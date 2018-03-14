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Все про:взятка (3624) сельсовет (47) Ивано-Франковская область (264)

 Председатель сельского совета на Прикарпатье разоблачен в получении взятки в 100 тысяч, - ГПУ

14 марта представители военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона совместно со следователями и оперативниками Управления защиты экономики в Ивано-Франковской области Нацполиции Украины задокументировали преступную деятельность чиновника.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом  написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

 В сообщении отмечается: "Установлено, что задержанный по предварительному сговору с начальником отдела агропромышленного развития одной из райгосадминистраций требовал и получил неправомерную выгоду в размере 100 тыс грн за предоставление гражданину в аренду земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 14 га.

Взятка обнаружена и изъята в полном объеме при проведении осмотра места происшествия.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, а также обыски по месту жительства и работы фигурантов дела.

В дальнейшем будут решаться по уведомлению им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством), избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности".

Также смотрите: Председатель сельсовета задержан на Волыни при получении 38 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3055632
 
 
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Петя на сынку на росейский флаг больше тратит ... Председатель сельского совета на Прикарпатье разоблачен в получении взятки в 100 тысяч, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2004 Председатель сельского совета на Прикарпатье разоблачен в получении взятки в 100 тысяч, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2004 Председатель сельского совета на Прикарпатье разоблачен в получении взятки в 100 тысяч, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2004
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А что там с "бриллиантовыми прокурорами", они уже сидят?
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они уже дома за столом сидят или в баньке с девками. Просто селюк брал мало.
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сколькож тогда берут городские мэры? Может это объясняет почему ни одного до сих пор не посадили, даже самых одиозных?
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чим далі до західних кордонів України тим більші незаконні винагороди у голів сільрад.
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Господи, когда они уже только нажрутся? Когда уже примут меры чтобы неповадно было брать мзду.? Разве правителям невидно этой проблемы? Просто не боятся - вот и все. Страна продажных ворюг во власти. Значит им это выгодно.
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Ну от - продаж землі вже в дії........................
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредседатель сельского совета на Прикарпатье разоблачен в получении взятки в 100 тысяч, - ГПУ
 
 
 
 
 
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