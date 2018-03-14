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 Политика Украины, За рубежом
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 Совбез ООН проведет сегодня заседание по Крыму в формате Арріа

Совет Безопасности ООН проведет в четверг заседание по Крыму, в том числе по подготовке российскими властями на оккупированном полуострове "выборов" президента РФ, а также о возможных путях деоккупации украинской территории.

Обсуждение пройдут в формате Арріа, сообщил представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Украину на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Кроме членов Совета Безопасности, в дискуссии также примут участие представители Меджлиса крымскотатарского народа. Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Сэрри", - сказал украинский дипломат.

Он отметил, что проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и Соединенные Штаты.

"Важно будет обсудить ситуацию в Крыму накануне запланированных там незаконных выборов президента России. Позиция украинской стороны в этом вопросе принципиальная - организация оккупационными властями так называемого народного волеизъявления в АР Крым и городе Севастополе является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Россией общепризнанных норм международного права", - подчеркнул Николенко.

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Кроме того, речь пойдет об усилении роли Совета Безопасности, генерального секретаря и ООН в целом для решения вопроса деоккупации Крыма. "Дискуссия также будет касаться обеспечения выполнения Россией решений ООН по проблематике Крыма, в частности резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека", - отметил дипломат.

Заседание СБ ООН по формуле Арріа проводятся, чтобы предоставить членам Совета возможность получить информацию от широкого круга участников, которые обычно не могут быть выслушанными в Совбезе. Такие обсуждения могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют вести прямой диалог с представителями правительств, международных организаций и негосударственными актерами по вопросам, которые входят в сферу компетенции СБ ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3055646
 
 
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…. а теперь Крым - это захолустье
бедного Южного федерального округа (Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону - уверенно
лидирующие в топ-10 самых бедных городов россии с населением более 500 тыс.
человек в 2015 году)… отобрать автономию и заявить, что это во благо - это как одеть
ошейник и заявить, что это для твоего блага, чтоб ты не потерялся. ….привет "кормильцам"
из ДаунБасса… будут получать бабки в порядке очереди от глав округа, а не как
было в Украине: автономия, свой парламент и т.д….
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Че там. Кацапам покажут место около параши? Или че?
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Сьогодні середа, а не четвер. А зараз йде СовБез по отруєнню Скрипаля.
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Да чхала Рашка на ООН и всех остальных. Они ржут с Америкашек в Москве как с последних лохов.
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Заседания заседаниями, а выбираться придется нам самим.
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А-а-а !
Формат Арріа !
Тогда конечно !
Это же меняет дело !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСовбез ООН проведет сегодня заседание по Крыму в формате Арріа
 
 
 
 
 
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