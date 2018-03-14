 "Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - Хейли

Об этом заявила в среду американский постпред при ООН Никки Хейли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"США считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - сказала она на экстренном заседании СБ ООН в среду. "США полностью поддерживают Великобританию", - добавила Хейли.



Американский дипломат призвала РФ в полной мере сотрудничать с Лондоном в рамках расследования произошедшего. Также, по словам Хейли, Москве необходимо внести ясность в вопросы, связанные с разработкой на ее территории химоружия.



Также Хейли отметила, что в последнее время в мире учащаются случаи применения химического оружия. Она в очередной раз обвинила власти Сирии в использовании отравляющих веществ против собственного населения, а Россию - в защите Дамаска от последствий подобных действий.

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Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.



Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.