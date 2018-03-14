 Профильный комитет рекомендует ВР поддержать Кодекс, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 9 позиций, - Иванчук

Об этом на заседании Комитета по вопросам экономической политики 14 марта отметил его председатель, представитель "Народного фронта" Андрей Иванчук.

Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в первом чтении проект Кодекса Украины по процедурам банкротства (№8060).

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Как отметил Андрей Иванчук, все замечания и предложения к проекту будут учтены при его доработке после принятия в первом чтении.

"Во вторник-среду законопроект будет на рассмотрении в Раде. Президент признал этот законопроект как неотложный, Правительство тоже просит его рассмотреть", - сообщил председатель комитета.

Он отметил, что Кодекс из процедур банкротства будет способствовать восстановлению платежеспособности должников и привлечению инвестиций.

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"В рейтинге Doing Business по компоненту" Решение неплатежеспособности "Украина находится на 149-м месте. Принятие кодекса позволит подняться нашей стране на 81 пункт (по этому компоненту). А в общем рейтинге - на 9 позиций ", - отметил Андрей Иванчук.

Кодекс из процедур банкротства был внесен в парламент 26 февраля от 26 народных депутатов, которые являются представителями разных фракций парламента.

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Целью проекта является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствования процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирования отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

Этот законопроект объединил представлен комитетом еще в 2016 году проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства и другие 7 законопроектов по вопросам восстановления платежеспособности, зарегистрированных в Раде.

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