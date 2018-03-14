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 Общество
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Все про:Крым (19647) Балух Владимир (79)

 Оккупанты в Крыму изменили приговор украинскому активисту Балуху

На заседании подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма 14 марта изменили приговор украинскому активисту Владимиру Балуху.

 Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор изменили до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

При этом в ходе заседания суд отказал в удовлетворении ходатайств о вызове свидетелей, которых не допросили во время судебного следствия, также в проведении дополнительных экспертиз, истребовании дополнительных документов и осуществлении аудиозаписи силами суда.

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Напомним, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения, штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн) и взял его под стражу во время заседания.

В ходе рассмотрения дела, Балух не раз жаловался на состояние здоровья, в зал суда вызвали "скорую". Министерство иностранных дел Украины потребовало от России допустить врачей к украинскому активисту.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055638
 
 
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приобретение боеприпасов = 2 месяца колонии
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Ну от - так незабаром і на волю вийде.............. Цікаво - залишиться жити в Криму, чи - ні.........
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Если в колонии-поселении понравится, то может там и останется! кстати, семью туда он может забрать с собой сразу!
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Любопытнейший интернет-опрос из лухандона, это они маскируются или уже созрели?

Оккупанты в Крыму изменили приговор украинскому активисту Балуху - Цензор.НЕТ 9822
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупанты в Крыму изменили приговор украинскому активисту Балуху
 
 
 
 
 
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