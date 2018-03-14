EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 За рубежом
  4803  63
Материалы по теме:
Все про:Крым (19647) Путин (23624) Хрущев (15)

 Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин

Крым был передан Украине незаконно, заявил сегодня во время визита на оккупированный полуостров президент РФ Владимир Путин.

Как передает Цензор.НЕТ его слова во время выступления на митинге в Севастополе цитирует сайт Кремля.

Обращаясь к собравшимся, Путин назвал "историческим решением" результаты незаконного референдума 16 марта 2014 года, после которого Крым был оккупирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин прибыл в оккупированный Крым в рамках предвыборного тура

"Вы своим решением восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно – даже по советским законам – были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР. Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свое будущее и будущее ваших детей", – сказал российский президент.

Передача Крыма из состава РСФСР в состав УССР была осуществлена на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года, подписанного главой Советского Союза Никитой Хрущевым.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055651
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Путлер уже стал блюстителем советских законов? Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин - Цензор.НЕТ 7515
 показать весь комментарий
 
 
По радянським законам Кубань та Краснодарський край мають бути українські, бо ці території радянська росія захопила незаконно і утримувала силою, попри бажання місцевого населення, яке хотіло приєднатись до України!
КУБАНСЬКІ КОЗАКИ | Документальний фільм | 1992
 показать весь комментарий
 
 
Человек который плевать хотел на все законы вдруг про них вспомнил...Что то дальше будет? Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин - Цензор.НЕТ 2139
 показать весь комментарий
 
 
Кабаєв навіть не в курсі, що у 1918 році Крим уклав угоду про входження до складу держави Скоропадського, хуйла таким "прємудростям" не вчили.
 показать весь комментарий
 
хуйло существует незаконно.
Даже по сатанинским законам.
 показать весь комментарий
 
 
москва была передана Орде незаконно,ее место в Киевской Руси
 показать весь комментарий
 
 
А потом незаконно вышла из состава Золотой Орды. А потом РФ незаконно вышла из состава СССР - без референдума.
 показать весь комментарий
 
 
нужно признать РФ незаконным географическим недоразумением
 показать весь комментарий
 
 
Как не законно? Всё было подписано и обмененно на высшем уровне !!!
 показать весь комментарий
 
 
а вообще по каким законам Российская Империя оккупировала Крымское ханство?
 показать весь комментарий
 
 
Была война,победили. Будет и другая война,где другие победят.
 показать весь комментарий
 
историю почитай,для начала,как Россия нарушила собственный договор и незаконно оккупировала Крымское ханство
1774 года Крым стал независимым государством; Россия и Османская империя обязались не вмешиваться во внутренние дела ханства и вывести оттуда свои войска, при этом признавалась духовная власть султана как главы мусульман (халифа) над крымскими татарами. В 1783 году Российская империя завоевывает территорию Крымского ханстства
 показать весь комментарий
 
крыса оправдывается...
перед самим собой?
так хвост и штанины торчит...
 показать весь комментарий
 
 
«- Подождите, а под каким псевдонимом мыто могли о нём слышать? - теряясь в догадках, недоумённо изрек Виктор, очевидно перебирая в уме всех известных ему богатых людей мира.
Все уставились на Сэнсэя, затаив дыхание.
- Под каким? - задумчиво переспросил тот.
Сэнсэй, достав сигареты из кармана, не спеша закурил. Потом посмотрел в сторону моря на сверкающую серебристую лунную дорожку. И, выпуская лёгкое облако бело-молочного тумана в ночную мглу, устало проговорил:
- Сатана
Анастасия Новых Сэнсэй. Исконный Шамбалы. Книга 3.
 показать весь комментарий
 
Типу російській імперії у 18 ст. Крим був переданий законно...

До речі, Крим Україні передали приблизно так само, як і Кубань з Таганрогом Росії...
 показать весь комментарий
 
 
хто зна який хуйло у криму.....воно наразі боіться в сортир піти-ночну вазу за ним туалетний йоршик носить.........
 показать весь комментарий
 
 
и что же здесь конкретно было не законного? Кто конкретно из состава президиума Верховного Совета СССР совершил не законное деяние?

Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин - Цензор.НЕТ 8162

Вова, ты много врешь! Это не хорошо.
 показать весь комментарий
 
 
Добраніч, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
А це хУЙЛО взагалі щоб навиворіт вивернуло!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уродський СССР також незаконно аннексував Закарпаття: зараз би наш край жив за європейськими стандартами на рівні з Словаччиною, Чехією та Угорщиною.
 показать весь комментарий
 
 
Угорщина теж не те щоб законно його взяла, роздавивши незалежну Карпатську Україну.
 показать весь комментарий
 
Вот молодец. Только боюсь вас сейчас забанят.
 показать весь комментарий
 
Ой Вєй оно замычало о справедливости Курилы Сахалин Карелия весь Кавказ Кубань Воронежская и Белгородская область Кстати насчет Крыма захватит это не значит что он будет вечно твоим потому что кое кому так хочется кстати там рашистскими скрепами и не пахнет просто нанесло ветром это недоразумение толком и историю не учило
 показать весь комментарий
 
 
Кенінсберг вже давно мав повернутись до Німеччини
 показать весь комментарий
 
 
Каких заявлений можно ожидать от человека, который на голубом глазу рассказывает про своего дедушку, который был поваром у Ленина и Сталина? И какой реакции от его подданных, которые слушают это разинув рты? Там всю страну нужно обносить колючей проволокой.
 показать весь комментарий
 
 
И Ленин и Сталин умерли от отравлений... Внучек подхватил традицию. Дидыотравляли.
 показать весь комментарий
 
 
а этот хмырь кремлядский знает, что до конца 50х годов на весь Крым было три магазина? и что всю инфраструктуру отстраивала после присоединения Украинская СССР? Значит чувак - заплати все что Украина вложила в Крым.
 показать весь комментарий
 
 
А воровал ты его по советским законам ?!
 показать весь комментарий
 
 
А український Перемишль Польщі законно передали?
 показать весь комментарий
 
путін незаконно перебуває на посту президента, та й, взагалі, на свободі
 показать весь комментарий
 
 
Путин незаконно стал президентом РФ в четвертый раз - прямое нарушение конституции мордора, независимо от того, что проблеял их ручной конституционный суд.
 показать весь комментарий
 
 
А Аляску,то,Аляску как Саня-сука продал? Предъяву Америке и взад ее родимую.
 показать весь комментарий
 
 
Лэндлиз до сих пор невыплачен, Кенигсберг вообще был отдан в аренду, уже пора возвращать.
 показать весь комментарий
 
А что разве есть международный акт, который отменяет указ президиума ВС СССР от 19.02.1954 г ?
Зато есть резолюция ООН за март 2014, где расея признана агрессором и оккупантом Крыма.
 показать весь комментарий
 
 
Путин сам такой акт.
Он решает что законно, а что не законно.
Разве не понятно ?
 показать весь комментарий
 
Звіздіти пуцькіну про закон все одно, що проститутці балакати про жіночий монастир.
 показать весь комментарий
 
 
а шо интересно, по хуйловской логике захвачен Крым был законно.
от оно как.
ударил ботокс не тока в щеки, а во все оргАны.
 показать весь комментарий
 
Только не законно рожденный может такое говорить Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин - Цензор.НЕТ 1037
 показать весь комментарий
 
 
Придурок что ты чепуху несешь РФ существует с 1991 года с этого времени Крым является неотъемлемой частью государства Украина . Карлик! Запомни твой поезд ушел в тот день когда развалился СССР ... Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин - Цензор.НЕТ 2014
 показать весь комментарий
 
 
Мало того, в 1991 54% кримчан проголосували за незалежність...
 показать весь комментарий
 
почнемо з того що хуйло незакононародженний.....
 показать весь комментарий
 
 
т.е родился незаконно.
запихайте его взад, откуда вылупилось.

 показать весь комментарий
 
 
Что-то путлер совсем заврался. То недоволен "советскими" законами, то жалеет, что "советы" уничтожены. Хотя из Указа ПВС СССР видно, что именно ПВС РСФСР п е р е д а л Крым, а ПВС УССР принял. Наверное в высшей школе КГБ историю ссср по другим учебникам учили, или путлер эти уроки прогуливал
 показать весь комментарий
 
 
ху*ло і в жопосранську ху*ло..
і двійник на фото якись несвіжий, тре зпмінити на ...чЛєніна
 показать весь комментарий
 
 
Дебил, блд... А что там по савецким законам с Виипури?
 показать весь комментарий
 
что то мне подсказывает, что то мелкое хуило, кто засел в Кремле есть незаконно рождёным.
Надо исправлять не законность.
 показать весь комментарий
 
 
"Он долбоёб, просто что б вы понимали! (с) Немцов
 показать весь комментарий
 
 
Росія=СССР=Фашизм.
Аннексія РФ Криму 2014 = Аннексія СССР чехословацької федеративної одиниці "Підкарпатської Русі" 1945. Повернути Крим Україні, а Закарпаття його законному володарю Чеській та Словацькій республіці.
 показать весь комментарий
 
 
Уж чья бы мычала, а твоя молчать должна засунув язык в дупу.
 показать весь комментарий
 
"...показали всему миру, что такое настоящая, а не показная демократия."

Прав Серебряков. "Сила,наглость и хамство" заменяет кацапам все, в т.ч. и демократию.
 показать весь комментарий
 
 
странно слышать от проститутки учения о целомудрии.....
 показать весь комментарий
 
Заткнуть хуйло легко: достаточно попросить его процитировать любой российский или украинский закон, который разрешает проведение локальных референдумов о выходе из состава РФ (федерация) или Украины (унитарное государство) любой автономной республики. Да только этот вопрос ему никто не задает.
 показать весь комментарий
 
Ватаны,вам не страшно будет ехать на остров Крым, по заминированному мосту? Крым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин - Цензор.НЕТ 2370
 показать весь комментарий
 
 
По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", администрацией президента РФ предлагается кандидатура Дмитрия Выдрина (до февраля 2014 года - советник Януковича) ответственным за согласование и предоставление рекомендаций представителям правительственных кругов Венгрии для принятия решений по Украине во внешнеполитической сфере с учетом интересов России.
Также, по некоторым данным, одновременно т.н. "штаб спасения Украины" Н. Азарова разрабатывает предложения по дестабилизации ситуации в западной Украине, в частности, в Закарпатской области.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКрым и Севастополь были переданы Украине незаконно даже по советским законам, - Путин
 
 
 
 
 
 вверх