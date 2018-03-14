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 Общество
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Все про:Верховный Суд (541) МВД (7474) пенсионеры (598) пенсия (1705) решение (41) суд (20656) перерасчет (8)

 При перерасчете пенсий бывшим работникам МВД будут учитываются только выплаты, установленные полицейским, - образцовое решение ВС

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел образцовое дело по иску пенсионера Министерства внутренних дел Украины к ликвидационной комиссии Управления МВД Украины в Винницкой области.

"Истец просил признать противоправной бездеятельность комиссии по несоставлению новой справки о размере денежного обеспечения для пересчета ему пенсии; обязать комиссию изготовить такую ​​справку и направить ее в Пенсионный фонд Украины. По мнению истца, комиссия противоправно не включила в справку всех видов денежного обеспечения, которые начислялись ему во время прохождения службы, и отметила премии в размере, меньшем тех, что получал истец", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы судебной власти Украины.

Суд пришел к выводу о необоснованности требований и отказал в удовлетворении иска.

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"Суд отмечает, что в соответствии со ст. 63 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" перерасчет пенсий лицам начальствующего и рядового состава милиции осуществляется с учетом видов денежного обеспечения, установленных законодательством для полицейских", - информируют в суде. Также указывается, что согласно Порядку проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", утвержденному постановлением Кабмина от 13 февраля 2008 года № 45, дополнительные виды денежного обеспечения и премии, отменены или такие, которые не выплачиваются на момент возникновения права на перерасчет пенсии по соответствующей должности, для перерасчета пенсии не учитываются.

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"Таким образом, Суд пришел к выводу, что надбавка за выполнение особо важных заданий, которую получал истец, правомерно не указана в справке о размере денежного обеспечения, а оснований для учета премии в размере, как получал истец, нет, поскольку таких надбавок и премий не получали на момент пересчета полицейские на соответствующих должностях", - говорится в решении.

В то же время, решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение тридцати дней со дня его принятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3055648
 
 
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Так шо, до-полицейским мусорам облом?
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Это значит что пенсию будут считать от оклада, а он МАЛЕНЬКИЙ, вот к примеру: работает мусорок получает 4000 грн оклада и 4000 грн премии, кайфует себе, выходит на пенсию, а ему дают 70% от оклада, и он с шикарной пенсией в 2800 смотрит в будущее!
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На@бали своего бывшего цепного пса ! Это будет наукой для тех холуев что сейчас обслуживают эту бандитскую власть.
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работает мусорок получает 4000 грн оклада и 4000 грн премии, кайфует себе, выходит на пенсию, а ему дают 70% от оклада, и он с шикарной пенсией в 2800 смотрит в будущее! При перерасчете пенсий бывшим работникам МВД будут учитываются только выплаты, установленные полицейским, - образцовое решение ВС - Цензор.НЕТ 8613 Пока служишь ты нужен, вышел на пенсию, ПОТРАЧЕНО! Не все же на рюкзаках миллионы делают, есть и честные полицейские!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПри перерасчете пенсий бывшим работникам МВД будут учитываются только выплаты, установленные полицейским, - образцовое решение ВС
 
 
 
 
 
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