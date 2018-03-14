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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2193) Минобороны (5098) США (13410) Йованович (101)

 Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США

Ветеран Вооруженных сил Украины Александр Малыш, подозреваемый в причастности к топливной схеме на 149 млн грн, из-за которой армия недополучила 5-9% объемов горючего, для защиты своей чести решил обратиться к послу США в Украине Мари Йованович.

Об этом сообщил адвокат другого подозреваемого в скандальном деле, директора департамента госзакупок Министерства обороны полковника Владимира Гулевича, Олег Бабич в эксклюзивном комментарии "Обозревателю".

Он напомнил, что ряд офицеров, включая Малыша, во главе с заместителем министра обороны подозреваются в том, что при закупке горючего для нужд ВСУ в июне 2016 года они подписали с победителем конкурса по электронной системе ProZorro дополнительные договоры, которые увеличивали закупочные цены и привели к снижению поставок.

Однако, будучи уверенным в своей невиновности, Малыш при поддержке своего адвоката направил американскому дипломату открытое письмо, в котором изложены истинные обстоятельства дела и просьба о личном приеме.

"Лишнее говорить, что в последние месяцы мне пришлось пережить много не самых лучших минут моей жизни, начиная с унизительного обыска на глазах жены и всего общежития, задержания с дальнейшим круглосуточным домашним арестом и заканчивая необоснованным подозрением в совершении особо тяжкого преступления", — отмечает Малыш в документе.

Он также добавил, что его честь и достоинство опорочены незаслуженно, ведь указанное уголовное преследование по подозрению в растрате государственных средств не базируется на законе.

"В условиях, когда с 24 апреля 2016 года в Украине началось общее подорожание топлива, заключение в июне 2016 года дополнительных соглашений с ООО "Трейд Коммодити" относительно повышения цены и, соответственно, уменьшения объемов поставки было единственно возможным управленческим решением, которое предотвратило закупку топлива Минобороны по еще более высоким ценам", — заверил офицер.

Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США 01
Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США 02

"От себя добавлю, при таких обстоятельствах единственным законным решением должно стать закрытие дела в отсутствие события уголовного преступления. Поэтому защитой другого подозреваемого по делу, директора департамента министерства Владимира Гулевича, в прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро уже заявлено соответствующее ходатайство", — подчеркнул Бабич.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бабич заявил, что возбуждение НАБУ уголовного дела против Гулевича привело к тому, что в 2017 году ВСУ не получили горючего на 676 млн грн, а договора с поставщиками были расторгнуты.

Источник: https://censor.net.ua/n3055627
 
 
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Петя видимо обратится к мальдивским акулам -каакулам ................ Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 7862 Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 7862 Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 7862
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Это ДА,петя-мальдивсо-офшорный ,в УКРАИНЕ совершенно не нужен !!!
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зубожілий, давай якийсь креатив, Мальдіви вже приїлись
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Кому приелись ,пацанам с Широкого Лана ? Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 8665 Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 8665 Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 8665Или безногим-безруким в госпиталях ???Может мальдивы приелись пенсионерам,врачам и учителям ??? Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 8665Кому приелись мальдивы ?
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та то понятно...ты бы про мальдивы хавал и хавал Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 3724.то ж не чоколад
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Тююююююююю,я то тут при чём ,это ведь петя бросил убитых и покалеченных,обворованных и обездоленных в окопах и поехал загорать на мальдивы Дело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США - Цензор.НЕТ 6529а вот схавает ли это НАРОД УКРАИНЫ я не знаю ,полагаю ,что НЕ СХАВАЕТ !!!!!!!!!!!!!
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да насколько я помню,ты ваще к Украине не имеешь отношения...
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Бріллянтові аиокурори. Прокурор кулик. Лукаш. Бойко. Ще добавить? Чи тобі хватить креативу?
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Если Малыш действительно Плохиш, то нужно было ему заранее подготовится ко всему этому: "...мне пришлось пережить много не самых лучших минут моей жизни, начиная с унизительного обыска на глазах жены и всего общежития, задержания с дальнейшим круглосуточным домашним арестом и заканчивая необоснованным подозрением в совершении особо тяжкого преступления." Издержки есть в любом деле, особенно в воровстве, если оно было.
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та да...воровал миллионами и на старости лет ютится с женой в общаге...
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Не знаю прав он или нет, не мне решать, но таких офицеров я бы на должности не ставил. Стыдобище, побежало жаловаться послу...
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Покажите мне где он живет и на чем ездит - сразу дам 100% ответ прав он или нет. Хотя тут про общежитие пишет....
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Говорит, что живет в общаге. Что-то смех разбирает)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Ни хрена себе, аж куда забежал чувак. А ближе никого не нашёл?
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нестандартне рішення, зазвичай, злодюги у нас симулюють сердечні приступи та гіпертонічні кризи
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еще одно доказательство в пользу "внешнего управления" Державой.
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Все " Проззоро " -- и контракты по топливу проверяются легко --- например --Контракт на топливо заключен сегодня -- по оптовой цене ... Формула проста -- средняя розничная цена на АЗС Украины минус 20 % оптовой надбавки .. Все просто . Пример -- сегодня литр дизеля в среднем по УКраине стоит 30 гривен -- 5 гривен оптовая скидка . Итого --на сегодня дизель не должны закупать дороже 25 гривен за литр ... Что еще нужно -- какие академии ??? И так цены можно определить по любой позиции на любую дату ...
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Зачем эти лишние движения? Носилки,одеяло,подушка..проплаченый диагноз. Это недорого.
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Это ж блть как приговорёный к растрелу умоляет экзекутора зарядить пистолет холостыми патронами
с какими гавнюками Украине приходится доказывать живучесть!
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Он больной на голову? А чё не к Папе римскому? Иди блть в суд и доказывай!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДело НАБУ против Минобороны: подозреваемый попросил помощи у посла США
 
 
 
 
 
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