 Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление Скрипаля, - Климкин призвал бойкотировать ЧМ по футболу в России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой сайт МИД Украины.
"Принимая во внимание данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер-министра Великобритании, что это, вероятнее всего, дело рук Кремля… Правительство Украины внимательно следит за ситуацией, мы обсуждаем ее с высшими правительственными чиновниками Великобритании. Соответственно, я заверил британских друзей в нашей полной поддержке и готовности присоединиться к ним в обеспечении самой решительной реакции мирового сообщества, преданного нормам международного права", - говорится в заявлении Климкина.
Министр отметил, что последние события, связанные с отравлением С.Скрипаля, "вызывают большую тревогу" и что этот случай свидетельствует "о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и близкого союзника Украины". "Кремль не уважает международных границ и права, нет таких пределов, которые бы он не переступил, если считает, что это сойдет ему из рук. Мы в Украине понимаем это лучше многих других", - отметил П.Климкин, сославшись на российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.
"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен был бы разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - подчеркнул министр.
По его словам, одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футбола, который должен состояться ближайшим летом. "В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - заявил глава внешнеполитического ведомства.
"Свободный мир должен занять очень твердую позицию и действовать очень решительным образом, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно", - резюмировал Климкин.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Підтримую!!!!!!!!!!!
Не заважке слово?
А добровольців- зі святом! Шана їм та дяка.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в отношениях между Украиной и Российской Федерацией должна быть положительная динамика для утверждения российского посла в Киеве.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/1475414-klimkin-dlya-utverjdeniya-posla-rf-v-ukraine-mejdu-stranami-doljna-byit-polojitelnaya-dinamika.html
Нуно было в духе:
Учитывая, что рашка-агрессор и имея многочисленные факты подлых и подступных методов ведения гибридной войны против Демократических Ценностей не только Украины но всего Западного мира, мы не оставляем никаких сомнений участия Кремля в этой провокации и человеческой трагедии... и т.д. по тексту, припомнив все грешки за последние 100 лет.
Плешивый старичок травит газом "новичок".
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Об этом сообщила спикер МИД Марьяна Беца, информирует УНИАН.
«МИД подготовило ряд предложений и анализ относительно возможного приостановления самого Договора, или частично, или полностью. Это разрешается международным правом и самим договором. То есть можно приостановить полностью или частично, или его денонсация», - заявила Беца.
При этом она сказала, что этим перечнем возможные варианты не исчерпываются.
Надеюсь этому ресурсу доверяете
Основанием для разрыва договора может только служить признание кремблядей в их невыполнении.
Кста, Петя и порохосрань это уменьшиная копия их старших сородичей Пуйла и подхуйловников...