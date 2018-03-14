 Трех украинцев задержали в Польше, так как они присутствовали при изнасиловании женщины и не заступились за нее

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Польща.
Массовое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в населенном пункте около Польковице в Нижней Силезии.
"За несколько десятков минут после сообщения (о преступлении, - ред.) работники полиции задержали шестерых мужчин, подозреваемых в этом деле", - сообщил Пшемыслав Рибиковський из Уездной комендатуры полиции в Польковице.
Двое мужчин, которым было предъявлено обвинение в изнасиловании 18-летней женщины, ближайшие три месяца проведут в следственном изоляторе. "Суд положительно рассмотрел ходатайство прокуратуры о применении в отношении этих мужчин временного ареста", - рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Легнице Лидия Ткачишин.
За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным полицией за то, что они не предоставили женщине помощи, грозит до трех лет заключения. Им запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши.
Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, - поляк и трое украинцев.
"Следствие продолжается. Мы на его начальном этапе", - подчеркнула Лидия Ткачишин. Заботясь о пострадавшей, следователи не хотят разглашать подробностей дела.
А що робила 18-річна вночі одна в квартирі з 6 чоловіками- можна тільки ворожити...
- Секс - $10;
- Наблюдение за сексом - $20;
- Наблюдение за наблюдающим... - $50
Как в Амстердаме.
Это бы снизило агрессию по отношению к женщинам на улице
поэтому даже в кисок за 100 метров от дома, я иду 2 часа- так много женщин встречаю на своем по пути
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о, это уже что-то новенькое
"те кто поехали на заработки в Польшу- порохоботы" ( с )
Заступились - срок за нанесение телесных повреждений.
Соучастие в преступлении
"..Соучастие только там, где есть внутреннее единство действий нескольких лиц, возникшей в результате заговора, явного или молчаливого."
"Одни соучастники могут действовать в корыстных целях, другие - с целью мести, третьи - из солидарности или дружества и т. п. При этом каждый из соучастников знает - что за действия он совершает, и знает, осознает, что этими действиями он способствует преступлению"
это у нас, но у поляков наверняка суть та же, мне лень, я не буду искать законы поляков. потому они в европейских странах все в принципе опираются на одни понятия