 Профильный комитет рекомендует ВР поддержать Кодекс, который поможет Украине подняться в рейтинге Doing Business на 9 позиций, - Иванчук

Об этом на заседании Комитета по вопросам экономической политики 14 марта отметил его председатель, представитель "Народного фронта" Андрей Иванчук.
Профильный комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в первом чтении проект Кодекса Украины по процедурам банкротства (№8060).
Как отметил Андрей Иванчук, все замечания и предложения к проекту будут учтены при его доработке после принятия в первом чтении.
"Во вторник-среду законопроект будет на рассмотрении в Раде. Президент признал этот законопроект как неотложный, Правительство тоже просит его рассмотреть", - сообщил председатель комитета.
Он отметил, что Кодекс из процедур банкротства будет способствовать восстановлению платежеспособности должников и привлечению инвестиций.
"В рейтинге Doing Business по компоненту" Решение неплатежеспособности "Украина находится на 149-м месте. Принятие кодекса позволит подняться нашей стране на 81 пункт (по этому компоненту). А в общем рейтинге - на 9 позиций ", - отметил Андрей Иванчук.
Кодекс из процедур банкротства был внесен в парламент 26 февраля от 26 народных депутатов, которые являются представителями разных фракций парламента.
Целью проекта является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствования процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирования отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, оказавшихся в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.
Этот законопроект объединил представлен комитетом еще в 2016 году проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности процедур банкротства и другие 7 законопроектов по вопросам восстановления платежеспособности, зарегистрированных в Раде.
11 год ·
Це колосальний удар по економіці України. І це ж тільки в Польщу. А наш уряд не приймає рішучих дій для вирішення цієї проблеми.
☑ Марек Кухцінський (спікер сейму Польщі) заявляє, що зараз в Польщі вже працює до 2 млн українців: "За різними оцінками, в Польщі працюють 1,3-1,5 млн українців. Певний, що ця цифра вже більше - до 2 млн. Тільки віз минулого року було видано 3 млн".*
☑ Національний банк Польщі заявляє**, що в 2018-2020 році вони очікують приїзду ще 200-300 тис. українців щорічно.
По даним їх дослідження до 2050 року Польщі буде не вистачати 10,6 млн робочих рук віком від 18 до 44 років.
☑ По даним опитувань Upper Job:
- 56% українців хочуть заробляти в Польщі щомісячно не менше 3 тис злотих (22783 грн),
- 20% українців не менше 5 тис злотих (37960 грн),
- 80% працівників із України хочуть залишитися в Польщі.
В Польше хорошие машины дешево стоят
Можно понять украинцев , которые хотят нормально жить
И где снятие акцизов и пошлин с завозимых машин?????? Южанина ( нищий бухгалтер пороха) себе прикупила три крутых джипа , а украинцам - дулю
В ЕС у людей небольшие фирмы, у всех есть занятия и работа, кредиты по 3-6 процентов.
А В УКРАИНЕ ВСЕХ ПОД ОДИН КАБЛУК -и будьте послушными нищкоопоачиваемыми рабами?