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 Общество
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Все про:награда (1018) орден (125) Порошенко (14469) добровольцы (491)

 Порошенко наградил военных добровольцев орденами и медалями

Президент Украины Петр Порошенко наградил военных добровольцев высокими государственными наградами - орденами "За мужество" III степени, орденом Даниила Галицкого, медалями «За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В указе №62-2018  отмечается, что нарады вручаются "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу" 

Всего ордена и медали получили 36 воинов-добровльцев.

Со списком награжденных можно ознакомится ПО ССЫЛКЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3055645
 
 
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Одни возвращают награды, так он другим дает......
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Не зарано ти передвиборчу кампанію почав?
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А тех что мусора на колени ставили перед Зрадой наградил?
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Я вижу только увеличение коммунальных услуг с первого апреля, вот это вижу.
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Некоторые тут рассказывают почему мол Порошенко не имеет права отдохнуть на Мальдивах. Видимо они забыли что Порошенко еще главнокомандующий, армия которого сейчас воюет. И етот гавнокомандующий оставил свои войска и страну и полетел отдыхать и греть свою жопу.
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хм?? жопу?? а яйца??ах да!! раз на мальдивы!!то наверняка без ,,ЯИЦ"(президент) жаль!!говорят что даже меркель!! и та не со слабыми яйцами!! (и что же в этом мире тфарицца тООООО!!) Порошенко нагородив військових добровольців орденами і медалями - Цензор.НЕТ 9154
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От этого поца просто в падлу что-то получать.
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Он и Савченко награждал. И чем все это кончилось?
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Семен Семенченко

Радий опублікувати це фото саме в День Добровольця. Добровольці "Гал" (Анатолий Виногродский) і "Хамер" (Олександр Новиков). Разом з усім Рух "Рух "Визволення"" вийшли на протест 17 жовтня. Були активними учасниками захисту наметового містечка. Гал - другий комбат "Донбасу", головний у Штаб блокади торгівлі з окупантами, Хамер - один з перших добровольців, волонтер. Були викрадені донецької "поліцією" з Києва ще восени 2017. Вивезени в Маріуполь. Всі ЗМІ кричали про "страшні злочини". Хлопці вже на волi, спочатку вийшли на денній, а потім і на нічний домашній арешт. У Гала полетіла в країну солодких мрій генпрокурора стаття "грабіж з нанесенням тілесних ушкоджень", "незаконне збройне формування" (наш "Донбас")). Це все виявилося фейком. Тепер обом закидають викрадення, а Галу ще хуліганство. Щоб ви розуміли весь злочинний ідіотизм ситуації, за версією слідства (курирує Аброськін) другий комбат Донбасу начебто "викрав" главтітушку, який грабував селян, "надів йому мішок на голову", через якийсь час зняв, дав ляпаса і ... відпустив. Все інше приблизно з тієї ж "опери". Справу Гала вже передали в Кропивницький, в суд. Хамер на підході. Упевнений що на фото майбутні народні депутати України)) Хоча Гал все поривається в майбутньому покомандувати Кордом Донецької області (пару місяців), але це я думаю не те)) А сьогодні, в День Добровольця два воїна, якi захищають Україну від внутрішньої агресії разом стоять на березі Азовського моря, який добровольці захистили в 14-16 м....
Побажаємо хлопцям удачі і чекаємо в Києві! А барбосів, яки засунув їх туди - на їх місце. Чекаємо ще одного нашого активіста, добровольця ОУН Леонід Литвиненко. Він поки ще в Маріупольському СІЗО, але ми віримо що скоро він теж буде на свободі!
З Днем ​​Добровольця, хлопці!Порошенко нагородив військових добровольців орденами і медалями - Цензор.НЕТ 5325
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Кесарю кесарево, а слесарю слесарево.. Одному медаль, другому Роттердам +..
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То сажал их, а теперь клинья подбивает. Пэтрусь, да тебе цену не то что добровольцы - даже бездомные псы знают!
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Жена Порошенко опозорилась со стихотворением Шевченко, не сумев прочитать его даже из книги в руках. https://youtu.be/wns217EJHTQ . Порошенко нагородив військових добровольців орденами і медалями - Цензор.НЕТ 9328.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко наградил военных добровольцев орденами и медалями
 
 
 
 
 
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