 В деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Следствие продвигается. Могу вас проинформировать, что на прошлой и этой неделе прошел ряд важных следственных действий с еще одним фигурантом этого дела - Северионом Дангадзе. Состоялось опознание его лицами, которые, по их утверждению, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций", - рассказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.
По его словам, во время проведения следственных действий С.Дангадзе "вел себя нервно".
Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.
Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.
М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.
При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.
В стиле, Майдан финансировал Госдеп )).
Так и Лолита, сцыт Майдана и пытается втулять мантры про финансирование...
Передайте Лолите, что он уже труп. С того, момента как сдал Донбасс пуйлу по минской капитуляции.
Далі буде...)))
Это, наверное. те же люди, которые видели как Семенченко оружие в мешки складывал, и которые присутствовали при передаче денег от Курченко Саакашвили?
Это будет главным доказательством похоже.)))
однако, как показала практика "ливарюции", заказчиком это "борьбы с олигархами" являются другие олигархи, при чем криминальные, например Курченко и ФСБ РФ
2)Ю.Луценко рассказал:"во время проведения следственных действий С.Дангадзе "вел себя нервно".
А.Конан Дойл нервно курит в сторонке, когда Юга Алко Дойл, выстраивает логические цепочки своих умозаключений, которые превращаются в неоспоримые доказательства.
Слушай, у кого Царь добрее к своим подданым, у России или Украины?
Такое впечатление что дело сфабриковано чтобы Луценко и Порошенко могли поливать грязью Саакашвили, мрази.