Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД РФ.
"Заявление премьер-министра Великобритании Т.Мэй в парламенте 14 марта о мерах "наказания" России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению С.Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами. Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23-х российских дипломатов", - говорится в заявлении.
"Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией. Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию. Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", - отметили в МИД РФ.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Три скріншоти.
А теперь руссотеррористо демонстративно обиделись...
ВСЕ против одни кацапы -мынепричем
Теперь потенциальным беглецам из РФ стало окончательно ясно что ГрейБритан не та страна для побега.
Его поменяли на российских агентов, которые не клубникой на рынке торговали. Да и сына и дочь его убивать - это уже людоедство в чистом виде. Хотя, что людоедам объяснять, что такое человечность? Они все равно с человечиной перепутают...
Кстати, любoпытнoе сoвпадение: вчера Манафoрту резкo ужестoчили режим, переведя егo с гулянья в браслетиках на круглoсутoчный дoмашний арест. В пoстанoвлении судьи oсoбo oтмеченo, чтo у Манафoрта есть не тoлькo финансoвая вoзмoжнoсть, нo и oчевидный мoтив драпануть, пoскoльку светит ему именнo пoжизненнoе.
Так вoт, теперь, кoгда Манафoрту так дoступнo oбрисoвали егo жизненные перспективы, чтo не исключенo, чтo в этoй связи oн мoжет-таки начать "петь" - мoжет, рассудили, чтo этoт безвинный страдалец пoд круглoсутoчным дoмашним арестoм целее будет?
Смерть расее !!!
И да, искусственный интеллект знает - внутреннее обсуждение ситуации в правящих кругах Соединённого Королевства происходило жёстко и решительно.
Никакого жевания соплей.
Короче пацаки,дальше вето, тут не подумали
ОГУЛІТЄЛЬНОЮ"
По словам пензенца, инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда он возвращался с работы домой и влетел в неогороженную и засыпанную снегом дорожную яму. В результате мужчина получил ушибы и повредил свой велосипед: сломал три спицы переднего колеса и задний переключатель.
«Меня эта ситуация возмутила, я решил, что хватит этой яме быть, надо обратиться в полицию. Там я собирался зафиксировать факт ДТП, а потом уже обратиться к тому, кто ответственен за эту выбоину, чтобы компенсировать ущерб. Не стал дожидаться сотрудников ГИБДД, потому что было холодно, составил с очевидцами карту аварии и через несколько дней пошел в районный отдел. В итоге меня вызвали на объяснение и сказали, что мне полагается штраф», - рассказал Андрей Чикин.
В постановлении ГИБДД говорилось, что Андрей «совершил наезд на выбоину, причинив повреждения». И привлекается к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.29 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим велосипедом»), а также подвергается наказанию в виде штрафа в размере 800 рублей.
Ну держитесь бриты, ответка от россии не заставит себя ждать.