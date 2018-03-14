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Все про:Германия (2957) коалиция (3663) Меркель (1474) энергетика (991) Северный поток (194) энергоэффективность (72)

 В коалиционном соглашении партий Германии нет ни слова о "Северном потоке-2", - DW

После избрания Ангелы Меркель канцлером Германии начнет действовать коалиционное соглашение, предусматривающее, среди прочего, увеличение объема возобновляемой энергетики.

Энергетическая политика Берлина в ближайшие годы пойдет вразрез с интересами российских экспортеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Стратегическая цель ФРГ состоит в ускоренном отказе от ископаемых энергоносителей и в форсированном развитии возобновляемой энергетики ради защиты окружающей среды и глобального климата", - говорится в материале.

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В главе "Энергетика" экономического раздела программы говорится, что правительство "будет стремиться к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65 процентов". Если учесть, что в 2017 году доля ветра, биомассы, солнца и других возобновляемых источников в немецкой электроэнергетике составляла 33-36 процентов (в зависимости от методики подсчета), то речь идет фактически об удвоении этой доли всего за десять с небольшим лет.

С этой целью новое правительство ставит задачу уже в 2019-2020 годах увеличить генерирующие мощности "как ветропарков на суше, так и фотовольтаики соответственно на 4 гигаватт". Восемь гигаватт дополнительной мощности равны, для сравнения, приблизительно 7-8 атомным электростанциям.

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Одновременно должно продолжиться строительство морских ветропарков. В коалиционном договоре отмечается их большая роль в промышленной политике Германии и ставится задача создать в море национальный опытный ветропарк для "изучения потенциала морской ветроэнергетики". Также предусмотрено выделение бюджетных средств на разработку различных технологий сохранения энергии и субсидирование действующих накопителей.

Дальнейшее форсированное развитие возобновляемой энергетики в Германии неминуемо приведет к ускоренному сокращению доли угля в немецкой электроэнергетике (а его роль в отоплении зданий и так уже невелика). Документом, в частности, предусмотрено создание плана "поэтапного сокращения и прекращения использования угля в производстве электроэнергии, включая окончательную дату".

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Природному газу уделено минимальное внимание. В частности, нет ни слова про газопроводы, тем более про "Северный поток-2". Новое правительство Германии намерено провозгласить национальной целью сокращение энергопотребления до 2050 года на 50 процентов. Достижение столь амбициозной цели должны обеспечить энергосбережение и повышение энергоэффективности во всех сферах жизни.

Кроме того, новое правительство ФРГ намерено "создать в Германии инфраструктуру для СПГ". Эта строчка в коалиционном договоре может означать только одно: вскоре будет принято долго откладывавшееся решение построить в североморском порту Вильгельмсхафене терминал по приему сжиженного природного газа, который станет конкурентом российскому трубопроводному газу.

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Напомним, 12 марта партия Меркель и социал-демократы подписали соглашение о "большой коалиции". В среду, 14 марта, депутаты Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.

Источник: https://censor.net.ua/n3055653
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Украине тоже надо переходить на возобновляемые источники. Освободить от налогов производителей источников
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И как силу ветра или прилива продавать по схеме Ротердам+?
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Я думаю. можна вже робити ставки на термін, який проіснує нинішній кацапстан. Про ставки на те, що він випливе з цієї ситуації, в яку завів його недомірок пуцькін мрва вже не йде.
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а для пути главное выборы...а дальше "трава не расти"...благадетель рассеи ,мля...
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Та воно то так. Ліліпут пуцькін через свій малий зріст не може дивитись далі завтрішнього дня. В коалиционном соглашении партий Германии нет ни слова о "Северном потоке-2", - DW - Цензор.НЕТ 5654
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"Не смотря на то, что несколько европейских стран вступили против, я думаю, что Северный поток будет. И это конечно удар по нашей экономике и нашей газотранспортной системе. Северный поток будет наращивать мощность, так как есть страны, которые зависят от газа. Та же Германия "сидит на газовой игле", та же Франция", - рассказал Быстряков.

Использование материалов сайта возможно только при наличии активной открытой для поисковых систем гиперссылки: http://news24ua.com/pominalnyy-severnyy-potok-2-dlya-ukrainy
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Вот под СП-2 есть эдакие флажочки. Немецкий и британский уже можно стирать. Французский следующий на выход.
А дальше будет видно, как РФ с Австрией и Нидерландами будут строить СП-2, от которого остальные уже отказались.
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Хотел почитать оригинал. А там под статьей такой рисунок.


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Оставили поле для манёвра...
Но шансы, что этот рашистский проект всё-же свернут есть, учитывая, вчерашнее назначение шефом госдепа Помпео.
Тиллерсон пока не смог объяснить немцам, что этот проект очень сильно развязывает чешушиеся ручки Путину... А Помпео, надеюсь, сможет...
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"...к 2030 году довести долю возобновляемой энергетики примерно до 65 процентов", чем будет сломана газовая иголочка жизни Кащея и его империи В коалиционном соглашении партий Германии нет ни слова о "Северном потоке-2", - DW - Цензор.НЕТ 1392
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ коалиционном соглашении партий Германии нет ни слова о "Северном потоке-2", - DW
 
 
 
 
 
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