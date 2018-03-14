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Все про:Великобритания (1697) отравление (906) США (13410) Хейли Никки (37) Скрипаль (44)

 "Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - Хейли

Власти США считают, что Россия стоит за отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Об этом заявила в среду американский постпред при ООН Никки Хейли, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"США считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - сказала она на экстренном заседании СБ ООН в среду. "США полностью поддерживают Великобританию", - добавила Хейли.

Американский дипломат призвала РФ в полной мере сотрудничать с Лондоном в рамках расследования произошедшего. Также, по словам Хейли, Москве необходимо внести ясность в вопросы, связанные с разработкой на ее территории химоружия.

Также Хейли отметила, что в последнее время в мире учащаются случаи применения химического оружия. Она в очередной раз обвинила власти Сирии в использовании отравляющих веществ против собственного населения, а Россию - в защите Дамаска от последствий подобных действий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне, официальные лица не приедут на ЧМ-2018, - Мэй

Ранее зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен обвинил Россию в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055652
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
пистите меньше,а отключайте свифт тараканам
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Пля,что ты своим свифтом заладил? Куча инвесторов выводят через свифт деньги с России.
Европейцы не дауны ,чтоб отрубать себе лапу и голову
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европейцы не дауны,а вот в тебе не уверен
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Так ч кажи,в чем большое дело отключить свифт? ЧТоб с рашки бабки нельзя было вывезти?
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ты на график оттока инвестиций сначала посмотри,все крупные инвесторы уже все вывели,несколько лет назад
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Какой график , в РОссии в 10 или 100 раз больше мирового бизнеса,чем в Украине и они постоянно выводят прибыль
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график вывода капитала из россии,что бы лучше ориентровался
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Думаю ,в этом месяце начнется бойкот ЧМ. Начинается холодная война.
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Да пора уже поступать с засрандией как с Ираном!!! Сколько можно соплей?
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Ыран в порывнянны з Рашкою цивылызована краъна ,де працюэ закон. Раша вже на рывны Півнычної Кореъ ,тільки з інтернетом
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каждая цивилизованная страна должна выступить в поддержку ... интересно Лолита зас*ыт ?
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Лоліта тільки за буде і ще більше наростить торгівлю з Парашею
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Верунчик! сними кокошник, одень очки и прочитай Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля
не тебе, овце зрадной, своим грязным языком о Порошенко говорить!
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Шрек Баблокат - ты откуда такой дерзкий взялся.... - сейчас даже начинающие порохоботы за Лолиту так не впрягаются...
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Много говорильни последние годы. А из реального против Путлера лишь слабые санкции.
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расея-чиряк на заднице планеты Земля.
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Срочно надо отключать России все переводы Свифт, Визу, Пай-пал, и пусть живут в г-не.
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а нельзя ху й ла теперь повесить как ху се йна, в чем разница?
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"Он, удесятерив личную охрану, будет гулять по земле как по буфету, а человечество, стиснув зубы, платить по счетам бессильной ненависти. В крайнем случае вышлют дипломатов, ну а он новых пришлет."
Ситуации когда Турция сбила самолет и США наваляли вагнеровцам выходит за рамки обычного поведения при столкновении с рашинским беспределом, и поэтому в парашинских планах это попросту не предусматривалось, оттого и длительное молчание - кумекают как реагировать и что дальше делать. кремль просто уверен в том, что никаких реальных негативных последствий для них не будет, как и не было, лишь пальчиком грозятся и по сути они правы... Отключать свифт или вводить эмбарго или лишать права вето в ООН кишка тонка у Запада...
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бриты поперли против европы и штатов. у кого кишка тонка?
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Згадуйте класику - про собачий хвіст. Який можна відрізати зразу весь. А можна по міліметру кожні пару днів.
Захід добре знає, що болючіше й ефективніше. І правильно робить.
Ще й тому смішні стогони розчарованих його повільністю.
А також тому, що й на Заході є достатньо безпринципних бізнесменів, які, коли впровадити відразу всі санкції - відразу ж почнуть шукати обхідні шляхи.
А коли впроваджувати санкції по чайній ложці в день, то ті бізнесюги завжди будуть знати, що тяжко й головоломно знайдений обхід завтра може закритися новими санкціями.
Отож і нам не треба аж підстрибувати. Думаю, що наші дипломати у Лондоні узгодять строки і дії!!
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И все? Опять поболтали и разошлись, толку от такого Совбеза.
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все правильно Хейли сказала, а теперь к делу - санкции где?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества", - Хейли
 
 
 
 
 
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