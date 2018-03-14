 В деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Следствие продвигается. Могу вас проинформировать, что на прошлой и этой неделе прошел ряд важных следственных действий с еще одним фигурантом этого дела - Северионом Дангадзе. Состоялось опознание его лицами, которые, по их утверждению, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций", - рассказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, во время проведения следственных действий С.Дангадзе "вел себя нервно".

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Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.