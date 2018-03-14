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 Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля

Британский постпред при ООН Джулиан Брейтуэйт заявил в среду, что Россия имеет отношение к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и что Москва нарушила Статью 2 Устава ООН.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основание международного законного порядка", - сказал он на заседании СБ ООН в среду передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Кроме того Д.Брейтуэйт заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".

"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055650
 
 
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За соседним столиком какой-то мужик смешивал в пробирке ядохимикаты. Новичок - подумал Штирлиц.
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Сегодня, 14 марта 2018 года в оккупированном Донецке очередное ЧП. Боевики «задержали» за «шпионаж» одного из наблюдателей ОБСЕ. Дальнейшая судьба наблюдателя пока неизвестна. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передают "Ведомости Донбасса".
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та пох
они в самом начале, кто помнит, почти неделю держали в плену несколько членов ОБСЕ- там граждане Швейцарии были, Бельгии, Германии вроде бы
а тут всего лишь один... Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля - Цензор.НЕТ 1408
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Новая эра. День первый
14th Март 2018 anti-colorados

Вот и наступил вечер среды, когда развязался мешок с подарками от тети Терезы. Довольно забавно читать комментарии о том, что это - пародия на санкции или что-то подобное. Такие заявления хромают одним, но очень существенным недостатком. Так пишут лишь в случае завышенных ожиданий. Так вот, никто из этих писателей не смог толком сформулировать, что же они ожидали от первого дня действий Великобритании, в отношение РФ. Вряд ли можно было ожидать ударов ядерным оружием по Воронежу, Сочи и другим крупным городам РФ, включая критические объекты инфраструктуры, включая Рублевское шоссе. Скорее всего, никто не ожидал и объявления войны, наподобие того, как это произошло в 1939 году, в отношение Германии. Посему, решительно не понятен скептический тон таких заявлений.

На самом деле, произошло то, чего все так долго ждали и чего никто не решался заявить с продолжением из действий в конкретной, практической плоскости. Впервые лидер ведущей мировой державы указал лично на Путина, как заказчика совершения военного преступления. Выступая перед парламентом и отвечая на вопросы, премьер-министр Великобритании четко ответила, что ответственность за совершенное преступление, ложится лично на Путина. Мало того, в стенах того же парламента анонсировано начало процесса выворачивания карманов российским денежным мешкам, большая часть из которых прижилась в британской юрисдикции. Приятно было услышать, что в стенах этого уважаемого органа британской власти, была названа сумма, которую Путин лично уволок из российского бюджета - $300 млрд. Это уже серьезная заявка на грустные перспективы дедушкиных денег. Собственно говоря, уже заблокированы средства как частных лиц Московии, так и принадлежащих РФ как государству.

Если кто-то считает, что этого мало, то следует вспомнить то, какую лихорадочную активность развил Путин после того, как еще при Обаме, в банке Ватикана заморозили его $140 млрд. Тогда он и Берлускони вытаскивал из нафталина, и за Саркози посылал самолет и даже с Папой Римским два раза встречался, так его вштырило. Но основные залежи «нажитого непосильным трудом», таки осели в Лондоне, а теперь - застряли.

Как мы знаем, Великобритания уже приняла ряд нормативно-правовых актов, которые позволяют ей конфисковывать активы лиц и организаций, иностранного происхождения, если те не смогут пояснить легальность их происхождения. Похоже на то, что замораживание средств не является самоцелью и теперь компетентные органы проводят эту самую проверку, которая может закончиться конфискацией.

Но самое интересное не это. В лице Великобритании, Москва получила умелого, последовательного и настойчивого противника, у которого имеется многовековой опыт ведения политических баталий, на международном уровне. Мы видим что лишь спустя четыре года, мобилизуя все свои силы, связи и умения, Украина добилась некоторой подвижки мирового сообщества в отношении РФ как агрессора. При этом, мы потеряли убитыми уже намного более десяти тысяч своих граждан, а Великобритания получила отравление нескольких человек. Теперь же Лондон поднял флаг и собирает экстренные заседания ООН и НАТО. Каков будет конечный результат именно этих заседаний, не так уже и важно, ибо основным будет то, что уважаемая страна ставит вопросы в той же плоскости, что их ставили и мы - признание Москвы как источника терроризма, в частности - химического.

То есть, сегодня - первый день новой эры для РФ. Великобритания имеет намного больше инструментов, чем Украина и запускает их в работу.

Теперь Москву будут обкладывать обстоятельно и по технике, а высылка дипломатов и приостановка двусторонних отношений говорит о том, что Британия не собирается договариваться и что-то там обсуждать, выслушивать бредовые пояснения и прочее. Мало того, она открыто призывает своих союзников, поддержать принимаемые меры.

Думаю, что сейчас - самое время продемонстрировать солидарность и выпереть из Киева российских дипломатов. Всех.

В любом случае, сегодня было только начало и начало - очень хорошее в своей четкости и ясности. С первого дня, Путина зачислили в разряд преступников и теперь это уже назад не отмотаешь, а продолжение - следует.
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за 300 млрд можно купить целую страну.
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По итогам именно это и будет сделано. Роисю будут ломать за ее же счет.
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да, англичане молодцы, сказали виновны и никаких переговоров, не то что нидерландцы, те до сих пор не могут засудить засРашку за сбитый Боинг
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граждане, вы поняли, о чем спич? Экстренное заседание СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН с предъявлением России использования боевого ОВ, в нарушение Конвенции. Это уже не рассусоливание про Боинг сбитый, это предъява конкретная. США и Франция поддержали Великобританию
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Таки путин ставит всех в удобную только для него позу.И никакого сопротивления со стороны подопытных.Все бараны,идущие сами на бойню. Англичане не оказались исключением.С глубокой озабоченностью они готовы травиться и дальше.
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Шоб ото оно понимало под названием "сидоров 945..."
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Англия любит на русских денежках кататься,пусть привыкает и саночки возить
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всмисле - смотреть как руске других руске убивает?
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если бы у тебя в квартире спецслужбы распыляли химическое оружие и использовали плутоний,ты бы идиотских вопросов не задавал
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мне жаль тех англичан, которые пострадали в разборках сруснявых. Вот за тех двух людеи и будет драть русню, а идиотисм был в твоем посте.
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тебя головой не роняли в детстве?Уж больно ты глупый вырос
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Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Что-то не пойму я тебя, дядя. Ты их пожалей ещё. А какого хрена, с такой логикой, тогда дипломатов выперли?
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Чувак, ты походу тупенький, оригинал прочитай, это издержки таких как ты переводчиков.
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Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля - Цензор.НЕТ 7463
а вот доказательства
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так в Сирию и вывезли, просто бешенный ковбои по дружбе с хуилом, ну тем кто на его посмотрел взглядом не вынного младенца, вот и пожалел хуила и хуилят.
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)) Кацап, так на парашу значить бочку котять. Кацапи тепер посла брита випрут і свого заберуть. Кацапи такі круті, що бритам війну об'являть.
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Лучше не идти печальным путём Мирбаха и Карлова.
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)) Хто вибирає позор той отримає... Ну ти сам в курсі, а прЄвєлікоє хуйло завжди ж б'є першим, як він казав.
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А кого бить? Этот Скрипаль 6 лет отсидел в российской тюрьме. И когда он уже начал ходить под себя его вдруг отравили вместе с дочерью?
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))) Та дараХой, ну ти жи навіть Мірбаха знаєш так шо під дурку косить якось ні прілічно то уже раз засвітився.
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В случае заявлений и обвинений ВБ-Роися даже доказательств никаких не надо.
ВБ безоговорочно верит мировое сообщество.
Роисе верит безоговорочно только население Роиси.
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Это вряд-ли. Премьер ВБ Тони Блэр публично признал своё враньё.Его вынудила это сделать комиссия Джона Чилкота.
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Комиссия Джона Чилкота, а не МИД Роиси. Почувствуйте разницу.
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И связи Хусейна с Аль-Каидой не обнаружили. А вот связей Аль-Каиды с ЦРУ было валом после афганской войны.
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))) Ти тут паралелі проводиш з чимсь чи пирпидикуляри?
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Речь о безоговорочной вере в чьи-то слова.
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Ираку это сильно помогло? Постпред Британії звинуватив Москву в порушенні статуту ООН і Конвенції про заборону хімічної зброї у зв'язку з отруєнням Скрипаля - Цензор.НЕТ 1260

Ну и все. А Блэр просто извинился.
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))) Та я то відразу не зрозумів, якби ти підморгував то було б ясно. Постпред Британії звинуватив Москву в порушенні статуту ООН і Конвенції про заборону хімічної зброї у зв'язку з отруєнням Скрипаля - Цензор.НЕТ 9160
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)) На весь світ кричали, що мальчіка... в трусєлях... акі Їсуса... і ні в одном глазу. Не то шо якийсь там БлЄЄєррр....
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Да там можно заживо сжечь сотню человек и вам за это ничего ни будет.
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И даже сбить боинг с огромного Су-25 буком на глазах испанского диспетчера. Все равно пороть будут Роисю почему-то.
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а обеспокойство он не выразил? нипорядок, нипорядок
нарушает устав Организации Обеспокоенных Наций
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Под вопросом оказалось участие россии в выставке «Фарнборо-2018» Великобритания
Как сказали в компании Ростех, российской военной продукции там точно не будет. Это связано с тем, что ее демонстрацию запретили организаторы.
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так кацапы вроде брякнули, шо конвенция распространяется на
хим. вещества находящиеся в снярядах, бомбах и прочее,
а если поштучно привезет маиор пронин - то можна травить.
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Великобритания показала что Писец сейчас бегает по всем коридорам » кремля» … остаётся вопрос заметит ли это пуйло ? ….😀
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как это Машка Захерова ещё не сказала этим господам:
- Вы почти за четыре не смогли доказать что мы своим Буком сбили Боинг, а за неделю доказываете что мы применили "Новичок" в Англии - кто же вам поверит...?
и это настоящий шах и мат всем...)
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повиная, но она и не понела чего ляпнула, будет её знакомить с новичком - ну чтоб не болтала лишнего.
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Вова предупреждал: "Не нужно загонять крысу в угол!"
вот вам и "Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом."
Сильно - сильно ... и шо?
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Димыч, 300 лярдов денег путина сегодня заблокированы хорошая новость на ночь Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля - Цензор.НЕТ 8337
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Тут вот вопрос. А Путин ли ЭТО?
Может жена его даст ответ на ЭТО?
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Це треба було зробити ще після першої хімічної атаки в Сирії... Ясно, що режим Асада не здатен сам розробити хімічну зброю.
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Ту, которой он там баловался, еще в ПМВ применяли. Шоб бочку с хлором сбросить на город, супернаучных открытий не требуется.
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А хіба там тільки хлор? там ніби і зарін був...
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Так зарину тоже сто лет в обед. И Асад его у себя в Сирии применял.
Тут же цимес ситуации в том, что применили впервые ОВ, которого формально не должно быть в природе.
Т.е. оно в Роисе тайно еще с совка разрабатывалось, хранилось и сейчас было применено на территории другого суверенного государства в нарушение всех ограничительных конвенций по ОВ.
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Красивый образец истерики.
«Про яд никто ничего не знает». У британского премьер-министра Терезы Мэй «нет фактов на руках», «ее брифингует непонятно кто и непонятно как». «Взяла сумку, пришла, что-то сказала - вообще не понимает, о чем говорит». Как информируют премьер-министров Великобритании? Тони Блэру приходилось извиняться из-за этих брифингов.
После послания Владимира Путина Федеральному собранию «ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа"». Особенно в Лондоне, столице ядерной державы! «Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?»
Выступление Марии Захаровой на «России-1» о деле Скрипаля.
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Это очень серьезное обвинение. Если ООН поддержит, может быть и эмбарго (такое как для Кубы), и даже интеревенция.
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Достаточно будет Роисю из совбеза ООН вытурить. Дальше пойдет, как по маслу.
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Из ПАСЕ вытурили. А толку? Второй Северный поток достраивают. Или достроили уже.
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насчет интервенции навряд ли, а вот изоляция, наложение настоящих санкций, арест активов и сбережений и прекращение любого общения вполне возможно
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Ruskije govoryt ne oni dajte rezultaty sto eto navyciok?Oni daze nepodumali sto drugoj spion zdal ix pro navyciok i ixniju operaciju
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПостпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля
 
 
 
 
 
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