в которых будут принимать участие военные, не предвидится. Вранье, как всегда. Собственно, Путин недавно сказал, что понятия не имеет, что творится в стране: это не он, у него своя работа, его дело - стратегические решения. Ну, а если всякие подчиненные там пургу несут - так это к ним вопросы. Наверное, и воюют так же. Дело Путина - с трибуны что-то сказать, всё остальное - не к нему.
Ничего удивительного в том, что в Гуте воюют наши военные, нет. Качество сирийской армии и иранских наемников крайне низкое, что-либо серьезнее беготни с автоматами им уже не под силу, поэтому приходится подключать российских военных. Там, где ожидается сопротивление, добавляют в качестве ударной силы частных российских военных, после чего прибывают "селфи-подразделения" местных, широко улыбающихся на фоне освобожденной территории в объектив.
Так и воюют.
А на счёт "постоянного члена Совбеза ООН"... Ничто не вечно под Луной.
Сколько было за последние дни информации и везде - "вероятно", "возможно" и т.д.
Я очень надеюсь, что эти железобетонные улики есть!!!!
Но почему их реально не предоставят хуйлу, чтоб оно уже заткнулось и не верещало "хдевашидоказательства"!?!?!
2. Если по Боингу нашли место запуска ракеты и взяли пробы грунта. А на фрагментах самолёта сняли те же самые микрочастицы ракетного топлива - это железобетонные доказательства?
То же самое будет и с этим газом "Новичок". Найдут всё до начальной инстанции.
Вопрос не в этом. Вопрос в том, что наказывать Россию никто не хочет. Ни Британия, ни Нидерланды, и даже США не торопится.
Политики не того масштаба. Вот, Рейган сказал - я их похороню за Боинг, и за Афганистан. И похоронил. Вместе с Тэтчер били гвозди в гроб. Каждый день били, каждый день тиски сжимали. А сейчас данное поколение - эти Обамы, Трампы, Кэмероны, Мэй - это всё тени от политиков того уровня. "А" - они говорят, но на "Б" уже у них решимости не хватает. Они решили: Путин ведет гибридную войну - и мы будем тихонько пакостить: там что-то заморозим, там контракту помешаем. И всё. Одно было лишь сильное событие - это когда Бешенный пёс Мэттис дал команду разбомбить ихтамнетов. И неплохо МОК завернул рашистов за мельдоний. Но, за 4 года, конечно, шаги против рашки очень и очень слабые.
надеюсь это его окончательно убедит
-радуют 50+ новых ников на Цензоре сегодня - значит не спят ольгинятцы, значит аврал у их.
-радует их нытье - значит делают союзники нормально и в правильном направлении, хотя и мало, очень мало.
-радует неприсутствие украинских спортсменов на совренованиях в стране агрессоре.
будет еще много соревнований, не на скотско-мельдониевой территории, и как всегда - будем болеть за украинцев...
"...Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный."
Это рассейское: "А где доказательства?" - уже войдёт в мировую историю, как и ботинок Хрущева.
майже так..по Фройду.
Кацапія вимагає екстрадації 40 громадян своїх бєглих громадян від Британії, я в шоці від таких пред'яв !
в "хорошем" случае - ето просто вранье.
в плохом? - вранье с целью ввести всех в заблуждение и травонуть всех в радиусе 20 км.
в худшем - хуйло подстрижется под ына и ну щеками ворочать и ракеты запускать.
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неправильно США и Европа ставят приоритеты.
Главная угроза не сев. корея - главная угроза кацапия,
сев. корея - производная от кацапстана.
Постпред России при ООН обвинил Великобританию в производстве химоружия «Новичок»
В Российской Федерации никогда не велась разработка этого нервно-паралитического вещества, подчеркнул Василий Небензя. .............
Вот так вам, раасслабленные недоумки, в вашу полит-корректную физиономию водочным перегаром да с топором наперевес... Короче, дорогое мировое сообчество, до-умиротворялись вы похоже до того, что выпестовали эту красную чуму в её самом агрессивном непотопляемом штамме. До-торговались, вы сволочи безответственные и непуганные, с гопотой, берегов не видящей. Пальчиками грозили, когда русо-фашисты топили Чечню в крови, озабоченно вздыхали, когда они прыгнули с заточкой на Грузию; хмурили бровки, когда ху)ло воровал Крым; топали ножками и призывали к минскам, когда орки залезли в Украину, разрушили, убили и ограбили целый край. А теперь, если все ещё не урок, засуньте ещё себе в задницу их северный порок, который у вас на следующий день вылезет из уже глотки.