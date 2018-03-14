 Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин

Как передает Цензор.НЕТ его слова во время выступления на митинге в Севастополе цитирует сайт Кремля.
Обращаясь к собравшимся, Путин назвал "историческим решением" результаты незаконного референдума 16 марта 2014 года, после которого Крым был оккупирован.
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"Вы своим решением восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно – даже по советским законам – были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР. Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и будущее ваших детей", – сказал российский президент.
Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, подписанного главой Советского Союза Никитой Хрущевым.
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Даже по сатанинским законам.
1774 года Крым стал независимым государством; Россия и Османская империя обязались не вмешиваться во внутренние дела ханства и вывести оттуда свои войска, при этом признавалась духовная власть султана как главы мусульман (халифа) над крымскими татарами. В 1783 году Российская империя завоевывает территорию Крымского ханстства
перед самим собой?
так хвост и штанины торчит...
Все уставились на Сэнсэя, затаив дыхание.
- Под каким? - задумчиво переспросил тот.
Сэнсэй, достав сигареты из кармана, не спеша закурил. Потом посмотрел в сторону моря на сверкающую серебристую лунную дорожку. И, выпуская лёгкое облако бело-молочного тумана в ночную мглу, устало проговорил:
- Сатана.»
Анастасия Новых Сэнсэй. Исконный Шамбалы. Книга 3.
До речі, Крим Україні передали приблизно так само, як і Кубань з Таганрогом Росії...
Вова, ты много врешь! Это не хорошо.
Горіть у пеклі, москалі!
А це хУЙЛО взагалі щоб навиворіт вивернуло!!!
Зато есть резолюция ООН за март 2014, где расея признана агрессором и оккупантом Крыма.
Он решает что законно, а что не законно.
Разве не понятно ?
от оно как.
ударил ботокс не тока в щеки, а во все оргАны.
запихайте его взад, откуда вылупилось.
і двійник на фото якись несвіжий, тре зпмінити на ...чЛєніна
Надо исправлять не законность.
Аннексія РФ Криму 2014 = Аннексія СССР чехословацької федеративної одиниці "Підкарпатської Русі" 1945. Повернути Крим Україні, а Закарпаття його законному володарю Чеській та Словацькій республіці.
Прав Серебряков. "Сила,наглость и хамство" заменяет кацапам все, в т.ч. и демократию.
Также, по некоторым данным, одновременно т.н. "штаб спасения Украины" Н. Азарова разрабатывает предложения по дестабилизации ситуации в западной Украине, в частности, в Закарпатской области.