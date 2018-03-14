 Экс-директор ГП "Госэкоинвест" и руководители двух фирм присвоили на проектах по утеплению объектов социальной сферы 11,2 млн гривен из госбюджета, - Нацполиция

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители выяснили, что в течение 2012-2014 годов должностными лицами государственного предприятия проводились тендерные процедуры по проведению работ по утеплению объектов социальной сферы на территории Украины в рамках Киотского протокола.

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В дальнейшем с рядом коммерческих структур - победителями - были заключены соответствующие договоры. После выполнения необходимых работ должностными лицами ГП "Госэкоинвест" и руководителями компаний было подписано соглашение о завершении проектов и проведения всех расчетов. Однако следователи ГПУ и оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что сведения об объеме и стоимости выполненных работ не соответствуют фактическим данным. Путем внесения недостоверной информации и подделки документов злоумышленники завладели средствами государственного бюджета, выделенных нашей стране в рамках Киотского протокола.

Сейчас группе лиц, причастных к совершению преступления, сообщается о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. В частности, бывшему руководителю ГП "Госэкоинвест" и директорам еще двух коммерческих структур. Сумма средств, которой завладели подозреваемые, и сумма нанесенного ущерба составляет более 11,2 миллиона гривен.

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Оперативники и следователи проводят мероприятия по возмещению государству причиненного ущерба.

Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.