 МИД Венгрии не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатье "из-за сложной политической и общественной ситуации"

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, для того, чтобы избежать возможных провокаций с 16 по 18 марта 2018 года не рекомендуются поездки в Закарпатье венгерским группам и туристам, особенно в некоторые города (например, Хуст, Ужгород)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

В дипломатическом ведомстве также призвали венгров избегать посещения Верецкого перевала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Закарпатье в целом остается спокойной, - ОБСЕ

Напомним, 15 марта на Закарпатье будут отмечать годовщину провозглашения Карпатской Украины. Глава ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому этот день будет выходным.

17 марта 1939 года венгерские жандармы гнали через перевал колонны пленных галичан - воинов Карпатской Сечи и передали их польской пограничной службе, которая разместила пленных в подвалах своих казарм. На следующий день, 18 марта, до восхода солнца пленные были расстреляны на закарпатской стороне.

По свидетельству летописей, именно через Верецкий перевал 895 года венгерские племена перешли Карпаты и завоевали Тисо-Дунайскую низменность.

Также читайте: Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

В ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры. 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Читайте также: "Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапешта в 1956 году?" - Гопко о заявлениях посла Венгрии по автономии на Закарпатье

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке. Предостережение против закона выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.