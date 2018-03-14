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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8543) Луценко (6932) Курченко (438) Дангадзе (15)

 В деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко

В рамках расследования уголовного производства по подозрению соратника лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Севериона Дангадзе активно проводятся следственные действия, на него указывают как на человека, который выдавал финансовые средства на проведение протестных акций.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Следствие продвигается. Могу вас проинформировать, что на прошлой и этой неделе прошел ряд важных следственных действий с еще одним фигурантом этого дела - Северионом Дангадзе. Состоялось опознание его лицами, которые, по их утверждению, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций", - рассказал Ю.Луценко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, во время проведения следственных действий С.Дангадзе "вел себя нервно".

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Вечером 8 декабря правоохранители провели задержание Михеила Саакашвили в Соломенском районе города Киева. Инкриминируемая ему часть 2 статьи 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Саакашвили доставили в Печерский суд утром 11 декабря. Сторона обвинения представила в суде ходатайство относительно избрания Саакашвили в качестве меры пресечения круглосуточного домашнего ареста. Печерский районный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры в виде круглосуточного домашнего ареста пресечения Саакашвили на время проведения расследования.

Позже Луценко объяснил, что ГПУ подозревает в попытке переворота не Саакашвили, а его "правую руку" Дангадзе.

М.Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины: покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

При этом М.Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание С.Дангадзе незаконным. М.Саакашвили утверждает, что вообще не знаком с С.Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, как и их экспертизу, называет фальсификацией и подтасовкой.

Источник: https://censor.net.ua/n3055619
 
 
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Лолита включает методы своих рыгов, когда он работал у них в преступном правительстве Азарова...
В стиле, Майдан финансировал Госдеп )).
Так и Лолита, сцыт Майдана и пытается втулять мантры про финансирование...
Передайте Лолите, что он уже труп. С того, момента как сдал Донбасс пуйлу по минской капитуляции.
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А як же ж тайна слідства? Для чого всі ці брехливі повідомлення ГПУ ще до суду? Якщо є докази - передавайте справу в суд, чого ви чекаєете, чого тримаєте в СІЗО людину яка нікого не вбивала і не гвалтувала! Якщо бізнесмен Дангадзе фінансував акції протесту, це не злочин, за це не потрібно тримати в СІЗО! Відпустіть додому бізнесмена і розбирайтесь з ним в суді! Саме те що ГПУ не випускає з СІЗО Дангадзе говорить про те що прокуратура шиє справу білими нитками і реальних фактів порушення закону у прокуратури немає, а є тільки хворі фантазії хворого луценка, які йому наснились під час п'яних оргій з собакою та вибігання з сокирою вночі проти пікетувальників???? Як там кримінальна справа проти Луценка за збройний напад з сокирою на протестувальників та пограбування громадян України, а саме відбирання телефонів, нищення генератора, намету, плакатів???
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Нема чого різним зайдам каламутити воду в Україні!
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Вранье. Нет понятия "остановила". Есть "приостановлено" -процедурный момент связан со процессуальными сроками расследования, но при этом дело не закрывается. Это освем разные вещи. Но, для зрады- самый раз.
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Ну и что, допустим платил массовке, это неподсудно, где доказательства что деньгими Курченко.
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То ти вже визнаєш, що ці акції були проплаченими?
Далі буде...)))
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мантра Порошенко 2013 года - Майдан проплачен и там экстремисты

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эх , чуть сильнее бы придавили ...и жили бы сейчас в другой стране
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жили б в такій самій країні - просто замість Офшоренка олігархи посадили б на трон , якесь інше опудало ...
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но тебе и такой вариант не нравится В деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко - Цензор.НЕТ 9174.ты бы жылал в тайожный саюз и в сирию воевать за хотелки хуйла?
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офшоркін своїми грудьми (цицьками) її захистив ?! В деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко - Цензор.НЕТ 3420
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Такие доказательства есть. Другое дело, как эти доказательства оценит суд. Ведь сейчас стороны процесса имеют равные права.
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Состоялось опознание его лицами, которые, по их утверждению, получили от него финансовые средства на проведение протестных акций"

Это, наверное. те же люди, которые видели как Семенченко оружие в мешки складывал, и которые присутствовали при передаче денег от Курченко Саакашвили?
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Такое впечатление, что у Луцика левое полушарие мозга не знает, что творит правое. С Михо сняли подозрения, но что добру пропадать ? Взяли и кое-что переложили на Дангадзе.
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дивне зауваження пані Ілларія, справа в тому, що обидві півкулі мізка цього клоуна- неваляшки, на всі 100% наразі керуються офшоренком, ну хвороба у нього така, під кого сів, тому мізки і здав в аренду, перериває аренду лише на період відпустки з сімєю, правда є підозра(ніби є свідки), що і на період відпустки керування перебирає баба Ягіра, тобто він по життю, так виходить, своїми мізками не користується. На підтвердження, перегляньте його заяви і його дії, абсолютна неузгодженість.
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Заяц и Волк нашлись ? безграмотный юГик не надейся, что все лохи как ты ... есть свидетели передачи денег - ну дал паренёк кому то в долг, это преступление ? или на каждой купюре было четко написано - непосредственно от Курченко на протестные акции ? акции протеста против кого ? говоришь А говори Б ... А если бы Дангадзе от Курченко получил и передал деньги на поддержку Лолиты его бы наградили ? Определись недо генпрокурор в чём состоит преступление, а не мели языком ...
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у вашій сраній канторі лайна... , які на словах визнають будь що, греблю гати, може які фото є, чи оперативні зйомки, в студію, будьте ласкаві.
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Не подсказывай. Сейчас нафотошопят и экспертиза подтвердит..
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мало плівки з особистою розмовою кокаїнового карлсона та курченка...??? тоді читай мєтАдічку..що там прописано, коли в "мирному" наметовому містечку вибухівку та коктейлі молотова знайшли...почитаєш, потім накрапаєш знову...
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Кароче, весь цей балаган був фальшивий як і сама секта святого Міхо.
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По его словам, во время проведения следственных действий С.Дангадзе "вел себя нервно".

Это будет главным доказательством похоже.)))
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Лица,которые по их словам утверждают...вел себя нервно... Югик-иди в ж@пу.
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конечно...а как секту михуэля можно считать хоть чем то?
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Генпридурок -чикушка,а тайна следствия? Брехло- находка для КГБ-ФСБ!
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Собака Луценко тама главный свидок ............. В деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко - Цензор.НЕТ 9167
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идею, приехать в страну, воспользоваться гостепреимностью украинцев, начать "чегеварить" государство и захватить власть в стране, эту идею Саакашвило и его банда, срисовали у Троцкого.. только вместо идеи "всемирного огня революции" в 21 веке, лохам продается "идея борьбы с коррупцией" и "борьбы с олигархами"..
однако, как показала практика "ливарюции", заказчиком это "борьбы с олигархами" являются другие олигархи, при чем криминальные, например Курченко и ФСБ РФ
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Саакашвили порекомендовал Запад, клоун,вместе с другими грузинами, Яресько, Абрамовичусом и т.д. То есть Запад дал готовых управленцев, имеющих большой опыт удачных реформ. Но барыги их всех выжили, никакие реформы тут не нужны, под одобрение таких отбросов и врагов Украины как ты,животное
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1)Состоялось опознание его лицами, которые, по их утверждению, получили от него финансовые средства.

2)Ю.Луценко рассказал:"во время проведения следственных действий С.Дангадзе "вел себя нервно".

А.Конан Дойл нервно курит в сторонке, когда Юга Алко Дойл, выстраивает логические цепочки своих умозаключений, которые превращаются в неоспоримые доказательства.
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Звичайно.це він. Вірим тобі гражданін плокулол, тільки тобі і вірим.
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Можно уже писать - Пётр I всея Украины?
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Я буду выбирать наемного менеджера, но это еще не скоро.

Слушай, у кого Царь добрее к своим подданым, у России или Украины?
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зараз буде кукурікання , що в Україні не Цар , а так - президентик якийсь ..))
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На что бомж Дангадзе купил Bentley, если не на украденные с финансирования митингов деньги? В деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко - Цензор.НЕТ 1994
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Так значит он таки не финансировал а украл?)) Походу у тебя ума как у Луценко
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главное-у кого он их взял...а на что потратил-разберутся
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Саакашвило и в Недерландах по привычке передвигается на автомобиле для борцунов с "каррупцией" - "Бентли".. .привычка вторая натура!
В деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко - Цензор.НЕТ 7654
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Ну и что,он разве за рулем?а рядом сидеть с кем то-это преступление?
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Все? Розкажи мні навіть не про порошенка а про луценка. На чому він їздить і тебі робить оральний масаж.
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Какой то старый корч натлитовских номерах по сравнению с тачками в центре столицы Украины, победившей коррупцию под личным контролем Порошенко
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Ничего не меняется со времен Януковича, что по Дангадзе, что по Саакашвили, что по Савченко, по Семенченко, по автомайдановцам, та даже по Рубану - единственные доказательства - это "Верьте мне на слово!"
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следующий през отправить Луцыка шить рукавицы(его тоже опознают как человека.который или за что-то давал ,или за то что брал))....
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що найцікавіше - до самого Курченка , в Луцика , жодних претензій !
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Югик, после того, как жидко обделался, или }l{опу помой, или молча обтекай.
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мины алкопрокурор уже слил, брехло соевое
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Помнится, Порошенко хвастался, что финансировал оранжевую революцию и Майдан
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Саакашвили по делу проходит как подозреваемый, на него был наложен домашний ночной арест. И вдруг подозреваемого высылают из страны, вот такие вот ориганальные методы в Украине!
Такое впечатление что дело сфабриковано чтобы Луценко и Порошенко могли поливать грязью Саакашвили, мрази.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ деле Дангадзе проводятся следственные действия, его опознали как человека, выдававшего финансы на акции протеста, - Луценко
 
 
 
 
 
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