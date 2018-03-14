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Все про:журналистика (2187) отставка (2254) Словакия (363) убийство (4788) Фицо (3)

 Премьер Словакии Фицо готов уйти в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего из-за убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте: Глава МВД Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

"Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил в среду, что он готов уйти в отставку и назначить преемника, если президент страны согласится предоставить его партии Smer право выбрать следующего лидера правительства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 февраля в доме в селе Велька-Мача под Братиславой были обнаружены тела убитых 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранительные органы считают профессиональную деятельность Куцяка.

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать решением для возобновления доверия народа в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.

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Ранее вице-премьер-министр и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил в понедельник, что подает в отставку по требованию партнеров по коалиции относительно устранения союзника премьер-министра Роберта Фицо на фоне политического кризиса в стране.

Источник: https://censor.net.ua/n3055644
 
 
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ндрагетта с лигой севера рулят....
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У нас для того, что бы Кролик или Базарник ушли в отставку нужно положить полк журналистов, Или дивизию........
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А когда Чоколадный Пэдро свалить с Украины вслед за Сраков ли за все свои грехи. А их ох как много.
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Высылайте 23 дипломата кацапских и не едьте на ЧМ2018 в хуйлостан, устроили бардак с отставками.
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Кстати, неплохой сценарий может для кремля для того что бы убирать неугодную власть в Европе. Вальнуть журналиста, потом сердобольные европейцы выходят на митинги и потом отставка....
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А когда Чоколадный Пэдро свалит с Украины вслед за Сракошвили за все свои грехи. А их ох как много.
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Янукович вывозил деньги "КАМАЗами".
Порошенко, судя по всему, собирается везти вагонами.
Но все равно туда же - в Россию.
Подконтрольная "банкирам президента" инвесткомпания ICU Гонтаревой-Пасенюка покупает у россиян железнодорожную компанию ДП «Трансгарант-Украина» (3000 вагонов).
Ездить вагоны, судя по всему, будут в / из России. Так как Трансгарант-Украина» это дочернее предприятие российского железнодорожного оператора ООО «Фирма «Трансгарант» из группы FESCO.
Владелец компании, продавшей "дочку" банкира президента - Зиявудин Магомедов, близкий к Путину бизнесмен, находящийся в пред-санкционном списке Минфина США.
Осталось ещё скупить российские госбанки, и будет совсем взаимовыгодное партнёрство.
Ну, а что?
Тёплое место в России надо отрабатывать.
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реально странный какой-то у них премьер, он явно не от мира сего- сам уйти в отставку?
такой дикости нигде нет Премьер Словакии Фицо готов уйти в отставку из-за убийства журналиста Куцяка - Цензор.НЕТ 2803
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер Словакии Фицо готов уйти в отставку из-за убийства журналиста Куцяка
 
 
 
 
 
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