 "Я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - Климкин о новом главе МИД ФРГ Маасе

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал Українським Новинам.
"Мы планируем телефонный разговор в ближайшее время. Он был назначен формально только сегодня... Поскольку Хайко Маас был министром юстиции, я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - сказал Климкин.
Климкин подчеркнул, что Маас как министр юстиции уделял много внимания и противодействию фейковых новостей в СМИ, и российской пропаганде.
"Это не только его должностные обязанности, это его убеждения как политика, поэтому в отношении этого не может быть никаких сомнений", - добавил он.
Отвечая на вопрос, будет ли в ходе переговоров с Маасом и главой МИДа Франции Жан-Ив Ле Дрианом в ходе визита последнего в Украину согласована дата следующей встречи министров в "нормандском формате", Климкин выразил сомнение.
"Даже нашего совместного согласия и настроенности с Францией и Германией не хватает, чтобы собрать министерскую встречу - для этого необходимо согласие России", - сказал Климкин.
Он отметил важность согласования не только даты встречи, но и повестки дня тех вопросов, которые будут обсуждаться.
Среди них Климкин подчеркнул необходимость обсуждения вопросов безопасности на Донбассе, освобождения политзаключенных и реального формата миротворческой миссии ООН.
"Если Лавров будет готов обсудить это с нами... Я был в Париже и обсудил уже это с Ле Дрианом, сейчас еще раз переговорю об этом с нашими немецкими партнерами, и тогда мы выйдем с консолидированной позицией. А по дате - это зависит от российской стороны", - добавил министр.
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сказать точную дату встречи "нормандской четверки" я сейчас не могу", - Климкин
Лишь бы языком ляпать. Он будет поддерживать того, кого скажут поддерживать. Также, как и ты.
А вот, как объяснили, что с ними случилось, сами балалаечники:
"Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный - о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены. Очень обидно, "Яблочко" - наш главный хит".