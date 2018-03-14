===Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова===

Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Среди этих более чем 40 людей есть серийные убийцы. И вот эти люди не только не выдаются России на протяжении многих лет, эти люди давно получили статус беженцев, получили убежище, полное покровительство Лондона, полный пакет защиты, социалки" — сказала Захарова.
Она отметила, что по линии спецслужб и военных Россия и Великобритания не контактируют "уже очень давно".
Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.
Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.
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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Так ей и далеко идти не надо - ГОСДУМА полна серийных убийц международного масштаба
Чрезвычайно интересно, кого так опекает Великобритания...
Правда если озвучить, то может выясниться, что "серийные убийцы" такие же преступники, как и удерживаемые кацапами украинские заложники.
Типичный пример сирийного убийцы, которого Роися пыталась через Интерпол протащить.
У себя на срунете и сруТВ, можно извратить и перекрутить заявления Британии, США и стран ЕС, по поводу этого происшествия а потом преподнести вежливый, остроумный и главное "убийственный" ответ срашки.
они уже в университетах учились и на х...ю своем чопорном весь мир вертели.
у вас два государства успели в говно развалиться, а у них королева за это время даже не простудилась...
Покайтесь перед Людьми и Миром, пока не поздно!!!
Британцы могут быть очень жесткими ребятами. Они первыми объявили войну фашистской
Германии и ДВА года херачились с ней, пока Сталин с Адольфом целовались в дёсны и делили Европу.
Официальное лицо МИД России говорит "пох-уй" на федеральном канале.
имеющее анал...не имеющее аналогов.
истинно русские красавицы. Истоки.
- Ой,геволт! Рабби! Со мной приключилась большая беда! Справа и слева от моей лавки открылись два огромных супермаркета! Что мне делать?
- Ша,Шмулевич! Не надо так волноваться! Напиши над своей дверью огромными буквами "ВХОД".
Спасибо за хорошее настроение!
Илон Маск в ужасе!
скоро так и будет!
Война - это мир, свобода - это рабство, "Семнадцать мгновений весны" - это пропаганда на%%зма.
Я помню чудное мгновеные...
Когда весенний первый гром...
Как мимолетное виденье...
Все ходит по цепи кругом....
14.03.2018
В Свердловской области России на Белоярской атомной станции возникли серьезные проблемы, из-за которых не исключается строительство саркофага, как в Чернобыле, ведь в случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии.
Как пишет на своей странице в Facebook российский экономист Владислав Иноземцев, в декабре 2017 года, после 12 месяцев работы, новый четвертый блок АЭС отправили на плановый ремонт, который должен был закончиться в январе, но продолжается до сих пор, пишет СМИ.
"С середины февраля на плановый ремонт отправлен третий блок электростанции. Следовательно сейчас Белоярская АЭС электричество совсем не производит", - написал он.
На данный момент четвертый блок Белоярской АЭС не могут запустить, потому что запуск реактора блокирует автоматика.
Вероятнее всего, по словам экономиста, проблема в неправильной загрузке ТВЭЛов (топливных элементов . - Ред.) или некачественном топливе.
По его словам, в данной ситуации есть четыре варианта для решения возникшей проблемы.
"После некоторой попытки автоматика не заблокирует запуск. Все будет хорошо, реактор будет работать в штатном режиме. Отправить людей в активную зону для перегрузки топлива. На это никто не соглашается. В активной зоне уровень радиации такой, что продолжительность жизни составит несколько минут. Реактор запустить не удастся. В этом случае придется строить саркофаг, аналогичный саркофагу над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Заблокировать автоматику и запустить реактор. В 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС именно это и было сделано. Но на БАЭС реактор мощнее и используется плутоний. В случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии. Пока все движется по третьему варианту", - объяснил Иноземцев.