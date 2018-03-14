 Трех украинцев задержали в Польше, так как они присутствовали при изнасиловании женщины и не заступились за нее

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Польща.

Массовое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в населенном пункте около Польковице в Нижней Силезии.

"За несколько десятков минут после сообщения (о преступлении, - ред.) работники полиции задержали шестерых мужчин, подозреваемых в этом деле", - сообщил Пшемыслав Рибиковський из Уездной комендатуры полиции в Польковице.

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Двое мужчин, которым было предъявлено обвинение в изнасиловании 18-летней женщины, ближайшие три месяца проведут в следственном изоляторе. "Суд положительно рассмотрел ходатайство прокуратуры о применении в отношении этих мужчин временного ареста", - рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Легнице Лидия Ткачишин.

За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным полицией за то, что они не предоставили женщине помощи, грозит до трех лет заключения. Им запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши.

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Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, - поляк и трое украинцев.

"Следствие продолжается. Мы на его начальном этапе", - подчеркнула Лидия Ткачишин. Заботясь о пострадавшей, следователи не хотят разглашать подробностей дела.