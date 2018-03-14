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 Лондон передал Москве список высылаемых дипломатов

Лондон в среду по дипломатическим каналам передал Москве список из 23 дипломатов и представителей военного атташата, подлежащих высылке из Великобритании.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Это российские дипломаты, представители военноего атташата. Список передали, он у нас есть. Эти люди должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании", - сказала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По ее словам, список был передан "сегодня по дипломатическим каналам".

Глава британского правительства Тереза Мэй в среду объявила о решении Лондона выслать 23-х российских дипломатов, работающих на разведку. "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны", - сказала она.

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"Все, кто определен как незаявленные офицеры разведки (. . .) У них есть неделя на то, чтобы уехать", - отметила Мэй.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055635
 
 
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Та всіх висилайте.
Нехай страждають за родіну-уродіну.
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там одного притравили
у нас тысячи убили
скольких выслали???
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посла немає.
за дипломатів не скажу, але дипломатичні відносини припинені.
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На родіну... К любімим бярьозкам.. Дамой.. Лондон передал Москве список высылаемых дипломатов - Цензор.НЕТ 5999
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Дикі кацапи і надалі впевнені що фуйло це корисно для мордви.
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А петя мальдивский,много выслал ватных дипломатов ??? Кажись НИ ОДНОГО !!!
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Яка користь? Просто британці "сношають" кацапів - уже в цьому користь.. Чи ти не згоден? Лондон передал Москве список высылаемых дипломатов - Цензор.НЕТ 1236
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ГНИДА кацапсячая, давит обидка за своих сопляменников?
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Кацапа не так то просто й вигнати... Лондон передал Москве список высылаемых дипломатов - Цензор.НЕТ 9313
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Путину очередной пистон поставили! Ай молодцы! Лондон передал Москве список высылаемых дипломатов - Цензор.НЕТ 1674
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Какахами смогут покидатца, соскучились небось....🤣
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛондон передал Москве список высылаемых дипломатов
 
 
 
 
 
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