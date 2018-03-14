 По данным ООН, в январе-феврале на Донбассе не погиб ни один мирный житель, но устойчивого перемирия нет, - Олифер

Об этом пишет на facebook-странице пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам сегодняшней работы Трехсторонней контактной группы, передает Цензор.НЕТ.

Несмотря на объявленное "весеннее перемирие" ситуация с безопасностью остается тревожной. Как и во время предыдущего "рождественского перемирия", сначала наблюдалось уменьшение количества нарушений режима тишины; по данным ООН в течение января-февраля 2018 года на Донбассе не зафиксировано ни одной смерти гражданских лиц. Однако устойчивого мира так и не обеспечено. Так, с 5 по 12 марта 2018 со стороны РФ/НВФ зафиксировано 29 обстрелов, из них 28 были прицельными. При этом 9 раз было использовано оружие, запрещенное минскими соглашениями, в частности, 80 мм и 120 мм минометы", - пишет Олифер.

По мнению украинской стороны, для наступления всеобъемлющего мира на территории Донбасса РФ должна соответствующе повлиять на ОРДЛО и прекратить поставки техники, вооружения, топлива и наемников через неконтролируемый участок российско-украинской границы; обеспечить беспрепятственный доступ сотрудникам СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО с пограничными участками включительно; вывести с территории Донбасса все незаконные вооруженные формирования, вооружение, технику.

"Соблюдение всего пакета Минских соглашений - ключ к дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе. Меморандум от 19 сентября 2014 года следует выполнить в полном объеме - это, в том числе, вопросы соблюдения линии разграничения, которая была установлена ​​этим документом и предусматривала, в частности, украинский контроль над Дебальцево; демилитаризацию Кальмиусского, Саханки, Кумачово, Новоазовского; создание в приграничных районах зон безопасности", - информирует Олифер.

По ее данным, продолжилась работа по освобождению заложников. "При этом настаиваем: на всех этапах освобождения людей профильные международные организации должны осуществлять тщательный мониторинг всего, что происходит - прежде всего, это предполагает их беспрепятственный доступ к незаконно удерживаемым лицам, - указывает Олифер.

Украинская сторона напомнила о необходимости разблокирования создания трехстороннего механизма по поиску пропавших без вести при участии Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста.

"В рамках подгруппы по социально-экономическим вопросам достигнута договоренность относительно алгоритма восстановления мобильной связи на территории ОРДЛО. Эта работа будет происходить силами компании "Водафон Украины" при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства. Очень важно, чтобы РФ выполнила свои обещания и повлияла на ОРДЛО с целью открытия КПВВ "Золотое", - отмечает Олифер.

Украинская сторона также в очередной раз озвучила требование безотлагательно вернуть подвижной состав "Укрзализныци".





Как сообщает МИД Беларуси в Twitter, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоится в Минске 4 апреля.