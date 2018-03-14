 Оккупанты в Крыму изменили приговор украинскому активисту Балуху

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

При этом в ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили во время судебного следствия, также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

Также читайте: Апелляцию украинского активиста Балуха оккупационный суд рассмотрит 14 марта

Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения, штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн) и взял его под стражу во время заседания.

В ходе рассмотрения дела, Балух не раз жаловался на состояние здоровья, в зал суда вызвали "скорую". Министерство иностранных дел Украины потребовало от России допустить врачей к украинскому активисту.