 Путин прибыл в оккупированный Крым в рамках предвыборного тура

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает ТАСС.

В план визита включены посещение российским президентом аэропорта "Симферополь", а также участие в митинге в Севастополе, посвященном четвертой годовщине оккупации полуострова,

После митинга в оккупированном Севастополе состоится праздничный концерт "Севастополь. Крым. Россия", в котором примут участие Александр Маршал, Олег Газманов, Денис Майданов, Вика Цыганова, группа "Любэ", Хор Турецкого и другие российские исполнители.

В связи с приездом российского президента в Севастополе ограничили движение транспорта.

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