 Премьер Словакии Фицо готов уйти в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил в среду, что он готов уйти в отставку и назначить преемника, если президент страны согласится предоставить его партии Smer право выбрать следующего лидера правительства", - говорится в сообщении.



Как сообщалось, 25 февраля в доме в селе Велька-Мача под Братиславой были обнаружены тела убитых 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.



Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранительные органы считают профессиональную деятельность Куцяка.



Президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать решением для возобновления доверия народа в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.

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Ранее вице-премьер-министр и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил в понедельник, что подает в отставку по требованию партнеров по коалиции относительно устранения союзника премьер-министра Роберта Фицо на фоне политического кризиса в стране.