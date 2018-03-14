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 Политика Украины
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Все про:захоронения (52) УПК (72) поправки (31) правила (52) суд (20656) Лозовой Андрей (108)

 Правила захоронения в Украине не изменились, изменился субъект, назначающий экспертизу только в случае насильственной смерти, - разъяснения суда

Информация, которую в последнее время активно распространяют СМИ о том, что разрешение на похороны с 15 марта 2018 года предоставлять только после решения суда, не соответствует действительности.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Ивано-Франковской области.

"По новеллам уголовно-процессуального кодекса Украины любую экспертизу, в том числе судебно-медицинскую, с 15.03.2018 будет назначать следственный судья, но только в рамках уголовного производства. То есть, в случаях насильственной смерти и только после регистрации сообщения об уголовном правонарушении. Ведь только эксперт выдает врачебное свидетельство о смерти, если она наступила вследствие травмы, отравления, поражения током, действия других внешних факторов, внезапной смерти детей в возрасте до 1 года и если личность умершего не установлена. Если же человек умер естественной смертью, действие нововведений уголовно-процессуального законодательства на процедуру выдачи разрешения на его погребение не распространяется", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко о поправках Лозового, усложняющих процесс похорон: Они нарушают права граждан. Закон, спасающий ситуацию, есть. Ищем голоса

В апелляционном суде акцентируют внимание, что правила захоронения в Украине не изменились, изменился только субъект, который назначает экспертизу: не следователь, а следственный судья.

"В случаях, когда следователю придется обращаться к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы, оно будет рассматриваться следственным судьей немедленно и без всяких проволочек. Заключение эксперта производится на основе Акта судебно-медицинского исследования и результатов анализов в месячный срок с момента назначения экспертизы, но тело отдается на погребение после завершения вскрытия. Проведение экспертизы на правила захоронения также не влияет", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 3 октября 2017 года Рада одобрила изменения в кодексы в рамках судебной реформы. Перед этим Рада приняла зачитанные с голоса под стенограмму поправки к законопроекту. Среди них поправка авторства Андрея Лозового (РП).

Одним из побочных эффектов, который могут иметь поправки Лозового и который вызвал резонанс в обществе, является усложнение похоронной процедуры. Со вступлением поправок в силу похоронить человека без судмедэкспертизы будет нельзя, даже если он спокойно умер дома или в больнице после длительного лечения и под присмотром врача. А следователь, который ранее после констатации смерти врачом открывал дело и выписывал постановление о судебно-медицинской экспертизе, не сможет теперь сам назначить экспертизу, а должен будет обращаться за этим к следственному судье. И тоже не сам, а через прокурора. После этого у судьи будет 72 часа, чтобы назначить экспертизу.

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Поправки Лозового в целом усложняют жизнь Национальной полиции, поэтому она вместе с Кабмином и группой депутатов представила законопроект, который корректирует изменения в УПК. Рассмотреть его Рада сможет 13 и 14 марта.

Лозовой предложил поправку №109, которой предлагается изменить ряд статей УПК. Эту поправку учел профильный комитет при подготовке законопроекта №6232 ко второму чтению и, соответственно, парламент принял законопроект в целом с учетом этой правки.

В статье 219 УПК добавлены положения, которые предусматривают, что срок досудебного расследования исчисляется с момента внесения ведомостей об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследования до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайства о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайства об освобождении лица от уголовной ответственности либо до дня принятия решения о закрытии уголовного производства.

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Согласно новой редакции данной статьи, срок досудебного расследования с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР до дня уведомления лица о подозрении составляет 2 месяца в уголовном производстве относительно уголовного проступка, 3 месяца - относительно преступления небольшой или средней тяжести, 6 месяцев - относительно тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, статья 219 будет предусматривать, что досудебное расследование должно быть завершено в течение одного месяца со дня сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного проступка, в течение 2 месяцев со дня уведомления о подозрении в совершении преступления.

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Помимо этого, ч.1 ст.284 предлагается дополнить пунктами, согласно которым уголовное производство закрывается в случае, если после уведомления лица о подозрении завершился срок досудебного расследования, за исключением случаев, когда подозрение касается совершения тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека.

Следователь также обязан будет закрыть уголовное производство, если срок досудебного расследования завершился, и никому не сообщили о подозрении.

Кроме того, поправка предусматривает изменение положения ст.234 УПК касательно обыска для выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, поиска имущества, которое было добыто в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

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Согласно правке Лозового, в случае отказа судьи в удовлетворении ходатайства о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следователь или прокурор не имеют права повторно обращаться к судье с ходатайством о разрешении на обыск того же жилья, если в ходатайстве не указаны новые обстоятельства, которые ранее не рассматривал следственный судья.

Источник: https://censor.net.ua/n3055647
 
 
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Поняли что люди им не дадут срубить бабла и включили заднюю.А так была бы еще одна халявная возможность развести на деньги родственников умершего.
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то же об этом сразу подумали - просто опыт у людей уже есть, в нашей то стране...))
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Вот уроды! Ещё мало ободрали и обдирают бедный народ, так ещё решили зарабатывать на покойниках.
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Черт голову сломает в их законах...вместо того чтобы облегчать и так сложную жизнь украинцев они только тем и занимаются что усложняют ее. Вот зачем нам такие законотворцы?
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После смерти выдается справка о причине смерти.В любом случае надо экспертизу.А естественная смерть-это умереть в 120 лет или от рака 4 стадии.Все остальное можно отнести к разряду насильственной, вот и будут затягивания с поборами.А у кого не будет денег,те будут обкладывать покойника летом бутылками с замерзшей водой.Еще и эпидемии вспыхнут.
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За сьогодні на цензорі було дві протилежні думки суду з приводу процедури захоронення померлих.
Якщо суди не можуть однозначно тлумачити закон України, то такий закон необхідно вдосконалювати, щоб він був зрозумілий для громадян, щоб не дати можливості різного роду чиновникам "махлювати" нормами КПК.
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Вміють наші ЗМІ з нічого вереск підняти
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- Від чого твоя теща померла?
- Грибів отруйних наїлась.
- А чому вся в синяках?
- Та, падлюка, не хотіла їх їсти.
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этот суд будет присутствовать при всех действиях? - это их личное мнение...как оно будет реализоваться, не знаю..одно понятно, что в ВР не читают за, что голосуют..просто представил, как это надо будет реализовать...недостойны быть народными депутатами!
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Пресс-служба какого-то суда какой-то там области это серьезно. Это не менее круто чем заявления Геращенко вместе с Зоряном и Шкиряком. Это как раньше бегали за правдой с криками "в газете написано". В других областях предпочтут пользоваться Законом, а не заявлениями пресс-служб.
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Слідкуйте, щоб "перемога" не наступала.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравила захоронения в Украине не изменились, изменился субъект, назначающий экспертизу только в случае насильственной смерти, - разъяснения суда
 
 
 
 
 
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