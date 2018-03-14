 При перерасчете пенсий бывшим работникам МВД будут учитываются только выплаты, установленные полицейским, - образцовое решение ВС

"Истец просил признать противоправной бездеятельность комиссии по несоставлению новой справки о размере денежного обеспечения для пересчета ему пенсии; обязать комиссию изготовить такую ​​справку и направить ее в Пенсионный фонд Украины. По мнению истца, комиссия противоправно не включила в справку всех видов денежного обеспечения, которые начислялись ему во время прохождения службы, и отметила премии в размере, меньшем тех, что получал истец", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы судебной власти Украины.

Суд пришел к выводу о необоснованности требований и отказал в удовлетворении иска.

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"Суд отмечает, что в соответствии со ст. 63 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" перерасчет пенсий лицам начальствующего и рядового состава милиции осуществляется с учетом видов денежного обеспечения, установленных законодательством для полицейских", - информируют в суде. Также указывается, что согласно Порядку проведения перерасчета пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", утвержденному постановлением Кабмина от 13 февраля 2008 года № 45, дополнительные виды денежного обеспечения и премии, отменены или такие, которые не выплачиваются на момент возникновения права на перерасчет пенсии по соответствующей должности, для перерасчета пенсии не учитываются.

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"Таким образом, Суд пришел к выводу, что надбавка за выполнение особо важных заданий, которую получал истец, правомерно не указана в справке о размере денежного обеспечения, а оснований для учета премии в размере, как получал истец, нет, поскольку таких надбавок и премий не получали на момент пересчета полицейские на соответствующих должностях", - говорится в решении.

В то же время, решение может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение тридцати дней со дня его принятия.