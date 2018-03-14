 Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США

Об этом сообщил адвокат другого подозреваемого в скандальном деле, директора департамента госзакупок Министерства обороны полковника Владимира Гулевича, Олег Бабич в эксклюзивном комментарии "Обозревателю".



Он напомнил, что ряд офицеров, включая Малыша, во главе с заместителем министра обороны подозреваются в том, что при закупке горючего для нужд ВСУ в июне 2016 года они подписали с победителем конкурса по электронной системе ProZorro дополнительные договоры, которые увеличивали закупочные цены и привели к снижению поставок.



Однако, будучи уверенным в своей невиновности, Малыш при поддержке своего адвоката направил американскому дипломату открытое письмо, в котором изложены истинные обстоятельства дела и просьба о личном приеме.



"Лишнее говорить, что в последние месяцы мне пришлось пережить много не самых лучших минут моей жизни, начиная с унизительного обыска на глазах жены и всего общежития, задержания с дальнейшим круглосуточным домашним арестом и заканчивая необоснованным подозрением в совершении особо тяжкого преступления", — отмечает Малыш в документе.



Он также добавил, что его честь и достоинство опорочены незаслуженно, ведь указанное уголовное преследование по подозрению в растрате государственных средств не базируется на законе.



"В условиях, когда с 24 апреля 2016 года в Украине началось общее подорожание топлива, заключение в июне 2016 года дополнительных соглашений с ООО "Трейд Коммодити" относительно повышения цены и, соответственно, уменьшения объемов поставки было единственно возможным управленческим решением, которое предотвратило закупку топлива Минобороны по еще более высоким ценам", — заверил офицер.





"От себя добавлю, при таких обстоятельствах единственным законным решением должно стать закрытие дела в отсутствие события уголовного преступления. Поэтому защитой другого подозреваемого по делу, директора департамента министерства Владимира Гулевича, в прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро уже заявлено соответствующее ходатайство", — подчеркнул Бабич.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бабич заявил, что возбуждение НАБУ уголовного дела против Гулевича привело к тому, что в 2017 году ВСУ не получили горючего на 676 млн грн, а договора с поставщиками были расторгнуты.