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 Происшествия, За рубежом
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Все про:изнасилование (608) Польша (4227) правоохранительные органы (240)

 Трех украинцев задержали в Польше, так как они присутствовали при изнасиловании женщины и не заступились за нее

Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, - поляк и трое украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Польща.

Массовое изнасилование женщины произошло в ночь с 10 на 11 марта в одной из квартир в населенном пункте около Польковице в Нижней Силезии.

"За несколько десятков минут после сообщения (о преступлении, - ред.) работники полиции задержали шестерых мужчин, подозреваемых в этом деле", - сообщил Пшемыслав Рибиковський из Уездной комендатуры полиции в Польковице.

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Двое мужчин, которым было предъявлено обвинение в изнасиловании 18-летней женщины, ближайшие три месяца проведут в следственном изоляторе. "Суд положительно рассмотрел ходатайство прокуратуры о применении в отношении этих мужчин временного ареста", - рассказала пресс-секретарь окружной прокуратуры в Легнице Лидия Ткачишин.

За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным полицией за то, что они не предоставили женщине помощи, грозит до трех лет заключения. Им запрещено общаться с пострадавшей и выезжать за пределы Польши.

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Известно, что насильниками были поляки, но среди тех, кто не вступился за женщину, - поляк и трое украинцев.

"Следствие продолжается. Мы на его начальном этапе", - подчеркнула Лидия Ткачишин. Заботясь о пострадавшей, следователи не хотят разглашать подробностей дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3055641
 
 
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А как они могли заступится, если они польским языком не владели и не понимали самой сути происходящего? Может это у поляков обычай такой по отношению к женщинам, кто их знает?
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Если это шутка,то весьма неуклюжая...шоб не сказать хуже.
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Почему бы и нет? Им же смешно наш герб сжигать.
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Они просто домашнее видео колекционируют,снимали на мобильный
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а может она по польски кричала а те думали шо давай ишо
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Тююююююююююююююю ,миллионы Украинцев 25 лет присутствуют при изнасиловании самой УКРАИНЫ и НИЧЕГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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не с запада, на востоке и части севера Украина граничит с Россией
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Це ти викинутих з Британії 23 російських дипломатів маєш на увазі?
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ага) ты еще скажи что в "духовной" кацапии вообще не знают что такое изнасилование Трех украинцев задержали в Польше, так как они присутствовали при изнасиловании женщины и не заступились за нее - Цензор.НЕТ 7244
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Странные суды в Польше,двое насиловали,а трое телевизор смотрели,а судить всех подряд.
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они знали, что с каждой минутой полякам увеличивается срок
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"трое телевизор смотрели,а судить всех подряд", а что ж вы думали? Есть такое понятие, как неоказание помощи человеку находящемуся в беде. Сцикуны просто считали, что их хата с краю. Это так типично для совкового менталитета
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Так. Як і в старовинних романах і баладах. А життя- воно інше. І тоді, і зараз.
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І ще одна правда в тому, що в житті є набагато вищі стосунки, ніж між літературними героями..
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А большинству женщин рыцари не нужны. Деньги правят миром, а не честь.
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вот сейчас тот случай, когда поляки поступили правильно - трусливых ссыкунов и равнодушное быдло нужно козлить...
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Поддерживаю полностью. А насильнику, помимо срока, обязательная химическая кастрация.
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Нема тут чого коментувати без подробиць справи, які не розголошуються.
А що робила 18-річна вночі одна в квартирі з 6 чоловіками- можна тільки ворожити...
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я його заспамлю бо він написав тупе
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Бывший однокурсник давал почитать заявление в Полицию: "Около полуночи он завлёк меня, обманным путём, на чердак девятиэтажки, напоил спиртным и изнасиловал...".
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"А що робила 18-річна вночі одна в квартирі з 6 чоловіками" вполне может быть, что она не знала, что там будут 6 мужиков или они пришли позже.
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Прейскурант в борделе:
- Секс - $10;
- Наблюдение за сексом - $20;
- Наблюдение за наблюдающим... - $50
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Какие именно - те, кто насиловал, тот, кто смотрел или те, кто задержал участников ?
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Это были импотенты - однозначно... Трех украинцев задержали в Польше, так как они присутствовали при изнасиловании женщины и не заступились за нее - Цензор.НЕТ 5193 Они и так наказаны.
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після "антибандерівського" закону жим-жим спрацювало, щоб не отримати статті набагато гіршої, ніж ця, якби в рило полякам дали, це ж зрозуміло...
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Кстати , в Украине надо официально разрешить улицу красных фонарей, сделать профсоюз и осмотр врачами.
Как в Амстердаме.
Это бы снизило агрессию по отношению к женщинам на улице
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А у нас какая-то массовая агрессия по отношению к женщинам на улице ?
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Я думаю прикол в использовании прокси кремлеботиком.
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Но разрешить проституцию все же надо. Только при чем здесь агрессия к женщинам?
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Ну, намек на то, что у нас тут на улицах постоянно насилуют и убивают, в стране бардак, пора на Майдан - свергать хунту, и т.п.
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тю, ты что не знал- я как только вижу женщину на улице, сразу бью ей в глаз
поэтому даже в кисок за 100 метров от дома, я иду 2 часа- так много женщин встречаю на своем по пути Трех украинцев задержали в Польше, так как они присутствовали при изнасиловании женщины и не заступились за нее - Цензор.НЕТ 1354
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Что за мужик пошёл дешёвый что за женщину не заступится😨😨😨? смотреть за этим приступлением и дрочить? Пфуй,чтоб у них писька больше не стояла. А есть такие "умные" которые пишут что 18 летняя делала в их квартире?... Да не дай бог вашей дочери по дурному уму это перенести...Мерзота...😨😨😨
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А по какому это закону их собираются судить, они что работники правоохранительных органов ,чтоб пресекать преступления и оказывать помощь комуто? Никому ничего они не должны, разве что соучастие им шьют.
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Де вам таке примарилось в написаному мною? Я про моральну сторону взагалі нічого не сказав.
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Може йому просто не подобається як палять державні символи.
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Ну так шугайте більше українців, щоб вони могли вести себе адекватно. Може це антиукраїнська істерія винувата, що вони боялись втрутитись?
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Ага, заступились бы а потом не отмазались от куда больших проблем. Они же иностранцы бесправные....ещё бы и изнасилование на них бы повесили и превышение обороны повлекшее смерть.....да ну их на хер.
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100% ті, хто поїхали до Польщі за грошима, тут або голосували у Травні 2014го за шпигуна, або похєрілі вибори взагалі. Громодяни(хрєнови) просрали свою країну і пішли просирати іньшу? Таке до них і відношення.
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100% ті, хто поїхали до Польщі за грошима, тут або голосували у Травні 2014го за шпигуна

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о, это уже что-то новенькое
"те кто поехали на заработки в Польшу- порохоботы" ( с )
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Если насиловали украинку, а они смотрели, то это utter dolt
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Не имеет значения национальность девушки. Но тут правильно пишут, что украинцам было сложнее вступиться, так как в случае драки, они рисковали намного больше, чем поляки с точки зрения ответственности перез законом. И с другим утверждением согласен: слишком мало деталей, чтобы судить. У нас любят судить незнакомых людей по заметкам в СМИ, а это полный совок.
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Кто насиловал 3 года и те кто не насиловал до 3 лет нормально.
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скорее всего не насиловавших но присутствовавших на той квартире будет условное, зависит от обстоятельств, по той информации что как обычно( девушку под каким-то предлогом туда заманили, а может просто прохожую с улицы притащили, наверное то какая-то "вечеринка" была, это отягощающее будет что пьяные, одни хотелось сексуальных утех, другим нет, или просто соображали что ну его нафиг такое, но не остановили своих дружков или кто они там друг другу что оказались в одной квартире, т.е. соучастие тоже в преступлении а можно было так написать заголовок за соучастие а не за не спасение женщины от насилия? нет не можна так не интересно
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В последнее время новости из Польши идут с акцентом на национальность. Раньше скорее всего статистика преступлений была такая же, только никто особо не придавал значения национальности. Очень явно торчат уши кремлевских пропагандонов, пытающихся вбить клин между Украиной и Польшей.
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А почему всё остальное население пшекляндии не привлекли? Они ведь тоже не вступились! Трех украинцев задержали в Польше, так как они присутствовали при изнасиловании женщины и не заступились за нее - Цензор.НЕТ 8415
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поддерживаю..... в первую очередь всех жильцов улицьі......не может бьі щоб они не сльішали криков
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а если скажут, что не слышали, привлечь за лжесвидетельство!
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Мало им Хмельницкий с козаками раздал, хотя по большому счеты наших там полтора ляма, из них всего трое знали об изнасиловании. Это смешно и грустно, и хер на них, приехал в другую страну - живи по ее законам, не нравится - домой, свою экономику за "гроши" поднимать, тоже такая себе тавтология. Не друзья они нам, такие же, как и русиши, в пример вам аксиома Эскобара, каждый на этом шарике заслуживает той жизни, которой живет, а если не верить в шарик, можно вспомнить искупление - все один итог
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Не совсем согласен с "заслуживает". Масса примеров, когда люди, невостребованные на Родине, становились очень успешными после переезда в другую страну. Вопрос: если бы не получилось переехать по независящим от них причинам, какой жизни они бы заслуживали ?
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еще хуже, если б *девушка оказалась парнем
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Не заступились - срок за неоказание помощи.
Заступились - срок за нанесение телесных повреждений.
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А може це вона їх гвалтувала?! Зараз такі дівчата пішли, що за ради грошей можуть і десяток хлопців згвалтували!
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Уголовный кодекс Украины - Общая частьРаздел 6 - Уголовного Кодекса Украины
Соучастие в преступлении
"..Соучастие только там, где есть внутреннее единство действий нескольких лиц, возникшей в результате заговора, явного или молчаливого."
"Одни соучастники могут действовать в корыстных целях, другие - с целью мести, третьи - из солидарности или дружества и т. п. При этом каждый из соучастников знает - что за действия он совершает, и знает, осознает, что этими действиями он способствует преступлению"
это у нас, но у поляков наверняка суть та же, мне лень, я не буду искать законы поляков. потому они в европейских странах все в принципе опираются на одни понятия
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрех украинцев задержали в Польше, так как они присутствовали при изнасиловании женщины и не заступились за нее
 
 
 
 
 
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