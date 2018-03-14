 Порошенко наградил военных добровольцев орденами и медалями

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В указе №62-2018 отмечается, что нарады вручаются "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу"
Всего ордена и медали получили 36 воинов-добровльцев.
Со списком награжденных можно ознакомится ПО ССЫЛКЕ
Смерть ворогам!
Радий опублікувати це фото саме в День Добровольця. Добровольці "Гал" (Анатолий Виногродский) і "Хамер" (Олександр Новиков). Разом з усім Рух "Рух "Визволення"" вийшли на протест 17 жовтня. Були активними учасниками захисту наметового містечка. Гал - другий комбат "Донбасу", головний у Штаб блокади торгівлі з окупантами, Хамер - один з перших добровольців, волонтер. Були викрадені донецької "поліцією" з Києва ще восени 2017. Вивезени в Маріуполь. Всі ЗМІ кричали про "страшні злочини". Хлопці вже на волi, спочатку вийшли на денній, а потім і на нічний домашній арешт. У Гала полетіла в країну солодких мрій генпрокурора стаття "грабіж з нанесенням тілесних ушкоджень", "незаконне збройне формування" (наш "Донбас")). Це все виявилося фейком. Тепер обом закидають викрадення, а Галу ще хуліганство. Щоб ви розуміли весь злочинний ідіотизм ситуації, за версією слідства (курирує Аброськін) другий комбат Донбасу начебто "викрав" главтітушку, який грабував селян, "надів йому мішок на голову", через якийсь час зняв, дав ляпаса і ... відпустив. Все інше приблизно з тієї ж "опери". Справу Гала вже передали в Кропивницький, в суд. Хамер на підході. Упевнений що на фото майбутні народні депутати України)) Хоча Гал все поривається в майбутньому покомандувати Кордом Донецької області (пару місяців), але це я думаю не те)) А сьогодні, в День Добровольця два воїна, якi захищають Україну від внутрішньої агресії разом стоять на березі Азовського моря, який добровольці захистили в 14-16 м....
Побажаємо хлопцям удачі і чекаємо в Києві! А барбосів, яки засунув їх туди - на їх місце. Чекаємо ще одного нашого активіста, добровольця ОУН Леонід Литвиненко. Він поки ще в Маріупольському СІЗО, але ми віримо що скоро він теж буде на свободі!
З Днем Добровольця, хлопці!