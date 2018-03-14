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 Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ

МИД России отреагировал на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с истечением ультиматума российской стороне по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.

Читайте: Британия заморозит контакты с Россией на высоком уровне, официальные лица не приедут на ЧМ-2018, - Мэй

"Заявление премьер-министра Великобритании Т.Мэй в парламенте 14 марта о мерах "наказания" России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С.Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами. Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов", - говорится в заявлении.

"Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией. Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию. Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", - отметили в МИД РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания высылает 23 дипломата РФ из-за отравления Скрипаля

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055624
 
 
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Как ныне сбирается Лиза Вторая отмстить неразумным кацапам..
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Може встигне бабуся Ліза ще й на похороні хуйла гульнути?
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Ця бабуся ще й сірника піднесе до хмизу під хуйлом Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1859
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Навіщо на хуйла переводити досить дефіцитний на кацапії хмиз? Краще його "падаріть бабушкє".. Хуйла й в канаві прикопати можна..
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засмердить всю Британію...-спалити к єбеням! Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3222
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Тільки "жівьйом" - як Лазо , в топці паровоза.. Та й то - тільки з принципів гуманізму та цінності людського життя.. Хоч , яка з хуйла людина?
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Так я ж аутодафе і мав на увазі-только жівьйом-іначє нікак!
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не,ну королева все таки...должно быть все торжественно
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русафобы...что с них взять...агалтелые русафобы. Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3469
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В рашці ще залишилися корови чи коні? Слід вже зараз сушити лєпьохі та кизяки.
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там щас на смену программе "подари охапку хмыза бабушке," пришол флешмоб - "дорожку кокса каждому голосующему "
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Она запретит смотреть по тв чм 2018 британским чиновникам.А потом уже и запретит в интернете смотреть.Куда мир катится?У них под носами в столице травят людей хим.оружием,потом делают морду кирпичём,а в ответ тогда наши пацаны к вам на футбик не приедут.Она Мэй понимает хоть как она сама опускает свою страну все службы и прочее,лучше бы просто схавали и утёрлись зачем было вонь пускать,хуйлу насрать на всех тех дипломатов даже если вы их на марс вышлете.
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Блин, ну что Вы все ждете, что бриты должны были сделать? Танки двинуть на Москву или что? Ядерную бомбу кинуть на рашу? Не будет никто воевать с рашей, ну можно ж было давно понять, будут давить их медленно, но уверенно!
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Поясни пожалуйста как воспринимать давление медленное ввиде запрета посещения футбика чиновниками??????Это вид какого то сверх супер медленного давления?Вам самим не смешно от таких действий?
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Ну давайте будем смотреть объективно, ведь не только о футболе речь) есть еще и засекреченные какие то действия, мы же не можем все знать. Или Вы действительно ждете что кто то объявит войну раше и забросают их ракетами?
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нда... бетон месить научиться не получилось, тролляка?
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Шкода, що Адольф вас не знищив. Тепер Англія і весь світ чухають потилицю.
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все как у хуйла с ракетами Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3613.тоже красивые картинки.и кацапопипл хавает
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Кацапський МЗС бреше. Як завжди, видає бажане за дійсне: "...попытались разв|язать огульную антироссийскую кампанию..." Не "попытались", а "розв'язали", не просто кампанію, а масштабну кампанію. Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9996
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_Бесконечно? Нет, разумеется. Только до скоротечной ядерной ТМВ. Она очень быстро закончится - вместе с человечеством - так что не извольте беспокоится по столь ничтожному поводу.
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я навіть в чомусь розумію кацапів-почути таке... та ще й з італійським акцентом Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4103 Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8690
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они конечно,не все поняли...но направление угадали Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4771
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Пропоную почитати історію київського підприємця, якого я знаю особисто. Літо 2014 року. До речі його син-срочник за власним бажанням пішов захищати Україну.
Три скріншоти.

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вонючка..мокша..кацапия что ты можешь..только квакать..все тебя имеют
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Расстрелянные российские дипломаты из посольства РФ в Великобритании, 15 марта 2018

Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 4339
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Где тут кто ? Где машка, где лошара ?
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Один посередине уже трупными пятнами пошёл , давно лежат ...
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Руссотеррористо всего лишь убили сына человека, которого освободили в обмен на своих агентов, по транспортировке его тела отследили городок, где он жил, привезли туда сильнейшее ОВ, запрещенное всеми конвенциями о отравили его вместе с дочерью и еще кучу подданных Соединенного Королевства. В прошлый раз там россияне травили радиоизотопами (от грязной бомбы отличается только масштабом.)
А теперь руссотеррористо демонстративно обиделись...
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Россия травит и убивает, нарушая все мыслимые нормы, но в ответ требует от пострадавшей стороны действий по закону. Видать МИД РФ опять кокаину перенюхал
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опять вывсеврете мынепричем
ВСЕ против одни кацапы -мынепричем
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То на СовБезі ООН і подивимося, що саме розв'язала Британія.
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Да уж, их можно брать просто "голыми руками", слабаки.
Теперь потенциальным беглецам из РФ стало окончательно ясно что ГрейБритан не та страна для побега.
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сцуко... проклятые британские русофобы доколе будут издеваццо над исконноруССкими людьми?!
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русский,полные дураки населяют помойку между Украиной и Китаем.
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Березовского тоже не сразу задушили
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что сука из параши вещаешь?похоже ты сука у гиркина пасешься,почерк знакомый,там верещат тоже самое
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Это типа поменялся с кем-то квартирами, а потом пошел и тихонько свою бывшую сжег, потому что там жена изменяла?
Его поменяли на российских агентов, которые не клубникой на рынке торговали. Да и сына и дочь его убивать - это уже людоедство в чистом виде. Хотя, что людоедам объяснять, что такое человечность? Они все равно с человечиной перепутают...
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а,ты шлюха значит патриот да,только сука живешь подальше от параши
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а зачем давить сыр, сбивать боинг, отжимать крым, возить кокс первым бортом и нападать на Украину?
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Бритов траванули в рамках предвыборной компании.
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Tupyje jest ruskyje oni dumali sto novyciok nezaseciot anglicany.Da i Siriji kogda svojix protiv amerikancev poslaly sto oni dumali 500 stuk svojix soldat poterialy za pol casa.Eto lucyx soldat s bojevym opytam ugrobyli Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 3366
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кажется, в даннoм случае хуйло решал узкие задачи: этo былo пoслание вoзмoжным свидетелям разнooбразных рашкoванских пoдвигoв на Западе, чтoбы ширoкo рoт не разевали.
Кстати, любoпытнoе сoвпадение: вчера Манафoрту резкo ужестoчили режим, переведя егo с гулянья в браслетиках на круглoсутoчный дoмашний арест. В пoстанoвлении судьи oсoбo oтмеченo, чтo у Манафoрта есть не тoлькo финансoвая вoзмoжнoсть, нo и oчевидный мoтив драпануть, пoскoльку светит ему именнo пoжизненнoе.
Так вoт, теперь, кoгда Манафoрту так дoступнo oбрисoвали егo жизненные перспективы, чтo не исключенo, чтo в этoй связи oн мoжет-таки начать "петь" - мoжет, рассудили, чтo этoт безвинный страдалец пoд круглoсутoчным дoмашним арестoм целее будет?
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"Британские власти попытались развязать огульную антироссийскую кампанию" - не попытались, а развязали в ответ на агрессию московщины по всему миру в разных формах и атаку оружием массового поражения в Англии, в чем Британию горячо поддерживаем.
Смерть расее !!!
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"Нетранспарентные"- ипать-колотить русский изыга это нечто!!!!
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Эту вот, которую, вот эту, русофобию затеяли... Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 5130

И да, искусственный интеллект знает - внутреннее обсуждение ситуации в правящих кругах Соединённого Королевства происходило жёстко и решительно.
Никакого жевания соплей.

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К отравлению причастна Украина - рассматривается мокшами уже почти как основная версия. зашкваром лаптей доволен Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8689
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Англичанам давно нужно было поумнеть
Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 8030
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там, кажется, кацапы, еще смеялись о просмотре частных самолетов и досмотре - да, это будет очень увлекательное зрелище, когда какой-нибудь "захудалый " приедет навестить кого-нибудь)))
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К сожалению"новой Тэтчер"в Британии нет.Это никчемный ответ,по сути ничем особо кацапам не грозящий и в этом вся суть импотентной Европы!
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большей угрозы, чем кацапы сами для себя, не нужно.
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_Рашисты, молчать, ничтожества! За вас ещё даже не брались - по-настоящему, по-взрослому - не то бы вы, скоты человекообразные, уже не хамили и куражились, а только тихо скулили бы. У вас ещё все впереди, выродки! Всё только лишь начинается.
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Да как сказать,пока они сами от своей тупости повыздыхают непонятно сколько крови чужой прольют,а тут такая вседозволенность,боевое ОВ в центре Британии и всего 23 высланных кацапа
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Ви перелік далі почитайте. Там є досить "цікаві" для мокшан речі. Навіть з несекретних заходів
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Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовыИсточник: https://censor.net.ua/n3055624

Короче пацаки,дальше вето, тут не подумали Британские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1178
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Щось мені підказує, що ця кампанія буде не "огульною", а

ОГУЛІТЄЛЬНОЮ"
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Якщо кацапи впевнеї, що їх підставили то потрібно забирати звідти увесь свій дипкорпут та розривати з бритами усі контакти. А якщо кацапи не Ко-Ко то можуть їм і війну об'явити. КацаААпиИИ, випуськайте Кузю. Брити акуєлі!! За дєдов! Захар вас в бій поведе.
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Пензенского велосипедиста Андрея Чикина оштрафовали за наезд на дорожную яму и причинение ей повреждений. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

По словам пензенца, инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда он возвращался с работы домой и влетел в неогороженную и засыпанную снегом дорожную яму. В результате мужчина получил ушибы и повредил свой велосипед: сломал три спицы переднего колеса и задний переключатель.

«Меня эта ситуация возмутила, я решил, что хватит этой яме быть, надо обратиться в полицию. Там я собирался зафиксировать факт ДТП, а потом уже обратиться к тому, кто ответственен за эту выбоину, чтобы компенсировать ущерб. Не стал дожидаться сотрудников ГИБДД, потому что было холодно, составил с очевидцами карту аварии и через несколько дней пошел в районный отдел. В итоге меня вызвали на объяснение и сказали, что мне полагается штраф», - рассказал Андрей Чикин.

В постановлении ГИБДД говорилось, что Андрей «совершил наезд на выбоину, причинив повреждения». И привлекается к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом»), а также подвергается наказанию в виде штрафа в размере 800 рублей.
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ruso fasisty konecno vyslet stolko ze diplomatov iz rosiji.Dumaju samim diplatam eto budet bolse radosti cem zyt nicej rosiji
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от ледоруба до "Новичка"...прогресс на лицо или куй на рыло?...
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Ну держитесь бриты, ответка от россии не заставит себя ждать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБританские власти в очередной раз попытались развязать "огульную антироссийскую кампанию", - МИД РФ
 
 
 
 
 
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