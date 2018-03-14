 В коалиционном соглашении партий Германии нет ни слова о "Северном потоке-2", - DW

Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Стратегическая цель ФРГ состоит в ускоренном отказе от ископаемых энергоносителей и в форсированном развитии возобновляемой энергетики ради защиты окружающей среды и глобального климата", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - Климкин о новом главе МИД ФРГ Маасе

В главе "Энергетика" экономического раздела программы говорится, что правительство "будет стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65 процентов". Если учесть, что в 2017 году доля ветра, биомассы, солнца и других возобновляемых источников в немецкой электроэнергетике составляла 33-36 процентов (в зависимости от методики подсчета), то речь идет фактически об удвоении этой доли всего за десять с небольшим лет.

С этой целью новое правительство ставит задачу уже в 2019-2020 годах увеличить генерирующие мощности "как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватт". Восемь гигаватт дополнительной мощности равны, для сравнения, приблизительно 7-8 атомным электростанциям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестный попытался напасть на Меркель, кода она выходила из Бундестага после очередного избрания канцлером. ФОТО

Одновременно должно продолжиться строительство морских ветропарков. В коалиционном договоре отмечается их большая роль в промышленной политике Германии и ставится задача создать в море национальный опытный ветропарк для "изучения потенциала морской ветроэнергетики". Также предусмотрено выделение бюджетных средств на разработку различных технологий сохранения энергии и субсидирование действующих накопителей.

Дальнейшее форсированное развитие возобновляемой энергетики в Германии неминуемо приведет к ускоренному сокращению доли угля в немецкой электроэнергетике (а его роль в отоплении зданий и так уже невелика). Документом, в частности, предусмотрено создание плана "поэтапного сокращения и прекращения использования угля в производстве электроэнергии, включая окончательную дату".

Также читайте: Россия должна ответить на вопросы Великобритании об отравлении Скрипаля и предоставить информацию о разработках химоружия, - Меркель

Природному газу уделено минимальное внимание. В частности, нет ни слова про газопроводы, тем более про "Северный поток-2". Новое правительство Германии намерено провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50 процентов. Достижение столь амбициозной цели должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни.

Кроме того, новое правительство ФРГ намерено "создать в Германии инфраструктуру для СПГ". Эта строчка в коалиционном договоре может означать только одно: вскоре будет принято долго откладывавшееся решение построить в североморском порту Вильгельмсхафене терминал по приему сжиженного природного газа, который станет конкурентом российскому трубопроводному газу.

Смотрите также: Порошенко планирует обсудить с Меркель "Северный поток-2" во время визита в Германию. ВИДЕО

Напомним, 12 марта партия Меркель и социал-демократы подписали соглашение о "большой коалиции". В среду, 14 марта, депутаты Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.