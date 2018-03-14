 "Я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - Климкин о новом главе МИД ФРГ Маасе

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал Українським Новинам.

"Мы планируем телефонный разговор в ближайшее время. Он был назначен формально только сегодня... Поскольку Хайко Маас был министром юстиции, я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - сказал Климкин.

Климкин подчеркнул, что Маас как министр юстиции уделял много внимания и противодействию фейковых новостей в СМИ, и российской пропаганде.

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"Это не только его должностные обязанности, это его убеждения как политика, поэтому в отношении этого не может быть никаких сомнений", - добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли в ходе переговоров с Маасом и главой МИДа Франции Жан-Ив Ле Дрианом в ходе визита последнего в Украину согласована дата следующей встречи министров в "нормандском формате", Климкин выразил сомнение.

"Даже нашего совместного согласия и настроенности с Францией и Германией не хватает, чтобы собрать министерскую встречу - для этого необходимо согласие России", - сказал Климкин.

Он отметил важность согласования не только даты встречи, но и повестки дня тех вопросов, которые будут обсуждаться.

Среди них Климкин подчеркнул необходимость обсуждения вопросов безопасности на Донбассе, освобождения политзаключенных и реального формата миротворческой миссии ООН.

"Если Лавров будет готов обсудить это с нами... Я был в Париже и обсудил уже это с Ле Дрианом, сейчас еще раз переговорю об этом с нашими немецкими партнерами, и тогда мы выйдем с консолидированной позицией. А по дате - это зависит от российской стороны", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сказать точную дату встречи "нормандской четверки" я сейчас не могу", - Климкин