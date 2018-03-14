 Постпред Британии обвинил Москву в нарушении устава ООН и Конвенции о запрещении химического оружия в связи с отравлением Скрипаля

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН - основание международного законного порядка", - сказал он на заседании СБ ООН в среду передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".
Кроме того Д.Брейтуэйт заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, скрыв информацию о нервно-паралитическом веществе программы "Новичок".
"Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция (. . .) Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах", - сказал он на заседании Совбеза ООН в среду.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН проводится по инициативе Великобритании в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
они в самом начале, кто помнит, почти неделю держали в плену несколько членов ОБСЕ- там граждане Швейцарии были, Бельгии, Германии вроде бы
а тут всего лишь один...
14th Март 2018 anti-colorados
Вот и наступил вечер среды, когда развязался мешок с подарками от тети Терезы. Довольно забавно читать комментарии о том, что это - пародия на санкции или что-то подобное. Такие заявления хромают одним, но очень существенным недостатком. Так пишут лишь в случае завышенных ожиданий. Так вот, никто из этих писателей не смог толком сформулировать, что же они ожидали от первого дня действий Великобритании, в отношение РФ. Вряд ли можно было ожидать ударов ядерным оружием по Воронежу, Сочи и другим крупным городам РФ, включая критические объекты инфраструктуры, включая Рублевское шоссе. Скорее всего, никто не ожидал и объявления войны, наподобие того, как это произошло в 1939 году, в отношение Германии. Посему, решительно не понятен скептический тон таких заявлений.
На самом деле, произошло то, чего все так долго ждали и чего никто не решался заявить с продолжением из действий в конкретной, практической плоскости. Впервые лидер ведущей мировой державы указал лично на Путина, как заказчика совершения военного преступления. Выступая перед парламентом и отвечая на вопросы, премьер-министр Великобритании четко ответила, что ответственность за совершенное преступление, ложится лично на Путина. Мало того, в стенах того же парламента анонсировано начало процесса выворачивания карманов российским денежным мешкам, большая часть из которых прижилась в британской юрисдикции. Приятно было услышать, что в стенах этого уважаемого органа британской власти, была названа сумма, которую Путин лично уволок из российского бюджета - $300 млрд. Это уже серьезная заявка на грустные перспективы дедушкиных денег. Собственно говоря, уже заблокированы средства как частных лиц Московии, так и принадлежащих РФ как государству.
Если кто-то считает, что этого мало, то следует вспомнить то, какую лихорадочную активность развил Путин после того, как еще при Обаме, в банке Ватикана заморозили его $140 млрд. Тогда он и Берлускони вытаскивал из нафталина, и за Саркози посылал самолет и даже с Папой Римским два раза встречался, так его вштырило. Но основные залежи «нажитого непосильным трудом», таки осели в Лондоне, а теперь - застряли.
Как мы знаем, Великобритания уже приняла ряд нормативно-правовых актов, которые позволяют ей конфисковывать активы лиц и организаций, иностранного происхождения, если те не смогут пояснить легальность их происхождения. Похоже на то, что замораживание средств не является самоцелью и теперь компетентные органы проводят эту самую проверку, которая может закончиться конфискацией.
Но самое интересное не это. В лице Великобритании, Москва получила умелого, последовательного и настойчивого противника, у которого имеется многовековой опыт ведения политических баталий, на международном уровне. Мы видим что лишь спустя четыре года, мобилизуя все свои силы, связи и умения, Украина добилась некоторой подвижки мирового сообщества в отношении РФ как агрессора. При этом, мы потеряли убитыми уже намного более десяти тысяч своих граждан, а Великобритания получила отравление нескольких человек. Теперь же Лондон поднял флаг и собирает экстренные заседания ООН и НАТО. Каков будет конечный результат именно этих заседаний, не так уже и важно, ибо основным будет то, что уважаемая страна ставит вопросы в той же плоскости, что их ставили и мы - признание Москвы как источника терроризма, в частности - химического.
То есть, сегодня - первый день новой эры для РФ. Великобритания имеет намного больше инструментов, чем Украина и запускает их в работу.
Теперь Москву будут обкладывать обстоятельно и по технике, а высылка дипломатов и приостановка двусторонних отношений говорит о том, что Британия не собирается договариваться и что-то там обсуждать, выслушивать бредовые пояснения и прочее. Мало того, она открыто призывает своих союзников, поддержать принимаемые меры.
Думаю, что сейчас - самое время продемонстрировать солидарность и выпереть из Киева российских дипломатов. Всех.
В любом случае, сегодня было только начало и начало - очень хорошее в своей четкости и ясности. С первого дня, Путина зачислили в разряд преступников и теперь это уже назад не отмотаешь, а продолжение - следует.
Что-то не пойму я тебя, дядя. Ты их пожалей ещё. А какого хрена, с такой логикой, тогда дипломатов выперли?
а вот доказательства
ВБ безоговорочно верит мировое сообщество.
Роисе верит безоговорочно только население Роиси.
Ну и все. А Блэр просто извинился.
нарушает устав Организации Обеспокоенных Наций
Под вопросом оказалось участие россии в выставке «Фарнборо-2018» Великобритания
Как сказали в компании Ростех, российской военной продукции там точно не будет. Это связано с тем, что ее демонстрацию запретили организаторы.
хим. вещества находящиеся в снярядах, бомбах и прочее,
а если поштучно привезет маиор пронин - то можна травить.
- Вы почти за четыре не смогли доказать что мы своим Буком сбили Боинг, а за неделю доказываете что мы применили "Новичок" в Англии - кто же вам поверит...?
и это настоящий шах и мат всем...)
вот вам и "Россия потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом."
Сильно - сильно ... и шо?
Может жена его даст ответ на ЭТО?
Тут же цимес ситуации в том, что применили впервые ОВ, которого формально не должно быть в природе.
Т.е. оно в Роисе тайно еще с совка разрабатывалось, хранилось и сейчас было применено на территории другого суверенного государства в нарушение всех ограничительных конвенций по ОВ.
«Про яд никто ничего не знает». У британского премьер-министра Терезы Мэй «нет фактов на руках», «ее брифингует непонятно кто и непонятно как». «Взяла сумку, пришла, что-то сказала - вообще не понимает, о чем говорит». Как информируют премьер-министров Великобритании? Тони Блэру приходилось извиняться из-за этих брифингов.
После послания Владимира Путина Федеральному собранию «ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа"». Особенно в Лондоне, столице ядерной державы! «Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?»
Выступление Марии Захаровой на «России-1» о деле Скрипаля.