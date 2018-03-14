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 Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова

Россия ожидает от Лондона выдачи более 40 россиян, обвиняемых в преступлениях.

Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Среди этих более чем 40 людей есть серийные убийцы. И вот эти люди не только не выдаются России на протяжении многих лет, эти люди давно получили статус беженцев, получили убежище, полное покровительство Лондона, полный пакет защиты, социалки" — сказала Захарова.

Она отметила, что по линии спецслужб и военных Россия и Великобритания не контактируют "уже очень давно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания будет замораживать используемые против страны российские госактивы, - Мэй

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушение международных норм и соглашений": НАТО призвало РФ полностью раскрыть программу химоружия "Новичок"

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055643
 
 
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Англия как и все страны, ждут от мордора выдачи сотен тысяч убийц и террористов, начиная с карлика.
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===Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова===

Так ей и далеко идти не надо - ГОСДУМА полна серийных убийц международного масштаба
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Кремлевский плешивый скунс - это каннибал, людоед и международный преступник, которого с радостью примет любая международная виселица.
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С виселицай я вполне согласен,но таки можно его сначала немножко ногами попинать? Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 3390
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кароче, ЧМ по футболу в Рашке не будет... а потратились на миллиард
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потратились пенсіонери, а кооператив "озеро" атлічна на відкатах збагатився
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ой, миллиард в тот карман миллиард в другой, 3 миллиарда Украине, + отступные за разрыв контракта с нафтогазом по своей хитрости написанному контракту, миллиарды на строительство крысьмост, миллиард на комические войска, миллиард на кормежку впопучленцев, миллиарды на строительство коптящего позорного кузи, миллииард на поддержку кимчленьыня, миллиард на счет ролдугина, миллиард на предвыборную агитацию и расклейку плакатов с хуйлом на дверях параш - лишь российские пенсионеры без пенсий , газа и дров , дорог и медицинского обслуживания сидят за мкадьем и кивают на сцаря - как с ним повезло
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Лучше "министерство сраных дел российской педерации". Что ни дело, по уши в кизяках. На международном уровне рашку воспринимают как бочку с дерьмом, а цивилизованные страны все меньше хотят запачкаться об нее.
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Захерова пожалілася, що кацапські спецслужби вже давно не контактують з британськими. Ну що ж, тепер судячи з усього контакт встановлено і досить тісний. Але не думаю, що такий контакт сподобається кацапам. Задушать їх британці. Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 1754
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Озвучьте список "серийных убийц".
Чрезвычайно интересно, кого так опекает Великобритания...
Правда если озвучить, то может выясниться, что "серийные убийцы" такие же преступники, как и удерживаемые кацапами украинские заложники.
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Большая часть этого списка - наверняка те, кто сражался за свободу Чечни и враги Хуйла.

Типичный пример сирийного убийцы, которого Роися пыталась через Интерпол протащить.

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Страшный и серийный. Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 1926 Собсно, поэтому всем подобным заявлениям Роиси - грош цена.
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Тіхоня. Ще й псевдо таке собі вигадав - "Кролік". Зарізяка...
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самый работающий принцип параши - сам дурак.
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Так им плевать, что скажут в мире.
У себя на срунете и сруТВ, можно извратить и перекрутить заявления Британии, США и стран ЕС, по поводу этого происшествия а потом преподнести вежливый, остроумный и главное "убийственный" ответ срашки.
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Зачем им серийные убицы, если у них уже есть путин и вся его банда?
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Ответ русских в принипе понятен. В Англии скрылось достаточно "друзей" Вовы, тех же чеченов.......
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Видать в кремль кокс как то попал забористый !
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Куда вы на Англию лезете, чумазые приполярные емели? Когда вы еще соломой ж*пу вытирали,
они уже в университетах учились и на х...ю своем чопорном весь мир вертели.
у вас два государства успели в говно развалиться, а у них королева за это время даже не простудилась...
Покайтесь перед Людьми и Миром, пока не поздно!!!
Британцы могут быть очень жесткими ребятами. Они первыми объявили войну фашистской
Германии и ДВА года херачились с ней, пока Сталин с Адольфом целовались в дёсны и делили Европу.
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а чё ты раскомандовалось здесь? вали в свой урюпинск и там командуй! Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 3334
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Захарова своей "красотой" может только распугивать иностранную дипломатию.
Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 8594
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https://twitter.com/twitter/statuses/973913138088304640

Официальное лицо МИД России говорит "пох-уй" на федеральном канале.
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так вот оно какое - тактическое ядрённое оружие мокшан имеющее анал... не имеющее аналогов.
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похожа на Унылого Коня(тм) - та же лошадиная харя, родственники штоле? )
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И потому рашка решила травить, раз не выдаются?
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Вот как-то действительно похоже на оговорку по Фрейду.
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Пора тоже запретить балалайки и 8 Марта. В Европу так в Европу.
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Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 4216
истинно русские красавицы. Истоки.
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Вот это номер.... запрет балалаек - это нечто, красавцы... Нужно как-то развить тему.
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самое простое - запретить к продаже матрешки
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Ансамбль балалаечников "рязанская гармонь" под руководством Шмулевича - это что-то!
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это как влияние северного сияния на менструальный цикл морских свинок. Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 4997
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Шмулевич пришел к раввину:
- Ой,геволт! Рабби! Со мной приключилась большая беда! Справа и слева от моей лавки открылись два огромных супермаркета! Что мне делать?
- Ша,Шмулевич! Не надо так волноваться! Напиши над своей дверью огромными буквами "ВХОД".
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Это пять!
Спасибо за хорошее настроение!
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НАРОД НЕРВНИЧАЕТ: Чистый отток капитала из России в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 2,2 раза, составив $9,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка.
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А сучка рот разинула на британский " полный пакет защиты, социалки" . Получит свою дозу полония от гнома, если раньше не грохнут.
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лошадь скоро уйдет на пенсию и будет тягать эту тачку
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Ну, по маневренности он уже догнал Армату...
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Они и украинских воров не выдают. Они никого не выдают.
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Справа явное преувеличение. Мишка давно кастрирован и, в основном, исподтишка плюется говном.
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Согласен, кроме того пол туши уже подьедено муравьями.
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давить нужно этих кацапо-фашистов всех миром!
скоро так и будет! Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 895
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В Футбольной ассоциации Англии (FA) отказались бойкотироватьчемпионат мира 2018 года в России. Об этом сообщает Daily Mail.По данным британского издания, английская футбольная ассоциация будет противостоять любым призывам бойкотировать турнир, если футбол будет использован в качестве политического инструмента.Британские футбольные функционеры напоминают, что чемпионат мира не является политическим событием. Однако в то же время отмечается, что если МИД Великобритании проинформирует FA о возможной угрозе безопасности английской делегации, то данная позиция ассоциации может быть пересмотрена.Так что некоторые поторопились......
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Шо она пеной из пасти брызжет? Бриты возвращают аж 23 преступника на московию. Машка-триппер благодарить их должна.
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Война - это мир, свобода - это рабство, "Семнадцать мгновений весны" - это пропаганда на%%зма.
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Британцы ничем не рискуют, говоря такое, а мы рискуем еще и как, именно мы стоим на пути сухопутных войск рашки в Европу, конечно, главное рашинское чмо туда не попрет, но ядерной дубинкой пригрозить сможет, мы не в НАТО, они снова "обеспокоенность" проявят, тем более что рашка уже подтвердила в законодательном порядке нанесение ядерного удара по НАМ в случае чего, они не уточнили, да им и не нужно. Прикольно так пиздеть за 3 тысячи километров ультиматумом, дипломаты сраные, дипломатия - это поглаживание бешеной собаки, пока не принесут намордник, ну или ружье.
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Что это тело с паклей на голове там блеет?
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40 эшелонов россиян серийных убийц...
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пока введённые санкции или деиствия ГБ и всего ЕС меня не очень радует, ведь они пока бьёт по высокопоставленным или как бы дипломатам, по мне уже надо влиять, чтоб быдло народец начал выть от этого, потому что с их согласия и поведения так себя ведут их так называемая элита.
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И это только первый день после истечения ультиматума...
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Может действительно так и есть как пишут ниже

Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 3264
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А иначе и не получится. Только вот рукава завяжут на шее и потуже.
Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 2265
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***

Я помню чудное мгновеные...
Когда весенний первый гром...
Как мимолетное виденье...
Все ходит по цепи кругом....



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Второй Чернобыль: в России возникло серьезное ЧП на АЭС под Екатеринбургом
14.03.2018
В Свердловской области России на Белоярской атомной станции возникли серьезные проблемы, из-за которых не исключается строительство саркофага, как в Чернобыле, ведь в случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии.

Как пишет на своей странице в Facebook российский экономист Владислав Иноземцев, в декабре 2017 года, после 12 месяцев работы, новый четвертый блок АЭС отправили на плановый ремонт, который должен был закончиться в январе, но продолжается до сих пор, пишет СМИ.
"С середины февраля на плановый ремонт отправлен третий блок электростанции. Следовательно сейчас Белоярская АЭС электричество совсем не производит", - написал он.

На данный момент четвертый блок Белоярской АЭС не могут запустить, потому что запуск реактора блокирует автоматика.

Вероятнее всего, по словам экономиста, проблема в неправильной загрузке ТВЭЛов (топливных элементов . - Ред.) или некачественном топливе.

По его словам, в данной ситуации есть четыре варианта для решения возникшей проблемы.

"После некоторой попытки автоматика не заблокирует запуск. Все будет хорошо, реактор будет работать в штатном режиме. Отправить людей в активную зону для перегрузки топлива. На это никто не соглашается. В активной зоне уровень радиации такой, что продолжительность жизни составит несколько минут. Реактор запустить не удастся. В этом случае придется строить саркофаг, аналогичный саркофагу над четвертым блоком Чернобыльской АЭС. Заблокировать автоматику и запустить реактор. В 1986 году на четвертом блоке Чернобыльской АЭС именно это и было сделано. Но на БАЭС реактор мощнее и используется плутоний. В случае взрыва зоны отчуждения могут появиться даже в Польше и Германии. Пока все движется по третьему варианту", - объяснил Иноземцев.
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Госдума в ответ на действия Великобритании решила запретить английский язык в России. Россия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова - Цензор.НЕТ 8302
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Маша, я вас умоляю, не высылайте английских дипломатов. Некому будет визы выдавать вашим детям на учебу в Англии.
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Европейцы тоже достали!Давно пора отключить эту мразоту от банковской системы SWIFT ,вышвырнуть на хер родственников ОПГ "кремль" и заморозить активы.Но нет!Не делают!Цацкаются с этими нелюдями,чего-то выжидают...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия ждет от Великобритании выдачи 40 россиян, включая "серийных убийц", - Захарова
 
 
 
 
 
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