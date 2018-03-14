 Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля, - Климкин призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт МИД Украины.

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"Принимая во внимание данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер-министра Великобритании, что это, вероятнее всего, дело рук Кремля… Правительство Украины внимательно следит за ситуацией, мы обсуждаем ее с высшими правительственными чиновниками Великобритании. Соответственно, я заверил британских друзей в нашей полной поддержке и готовности присоединиться к ним в обеспечении самой решительной реакции мирового сообщества, преданного нормам международного права", - говорится в заявлении Климкина.

Министр отметил, что последние события, связанные с отравлением С.Скрипаля, "вызывают большую тревогу" и что этот случай свидетельствует "о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и близкого союзника Украины". "Кремль не уважает международных границ и права, нет таких пределов, которые бы он не переступил, если считает, что это сойдет ему из рук. Мы в Украине понимаем это лучше многих других", - отметил П.Климкин, сославшись на российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

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"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен был бы разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - подчеркнул министр.

По его словам, одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футбола, который должен состояться ближайшим летом. "В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - заявил глава внешнеполитического ведомства.

"Свободный мир должен занять очень твердую позицию и действовать очень решительным образом, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", - резюмировал Климкин.

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Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.