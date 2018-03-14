 Порошенко наградил военных добровольцев орденами и медалями

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В указе №62-2018 отмечается, что нарады вручаются "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу"

Всего ордена и медали получили 36 воинов-добровльцев.

Со списком награжденных можно ознакомится ПО ССЫЛКЕ