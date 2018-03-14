 Совбез ООН проведет сегодня заседание по Крыму в формате Арріа

Обсуждение пройдут в формате Арріа, сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украину на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Кроме членов Совета Безопасности, в дискуссии также примут участие представители Меджлиса крымскотатарского народа. Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Сэрри", - сказал украинский дипломат.
Он отметил, что проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и Соединенные Штаты.
"Важно будет обсудить ситуацию в Крыму накануне запланированных там незаконных выборов президента России. Позиция украинской стороны в этом вопросе принципиальная - организация оккупационными властями так называемого народного волеизъявления в АР Крым и городе Севастополе является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Россией общепризнанных норм международного права", - подчеркнул Николенко.
Кроме того, речь пойдет об усилении роли Совета Безопасности, генерального секретаря и ООН в целом для решения вопроса деоккупации Крыма. "Дискуссия также будет касаться обеспечения выполнения Россией решений ООН по проблематике Крыма, в частности резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека", - отметил дипломат.
Заседание СБ ООН по формуле Арріа проводятся, чтобы предоставить членам Совета возможность получить информацию от широкого круга участников, которые обычно не могут быть выслушанными в Совбезе. Такие обсуждения могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и негосударственными актерами по вопросам, которые входят в сферу компетенции СБ ООН.
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
Формат Арріа !
Тогда конечно !
Это же меняет дело !