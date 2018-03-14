EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  2063  92
Материалы по теме:
Все про:Великобритания (1697) отравление (906) Россия (68398) Климкин (1614) Скрипаль (44)

 Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля, - Климкин призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил британскую сторону в намерениях присоединиться к реакции международного сообщества на ситуацию с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в г.Солсбери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт МИД Украины.

Читайте: Против России может быть принят ряд секретных мер, - Мэй

"Принимая во внимание данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер-министра Великобритании, что это, вероятнее всего, дело рук Кремля… Правительство Украины внимательно следит за ситуацией, мы обсуждаем ее с высшими правительственными чиновниками Великобритании. Соответственно, я заверил британских друзей в нашей полной поддержке и готовности присоединиться к ним в обеспечении самой решительной реакции мирового сообщества, преданного нормам международного права", - говорится в заявлении Климкина.

Министр отметил, что последние события, связанные с отравлением С.Скрипаля, "вызывают большую тревогу" и что этот случай свидетельствует "о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и близкого союзника Украины". "Кремль не уважает международных границ и права, нет таких пределов, которые бы он не переступил, если считает, что это сойдет ему из рук. Мы в Украине понимаем это лучше многих других", - отметил П.Климкин, сославшись на российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

Читайте также: Британия требует "единого ответа мирового сообщества" на применение РФ нервно-паралитического газа против британских подданных

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен был бы разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - подчеркнул министр.

По его словам, одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футбола, который должен состояться ближайшим летом. "В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

"Свободный мир должен занять очень твердую позицию и действовать очень решительным образом, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", - резюмировал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055639
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
А що - якийсь росіянин приймав участь в цьому отруєні?............. Чи я щось пропустив?
 показать весь комментарий
 
 
Розумієш - кацапня це нація вбивць.. Вбивають в Україні, Сирії.. Чому б їм не вбивати в Британії? Про Литвиненко та Березовського щось чув? Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля, - Климкин призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России - Цензор.НЕТ 5452
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно приймав- позивний хУЙЛО........ублюдок........
 показать весь комментарий
 
 
)) Ні мабуть, але кацапи голови втягнули в плечі, спини зігнули і з напіспущеними штаньми задком в парашу почовгали бо кацапи опариші і їх місце в паРаші.
 показать весь комментарий
 
 
а при чём тут раха? Мельдоний не есть спорт
 показать весь комментарий
 
 
Климкин шевелись . Подавайте вместе с Мэй в Совбез ООН предложение выгнать рашку
 показать весь комментарий
 
 
По его словам, одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футбола, который должен состояться ближайшим летом. "В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - заявил глава внешнеполитического ведомства. Источник: https://censor.net.ua/n3055639
Підтримую!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Україна навіть посла рашки не акредитувала, висилати нема кого, уяви...
Не заважке слово?
 показать весь комментарий
 
 
Тобто ти ще раз підтвердив що наша влада грає за расєю. А порох бомбардир їхній.
 показать весь комментарий
 
 
Я до твоїх слів прислухаюсь тільки того, що ти ненавидиш кацапі приблизно як і я. Ти за Україну. Але - ти якось дивно за Україну..... ну як жид. Я за любий шухер тільки щоб мені за це нічого небуло. Так Олександре? Повір- так небуває.
 показать весь комментарий
 
 
Якось на Сахаліні у 1982 році я почув від переселенців з України (друге покоління) цікавий вираз- "Де пройшов українець- там єврею нема чого робити".
 показать весь комментарий
 
На такси туда заехали или тоннель строили ????
 показать весь комментарий
 
Він там шинок побудує. Це я про жидів.
 показать весь комментарий
 
І що в цьому поганого? І важливіше- хто українцеві не дає побудувати шинок?
 показать весь комментарий
 
Извините, но вы обсуждаете с этим писакой так же как к примеру обсуждать с проституткой супружескую верность.
 показать весь комментарий
 
 
Та просто таким людям потрібно пояснювати за що вони. А коаще Друже їх відправити в АТО як волонтерів. Хай подивляться. А потім вони просто змінять свою думку. На геть протилежну.
 показать весь комментарий
 
Попробуйте поучить проститутку, я посмотрю. что из этого выйдет........
 показать весь комментарий
 
Друзяко! В мене сьгодні свято як і моїх друзів. Ви порохоботам взагалі нічого не доведете....ну це як кацапам. Вони однакові. І пішли вони на далекі гори! На широкі полонини! В саму дюрочку свому шефу фсбу лоліку!
 показать весь комментарий
 
Ти спілкуєшся з тим, хто вважає Майдан злом для України. І досить люб'язно спілкуєшся- у вас із ним однакові політичні вподобання.
 показать весь комментарий
 
Тогда в студию прогресс Украины после майдана . В любой сфере
 показать весь комментарий
 
 
Я з сепарами не спілкуюся- це тобі на русвЯсну.
 показать весь комментарий
 
Понятно дело, когда доходит до достижений майдана и его крыс, которых он запустил во власть. то сразу сепар или кацап. Аргументов 0. Впрочем от лолитыных девушек трудно их ожидать. У них святое слово - методичка.......
 показать весь комментарий
 
Я спілкуюсь з тими людьми хто до цих пір за Майдан і справедливість. Порошенко .пашинський та решта наволочі отримала що хотіла....нажаль. ти ким будеш мене упрікати? Тими хлопцями які загинули за Вільну Україну? Розгін майдану 03.03.2018 року тобі згадати? Як порохоботи їх зрівнювали з бомжами! Так такий бомж тобі і пише.... жив іу свинарниках, і насвинофермах..... хочеш? Між іншим- сьогодні наш день. ДОБРОВОЛЬЦІВ УКРАЇНИ!!!!! Вітаю і тебе......
 показать весь комментарий
 
Ти був на тому, що розігнали 03.03.2018? А на Майдані 2013-14 років?
 показать весь комментарий
 
А не доброволець і не можу їм бути в жодному разі-я військовозобов'язаний з 1991 року і по сьогоднішній день.
А добровольців- зі святом! Шана їм та дяка.
 показать весь комментарий
 
Особо одаренному напоминаю, что во время агрессии в Украине сменился посол РФ. Или в методитчке нет сведений ????

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в отношениях между Украиной и Российской Федерацией должна быть положительная динамика для утверждения российского посла в Киеве.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1475414-klimkin-dlya-utverjdeniya-posla-rf-v-ukraine-mejdu-stranami-doljna-byit-polojitelnaya-dinamika.html
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так и что теперь? Украинская футбольная команда не поедет на чемпионат мира в Россию из-за какого то Скрипаля?
 показать весь комментарий
 
 
А она и без бойкота не поедет... Ну разве в качестве зрителей.
 показать весь комментарий
 
Каким образом Украина присоединяется,? Пустотрепом.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво а справжнє слідство по цій справі ведеться???....... Чи лише:".......Принимая во внимание данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, ..................... это, вероятнее всего, дело рук Кремля…"???......................
 показать весь комментарий
 
 
Якщо є сумніви - ти задай це питання на електронну пошту пана Бутусова.. Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля, - Климкин призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России - Цензор.НЕТ 4602
 показать весь комментарий
 
Да, как то слабенько сказал как для министра.
Нуно было в духе:
Учитывая, что рашка-агрессор и имея многочисленные факты подлых и подступных методов ведения гибридной войны против Демократических Ценностей не только Украины но всего Западного мира, мы не оставляем никаких сомнений участия Кремля в этой провокации и человеческой трагедии... и т.д. по тексту, припомнив все грешки за последние 100 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Да все ограничится пустой болтовней, Путлер давно это понял.
 показать весь комментарий
 
 
Просто всех госчиновников всех стран нужно предупредить, что посещение ими ЧМ будет иметь последствия и список поприсутствовавших будет озвучен. А то что опять кольцо не раскроется, уже не сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
Чому Україна не висилає Російських дипломатів?
 показать весь комментарий
 
 
Назови фамилию хоть одного, если такие есть.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что украинские барыги имеют бизнес в раше .
 показать весь комментарий
 
 
Российские парадоксы.
Плешивый старичок травит газом "новичок".
 показать весь комментарий
 
 
Зрозуміло, що дипломати - це агентура, - Україна визнала персонами нон-грата російських дипломатив=гру і т.п. чи ні? Принаймі в масмедіа такої інформації не зустрічав...
 показать весь комментарий
 
 
художественного руководителя коллектива Иосифа Шмулевича....
Кацапы даже на балалайках играть не могут, только в литрбол...пришлось нанимать еврея Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля, - Климкин призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России - Цензор.НЕТ 2501
 показать весь комментарий
 
 
Самый кайф в имени руководителя ансамбля БАЛАЛАЕЧНИКОВ!!! (балалаечников, Карл!)... Иосиф Шмулевич. Исконно гузкий...
 показать весь комментарий
 
 
охринеть. действительно кацапня балалаечники отправлены взад.
 показать весь комментарий
 
 
Спорт - полный запрет на московщине, а также прекратить всякую торговлю, за нарушение - конфискация активов, невзирая на лица. В перспективе - любые контакты с фауной из мордора есть основание для проверок.
 показать весь комментарий
 
 
Оккупировать липецкую область как буферную зону от мордора.
 показать весь комментарий
 
Так принято называть американского господина и его сателлитов.
 показать весь комментарий
 
МИД Украины подготовило различные предложения относительно Договора о дружбе с Россией, среди которых предполагается приостановка соглашения частично или полностью.
Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, информирует УНИАН.
«МИД подготовило ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора, или частично, или полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация», - заявила Беца.
При этом она сказала, что этим перечнем возможные варианты не исчерпываются.
 показать весь комментарий
 
"В идеале я бы хотел говорит".Та вся страна так хочет.Ты что там от себятину только говоришь?
 показать весь комментарий
 
Вот Вам пример защиты национальных интресов страны ПОЛИТИКАМИ, А НЕ ТОРГАШАМИ. Торговцев Родиной гибель не одной тывсячи наших граждан даже как то и не волнует. А особо одаренные ещё и поясняют важность ДОГОВОРА О ДРУЖБЕ С РФ!!!!!!
 показать весь комментарий
 
корова Геращенко и супруга генпрокугога баба Яга.
 показать весь комментарий
 
 
Что то я упустил. Дай ссылку пожалуйста. Хотя и до прочтения можно расстреливать, как врагов Украины. Врагов народа у нас и так хватает во власти.
 показать весь комментарий
 
Так это же разные вещи. Пусть русня выполняет свои обязательства по договору!!! Легче простого отхватить территорию ихтамнетами и разорвать договор, чтоб ни кто не ворчал. По факту, русня уже в трех поколениях украинцев сделала из себя вечного врага не только для украинского народа.
Основанием для разрыва договора может только служить признание кремблядей в их невыполнении.
 показать весь комментарий
 
Как это разные вещи ????? я не представляю, что бы любая уважающая себя страна после того, как отгрызла кусок территории имела бы ДОГОВОР О ДРУЖБЕ !!!!!!! Договор не прописывает границ, если они нарушены , в принципе.......
 показать весь комментарий
 
Не спешите осуждать Мэй. Англичане сгоряча ничего не делают.Кинжал будет вонзаться медленно,но уверенно.Будут смотреть в глаза умирающему и улыбаться.
 показать весь комментарий
 
Я что то не заметил, что бы Мей осуждали
 показать весь комментарий
 
в твиторе и фейсбуке зрада зрадная
 показать весь комментарий
 
По мне так это громкие заявления и не более того. Выслали дипломатов 7 Ну и что ? . Если бы выслали россиян, которые там живут припеваючи, тогда возможно у Вовы и были бы проблемы, а так ........
 показать весь комментарий
 
 
Это вы Анакондамен? Не узнал вас в гриме.
 показать весь комментарий
 
Единственная причина зачем было травить семью Скрипаля в Англли это выборы...ему нужен чтоб как можно больше патриотического дерьма всплыло в ваши рахе... Реакция запада вполне пргнозируемая, реакция ватного мира тоже...Пуйлу альтернативы нету, на расцию бочку катят, скажем нет западной садомии на выпарах!

Кста, Петя и порохосрань это уменьшиная копия их старших сородичей Пуйла и подхуйловников...
 показать весь комментарий
 
 
А щось більш чутливе, ніж бойкот ЧС у якому Україна участі не бере Клімкін запропонує?
 показать весь комментарий
 
 
Англичане начинают понимать, что выход из ЕС грозит им особым вниманием кремля, а это ни кому не интересно - играть без правил.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля, - Климкин призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России
 
 
 
 
 
 вверх