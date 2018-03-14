 В коалиционном соглашении партий Германии нет ни слова о "Северном потоке-2", - DW

Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Стратегическая цель ФРГ состоит в ускоренном отказе от ископаемых энергоносителей и в форсированном развитии возобновляемой энергетики ради защиты окружающей среды и глобального климата", - говорится в материале.
В главе "Энергетика" экономического раздела программы говорится, что правительство "будет стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65 процентов". Если учесть, что в 2017 году доля ветра, биомассы, солнца и других возобновляемых источников в немецкой электроэнергетике составляла 33-36 процентов (в зависимости от методики подсчета), то речь идет фактически об удвоении этой доли всего за десять с небольшим лет.
С этой целью новое правительство ставит задачу уже в 2019-2020 годах увеличить генерирующие мощности "как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватт". Восемь гигаватт дополнительной мощности равны, для сравнения, приблизительно 7-8 атомным электростанциям.
Одновременно должно продолжиться строительство морских ветропарков. В коалиционном договоре отмечается их большая роль в промышленной политике Германии и ставится задача создать в море национальный опытный ветропарк для "изучения потенциала морской ветроэнергетики". Также предусмотрено выделение бюджетных средств на разработку различных технологий сохранения энергии и субсидирование действующих накопителей.
Дальнейшее форсированное развитие возобновляемой энергетики в Германии неминуемо приведет к ускоренному сокращению доли угля в немецкой электроэнергетике (а его роль в отоплении зданий и так уже невелика). Документом, в частности, предусмотрено создание плана "поэтапного сокращения и прекращения использования угля в производстве электроэнергии, включая окончательную дату".
Природному газу уделено минимальное внимание. В частности, нет ни слова про газопроводы, тем более про "Северный поток-2". Новое правительство Германии намерено провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50 процентов. Достижение столь амбициозной цели должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни.
Кроме того, новое правительство ФРГ намерено "создать в Германии инфраструктуру для СПГ". Эта строчка в коалиционном договоре может означать только одно: вскоре будет принято долго откладывавшееся решение построить в североморском порту Вильгельмсхафене терминал по приему сжиженного природного газа, который станет конкурентом российскому трубопроводному газу.
Напомним, 12 марта партия Меркель и социал-демократы подписали соглашение о "большой коалиции". В среду, 14 марта, депутаты Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.
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А дальше будет видно, как РФ с Австрией и Нидерландами будут строить СП-2, от которого остальные уже отказались.
Но шансы, что этот рашистский проект всё-же свернут есть, учитывая, вчерашнее назначение шефом госдепа Помпео.
Тиллерсон пока не смог объяснить немцам, что этот проект очень сильно развязывает чешушиеся ручки Путину... А Помпео, надеюсь, сможет...