 Председатель сельского совета на Прикарпатье разоблачен в получении взятки в 100 тысяч, - ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

В сообщении отмечается: "Установлено, что задержанный по предварительному сговору с начальником отдела агропромышленного развития одной из райгосадминистраций требовал и получил неправомерную выгоду в размере 100 тыс грн за предоставление гражданину в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 14 га.

Взятка обнаружена и изъята в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту жительства и работы фигурантов дела.

В дальнейшем будут решаться по уведомлению им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности".

Также смотрите: Председатель сельсовета задержан на Волыни при получении 38 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО