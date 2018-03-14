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 Общество
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Все про:Венгрия (568) Закарпатье (1304) МИД (4440)

 МИД Венгрии не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатье "из-за сложной политической и общественной ситуации"

Венгров особенно предостерегают от поездок в Хуст, Ужгород и на Верецкий перевал 16-18 марта.

"Из-за сложной политической и общественной ситуации в сфере безопасности, для того, чтобы избежать возможных провокаций с 16 по 18 марта 2018 года не рекомендуются поездки в Закарпатье венгерским группам и туристам, особенно в некоторые города (например, Хуст, Ужгород)", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение, опубликованное на сайте Генконсульства Венгрии в Ужгороде.

В дипломатическом ведомстве также призвали венгров избегать посещения Верецкого перевала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Закарпатье в целом остается спокойной, - ОБСЕ

Напомним, 15 марта на Закарпатье будут отмечать годовщину провозглашения Карпатской Украины. Глава ОГА Геннадий Москаль подписал распоряжение, согласно которому этот день будет выходным.

17 марта 1939 года венгерские жандармы гнали через перевал колонны пленных галичан - воинов Карпатской Сечи и передали их польской пограничной службе, которая разместила пленных в подвалах своих казарм. На следующий день, 18 марта, до восхода солнца пленные были расстреляны на закарпатской стороне.

По свидетельству летописей, именно через Верецкий перевал 895 года венгерские племена перешли Карпаты и завоевали Тисо-Дунайскую низменность.

Также читайте: Глава МИД Венгрии Сийярто выступил за введение миссии ОБСЕ в Закарпатье

В ночь на вторник, 27 февраля, в Ужгороде второй раз за месяц подожгли здание Общества венгерской культуры. В результате пожара никто не пострадал, однако выгорело около 25 кв.м. на первом этаже. Пожару предшествовал взрыв у здания. Это была уже вторая попытка поджога этого офиса - первый произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

4 марта стало известно, что Нацполиция раскрыла оба нападения на Общество венгерской культуры. 5 человек задержаны, вероятный организатор-иностранец находится в розыске.

Отношения между Украиной и Венгрией обострились в связи с новым украинским законом об образовании, который вступил в силу 28 сентября прошлого года. 5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

Читайте также: "Дорогие соседи-венгры: неужели Вы забыли советские танки на улицах Будапешта в 1956 году?" - Гопко о заявлениях посла Венгрии по автономии на Закарпатье

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке. Предостережение против закона выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Источник: https://censor.net.ua/n3055637
 
 
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Вы б.. готовте городок для своих цыганских беженцев!!!
Скоро все оптом поедут в Венгрию....
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шо, всем, у кого венгерский паспорт срочно вьіехать нахер? интресно бьіло бьі посмотреть на процесс
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Dmytro Mazepov) Так вроде такой закон, ты чего против закона?
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Нужен Волшебный Пендель, так сказать. МИД Венгрии не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатье "из-за сложной политической и общественной ситуации" - Цензор.НЕТ 8034
Лучшая мотивация для счастливых владельцев двух и более паспортов, это индивидуальный подход в налогообложении.
Например - 25% НДФЛ, при продаже/покупке недвижимости, 5% госпошлина/сбор в ПФ, военный сбор в 3%, ндс 25%...
И тогда начнуться чудеса!
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Найкраща мотивація для власників інших паспортів окрім українського - указ Президента про втрату громадянства України такими власниками на підставі ст.19 Закону України "Про громадянство України".
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І що ж її так ускладнило???......................... чи - хто?.............
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Думаю,что скоро этому Суярту предложат обследоваться у психиатра.
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Я здивований лише тим, що без копійок вказали.)))
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Цього достатньо для розуміння "величі" росії😁😁😁
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отета так "вєлікая і мАХучая" расєя... щось збідніла вже, чи що?...До речі, пропоную ватяним адептам взяти калькулятор(щоб вже без сумніву!) і порахувати, що зарплатня наших українських медиків набагато вища
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заробітна плата дільничного лікаря складає якнайменше 4970 гривень, при цьому уже враховуються усі надбавки (мова йде про 13-й розряд). Фельдшер (10 категорія) з 2017 року отримує 4350 грн.Після втілення в життя нової медичної реформи, українці лікарі зможуть заробляти від 15 до 25 тисяч гривень. Т
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Я сповнений оптимізму. І вже бачу покращення.
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Нам в Украине и не нужны эти Европетухи. Пусть и своих цыганей закарпатских к себе забирают.
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"Предостережение против закона выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.."...................... Ну гаразд, з РФ - все зрозуміло............ А - решта??? .... Та ще й Польща зі своїм законом......... Тривожні якісь симптоми для України..........
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Не хвилюйся- українці чітко знають, хто такий хУЙЛО....... ублюдок......
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Не всім до вподоби українська Україна, ви би мали знати.
Саме через це сталися конфлікти.
Але ми повинні відстоювати свої позиції, і це не в нас симптоми, а в наших сусідів загострення.
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Готуємося до провокацій під вибори хуйла?
Цікаво, що про це знають мадяри...
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Жили багато років мадьяри на Закарпатті і проблем не було. Хочу сказати, що здебільшого вони адекватні люди. Але прийшли дебіли до влади і почалися дебільні рекомендації.
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з росії ретранслюється аура імперського дибілізму
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Я в Угорщині бачив, що мадяри дуже толерантні люди. Вони ввічливо звертаються і стараються нікого не ображати. Ця ідею з протистоянням для мене майже не зрозуміла і я її можу пояснити лише російським впливом + особливостями мадярів (здебільшого вони не бажають вчитися).
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я вибачаюся, Алі...але як можуть не знати державну українську мову громадяни України???не вивчати її ні в садочках ні в учбових закладах? 57 законів, анафєм, проклять, табу різного калібру було прийнято росією з 1622 року про заборону української мови!!! як мови, що підриває безпеку "вєлікой расєї"!!! насильницька русіфікація, знищення українських шкіл, літератури...Ви навіть не уявляєте, яка кількість українських словників з технічної , научної літератури була просто знищена і всі галузі преведени примусово на тех документацію російською.... так, може, треба якось по-іншому подивитись на те, що ми дожили до того, що рідну мову треба захищати в Україні, а не мову нацменшин!
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В Закарпатті цілі мадярські села, де майже нема українців, Мукачево, Ужгород та інші великі міста десь наполовину заселені цим народом - читаю і дивуюсь, що їм там загрожує, сама Угорщина нагнітає, а потім шукають винних, що їх там підривають. А може прийшов час трохи помовчати сусідці Угорщині і буде все спокійно і безпечно.
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ну да , венгры сами "разогннали" проблему, которой никогда не было, и сами же теперь дают рекомендации... козлы....
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Головне, що на Закарпатті за моєї пам'ять завжди було спокійно. Я живу поряд, на самій межі Закарпатської олбласті і знаю, що пишу. Тут абсолютна більшість людей - аполітична. Окрім того ці люди славляться своєю обережністю у судженнях і вчинках. Вони працьовиті і спокійні. І так було ще за союзу. Не було ніякої небезпеки для громадян будь-яких країн приїхати в будь-який куточок Закарпаття. Рівно до того часу, поки "йоббіки" не почали каламутити воду перед виборами в угорський парламент з метою набрати бали на питанні великоугорщини, буцімто втрачених земель і буцімто страждаючого від етнічного гноблення угорського населення на цих землях, які входять у склад сусідніх країн. А це не лише Україна, а й Словаччина, Румунія. І що підтверджує мою версію про штучність суті цього конфлікту - на закарпатті поряд з угорцями живуть і словаки (досить багато), і румуни і чехи (небагато), але ніхто з них не каламутить воду тому, що у Словаччині, у Чехії, у Румунії немає парламентських партій на кшалт "йоббіків", які є по своїй суті реваншистськими і популістськими. Отож у погіршенні ситуації саме для своїх громадян на Закарпатті МЗС Угорщини може звинувачувати лише свій уряд, свого Орбана, свого СІйярто і правлячу партію Йоббік.
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МИДу Венгрии какраз и не стоит посещать Закарпатье.
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та розмовляйте вдома якою хочете мовою, але українську просто повинні знати!!!це ж не вибрики України, так роблять багато інших розвинених держав...там навіть тіні сумніву немає в тому, яка мова головна для держустанов, для вивчення від садочків до вишів та наукових установ...
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***
Встречаются два пожилых еврея в Бруклине
- Абрам, ну как твой английский? Выучил уже?
- Да нет, и не учу... совсем. Зачем мне английский? Я в Америку не хожу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМИД Венгрии не рекомендует своим гражданам посещать Закарпатье "из-за сложной политической и общественной ситуации"
 
 
 
 
 
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