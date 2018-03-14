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 Политика Украины
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Все про:Германия (2957) Климкин (1614) Маас (1)

 "Я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - Климкин о новом главе МИД ФРГ Маасе

Министр иностранных дел Павел Климкин намерен провести телефонный разговор с новоназначенным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он сказал Українським Новинам.

"Мы планируем телефонный разговор в ближайшее время. Он был назначен формально только сегодня... Поскольку Хайко Маас был министром юстиции, я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - сказал Климкин.

Климкин подчеркнул, что Маас как министр юстиции уделял много внимания и противодействию фейковых новостей в СМИ, и российской пропаганде.

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"Это не только его должностные обязанности, это его убеждения как политика, поэтому в отношении этого не может быть никаких сомнений", - добавил он.

Отвечая на вопрос, будет ли в ходе переговоров с Маасом и главой МИДа Франции Жан-Ив Ле Дрианом в ходе визита последнего в Украину согласована дата следующей встречи министров в "нормандском формате", Климкин выразил сомнение.

"Даже нашего совместного согласия и настроенности с Францией и Германией не хватает, чтобы собрать министерскую встречу - для этого необходимо согласие России", - сказал Климкин.

Он отметил важность согласования не только даты встречи, но и повестки дня тех вопросов, которые будут обсуждаться.

Среди них Климкин подчеркнул необходимость обсуждения вопросов безопасности на Донбассе, освобождения политзаключенных и реального формата миротворческой миссии ООН.

"Если Лавров будет готов обсудить это с нами... Я был в Париже и обсудил уже это с Ле Дрианом, сейчас еще раз переговорю об этом с нашими немецкими партнерами, и тогда мы выйдем с консолидированной позицией. А по дате - это зависит от российской стороны", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сказать точную дату встречи "нормандской четверки" я сейчас не могу", - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3055621
 
 
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Украина не инвалид и поддерживать её ХВАТИТ !!!
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Меркель ужо поддержала- часть Украины ушла на долгое времья
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... я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - сказал Климкин.

Лишь бы языком ляпать. Он будет поддерживать того, кого скажут поддерживать. Также, как и ты.
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Климкин очень полезный
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Точно. Туда полез, сюда полез - вот он уже и полезный.
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Уважаю такое отношение к казламордым:

"Я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - Климкин о новом главе МИД ФРГ Маасе - Цензор.НЕТ 5299

А вот, как объяснили, что с ними случилось, сами балалаечники:
"Мы играли для русскоязычной общины Вентспилса. Поздравляли женщин с 8 марта. Оказалось, что мы нарушили сразу два закона: государственный - о запрете празднования коммунистических праздников и городской о запрете балалаек, который был принят 9 мая 2017 года. Полиция прервала наше выступление и увела нас со сцены. Очень обидно, "Яблочко" - наш главный хит".
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КлимЧУГУНкин якийсь экстрасенсорный. Немчура тіко став, ще не роздихався, а наш уже вангує - "наш чєловєк". Он Володя Гунявый с кодлой Трампычу радел як шлюха чаевым, та не так сталось як гадалось. Ще побачим, який "Гитлер капут" запоеет новопризначений бундес-министр.
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Лучше бы молчал... может быть бы за умного сошёл...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я его знаю с его предыдущего места работы, он будет последовательно поддерживать Украину", - Климкин о новом главе МИД ФРГ Маасе
 
 
 
 
 
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