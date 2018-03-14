 Премьер Словакии Фицо готов уйти в отставку из-за убийства журналиста Куцяка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил в среду, что он готов уйти в отставку и назначить преемника, если президент страны согласится предоставить его партии Smer право выбрать следующего лидера правительства", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 25 февраля в доме в селе Велька-Мача под Братиславой были обнаружены тела убитых 27-летнего журналиста Яна Куцяка и его подруги Мартины Кушнировой.
Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранительные органы считают профессиональную деятельность Куцяка.
Президент Словакии Андрей Киска заявил, что досрочные выборы могут стать решением для возобновления доверия народа в связи с убийством журналиста-расследователя Яна Куцяка.
Ранее вице-премьер-министр и министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявил в понедельник, что подает в отставку по требованию партнеров по коалиции относительно устранения союзника премьер-министра Роберта Фицо на фоне политического кризиса в стране.
Порошенко, судя по всему, собирается везти вагонами.
Но все равно туда же - в Россию.
Подконтрольная "банкирам президента" инвесткомпания ICU Гонтаревой-Пасенюка покупает у россиян железнодорожную компанию ДП «Трансгарант-Украина» (3000 вагонов).
Ездить вагоны, судя по всему, будут в / из России. Так как Трансгарант-Украина» это дочернее предприятие российского железнодорожного оператора ООО «Фирма «Трансгарант» из группы FESCO.
Владелец компании, продавшей "дочку" банкира президента - Зиявудин Магомедов, близкий к Путину бизнесмен, находящийся в пред-санкционном списке Минфина США.
Осталось ещё скупить российские госбанки, и будет совсем взаимовыгодное партнёрство.
Ну, а что?
Тёплое место в России надо отрабатывать.
такой дикости нигде нет