EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  652  12
Все про:банкротство (268) рейтинг (1102) Иванчук (29)

 Профильный комитет рекомендует ВР поддержать Кодекс, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 9 позиций, - Иванчук

Кодекс Украины из процедур банкротства позволит Украине подняться в общем рейтинге Doing Business на 9 позиций - Андрей Иванчук.

Об этом на заседании Комитета по вопросам экономической политики 14 марта отметил его председатель, представитель "Народного фронта" Андрей Иванчук.

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в первом чтении проект Кодекса Украины по процедурам банкротства (№8060).

Также читайте: Остались банки, которые составляют 3% от активов системы. Сколько из них обанкротится - разница не критическая, - Гонтарева

Как отметил Андрей Иванчук, все замечания и предложения к проекту будут учтены при его доработке после принятия в первом чтении.

"Во вторник-среду законопроект будет на рассмотрении в Раде. Президент признал этот законопроект как неотложный, Правительство тоже просит его рассмотреть", - сообщил председатель комитета.

Он отметил, что Кодекс из процедур банкротства будет способствовать восстановлению платежеспособности должников и привлечению инвестиций.

Также читайте: Financial Times признала Украину первой по улучшению делового климата, - Гройсман

"В рейтинге Doing Business по компоненту" Решение неплатежеспособности "Украина находится на 149-м месте. Принятие кодекса позволит подняться нашей стране на 81 пункт (по этому компоненту). А в общем рейтинге - на 9 позиций ", - отметил Андрей Иванчук.

Кодекс из процедур банкротства был внесен в парламент 26 февраля от 26 народных депутатов, которые являются представителями разных фракций парламента.

Также читайте: 95% заемщиков неплатежеспособных банков отказываются погашать свои кредиты, - Фонд гарантирования вкладов

Целью проекта является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствования процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирования отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Этот законопроект объединил представлен комитетом еще в 2016 году проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства и другие 7 законопроектов по вопросам восстановления платежеспособности, зарегистрированных в Раде.

Также читайте: Рада приняла закон, который позволит улучшить бизнес-климат и привлечь инвестиции, - Иванчук

Источник: https://censor.net.ua/n3055640
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Volodymyr Kompaniiets

11 год ·
Це колосальний удар по економіці України. І це ж тільки в Польщу. А наш уряд не приймає рішучих дій для вирішення цієї проблеми.
Профильный комитет рекомендует ВР поддержать Кодекс, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 9 позиций, - Иванчук - Цензор.НЕТ 7828☑ Марек Кухцінський (спікер сейму Польщі) заявляє, що зараз в Польщі вже працює до 2 млн українців: "За різними оцінками, в Польщі працюють 1,3-1,5 млн українців. Певний, що ця цифра вже більше - до 2 млн. Тільки віз минулого року було видано 3 млн".*
Профильный комитет рекомендует ВР поддержать Кодекс, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 9 позиций, - Иванчук - Цензор.НЕТ 7828☑ Національний банк Польщі заявляє**, що в 2018-2020 році вони очікують приїзду ще 200-300 тис. українців щорічно.
По даним їх дослідження до 2050 року Польщі буде не вистачати 10,6 млн робочих рук віком від 18 до 44 років.
Профильный комитет рекомендует ВР поддержать Кодекс, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 9 позиций, - Иванчук - Цензор.НЕТ 7828☑ По даним опитувань Upper Job:
- 56% українців хочуть заробляти в Польщі щомісячно не менше 3 тис злотих (22783 грн),
- 20% українців не менше 5 тис злотих (37960 грн),
- 80% працівників із України хочуть залишитися в Польщі.
 показать весь комментарий
 
100% украинцев хотят зарабатывать в Украине , но рейтинг не дает ,,,
 показать весь комментарий
 
В Польше кредиты на жилье 3-6 процентов годовых.
В Польше хорошие машины дешево стоят
Можно понять украинцев , которые хотят нормально жить
И где снятие акцизов и пошлин с завозимых машин?????? Южанина ( нищий бухгалтер пороха) себе прикупила три крутых джипа , а украинцам - дулю
 показать весь комментарий
 
Продолжаем строить феодальное общество. НЕТ ЧТОБЫ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ РОСТУ СРЕДНЕГО КЛАССА- все мысли оказывается отобрать, обанкротить.
В ЕС у людей небольшие фирмы, у всех есть занятия и работа, кредиты по 3-6 процентов.
А В УКРАИНЕ ВСЕХ ПОД ОДИН КАБЛУК -и будьте послушными нищкоопоачиваемыми рабами?
 показать весь комментарий
 
 
Да. майдановская власть что то за 4 года лучшего сделать ничего не смогла. И спускаемся все ниже и ниже......
 показать весь комментарий
 
Ольгинці, не перейматеся так украінцями , а подбайте про себе 😀
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрофильный комитет рекомендует ВР поддержать Кодекс, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 9 позиций, - Иванчук
 
 
 
 
 
 вверх