 Путин прибыл в оккупированный Крым в рамках предвыборного тура

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает ТАСС.
В план визита включены посещение российским президентом аэропорта "Симферополь", а также участие в митинге в Севастополе, посвященном четвертой годовщине оккупации полуострова,
После митинга в оккупированном Севастополе состоится праздничный концерт "Севастополь. Крым. Россия", в котором примут участие Александр Маршал, Олег Газманов, Денис Майданов, Вика Цыганова, группа "Любэ", Хор Турецкого и другие российские исполнители.
В связи с приездом российского президента в Севастополе ограничили движение транспорта.
Ла-ла-ла-ла!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1572530726198456&set=a.162828537168689.32912.100003246322240&type=3&theater
Ну а Путину можно, ведь он не спросил разрешения у своего шпиона Климкина
но так хочется исправить слово Золушка на неприличное
(ну так просится...посредине слова после "у" добавить две буквы "пу")
пардон!
От одного списка исполнителей затошнило.
Китай возможно поддерживает Россию в ситуации с Крымом
и напоминает, что в Сибири проживает уже 6 миллионов китайцев.
70 миллионов боевых п*дорасов китайской стелс-пихоты!!!
Четыре года убивают кацапы тысячи украинцев.
И только сейчас, когда НА территории Great Britain кацапы в очередной раз
распылили какую-то хрень - им стало плохо.
Курви кельтські, візьмітьсі сі за розум, не БРИТІ.
1903 год, в американском журнале "Puck" была опубликована карикатура "Россия на "Суде мирового презрения". Председательствует Дух Цивилизации".
Все на выборы!
Эдуард Шляпников
все на выборы , все на выборы !
человек же ты а не рыба ли ;
бросай отдых , унынье , и пьянство :
делай выбор - используй гражданство !
гражданин ты Росиии... или ?
если - "или" завидуй по чёрному
государством нам данной силе :
Президента - дать званье почётное !
голосуй доцент , и рабочий суй ,
белютень просовывай и крестьянка - ты !
когда дан страной - шанс такой , то куй
воплощай , гражданин , ты свои мечты ! ! !
сегодня - День украинского добровольца
Читаем от меня по этому поводу:
В Запорожье можно увидеть остатки вторгшегося в Украину рашистского танка
что сказало х@йло в Севастополе:
"Вы своим решением восстановили историческую справедливость, которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам был отторгнут от РСФСР. Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение. Когда мы вместе - мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи! Я вас всех крепко-крепко обнимаю!"
А дальше:
со сцены звучалм поздравления от участников Крымской весны. А также выступали российские звезды - группа "Любэ", Вика Цыганова, группы "Декабрь" и "Градусы". А продолжали концерт Хор Турецкого, Денис Майданов.
По-перше, це красиво. Так, дорогенька монополіє, ти винна нам 2кома56 млрд і твій борг росте щодня на півмільйона доларів.
Дехто сумнівається, пояснимо додатково: суми за двома рішеннями арбітражу об'єднані (offset). Тобто, ми Газпрому винні 0, а він нам 2кома56 млрд і борг росте щодня... ну ви пам'ятаєте )
Украина оштрафовала Россию за полеты в Крым на 5,44 млрд грн. За каждый полет на аннексированный полуостров полагается штраф в размере 136 тыс. грн, сообщает Госавиаслужба Украины. За взысканием служба обращается в украинские суды, чтобы потом обратиться в международные. Безусловно, на решения украинских судов Россия будет плевать с высокой колокольни, но вот решения международных судов позволят арестовать имущество российских авиакомпаний. Вот так прилетит какой-нибудь «Аэрофлот» в Вену, а оттуда уже никуда не вылетит.
Историк и публицист Сергей Громенко презентовал книгу «КримНаш. Історія російського міфу», которую уже перевели на английский и собираются перевести на русский, чтобы распространить правильный нарратив среди крымнашистов. Скоро в сети будет доступна бесплатная электронная версия книги. Выход книжки оплатило Министерство информационной политики (да-да, тот самый пресловутый Минстець), продаваться она не будет вообще - раздают бесплатно!
В блокировку «Северного потока-2», на который Россия возлагает влажные мечты и тщетные надежды, включилась тяжелая артиллерия - Госдеп США. Там решили, что этот проект потенциально может угрожать их экономике и вообще изменит геополитическую карту миру. Кроме того, заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка Северного потока-2 «может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему». Понятно, что США далеки от филантропии и судьба европейского будущего Украины их волнует меньше собственного заработка. Но тут как раз у США есть интерес - они хотят конкурировать с Россией на рынке газа, а значит судьба Северного потока-2 предрешена - не будет его. Ну, вы держитесь там.
увеличила экспорт сыра на 12% по сравнению с аналогичными показателями в 2017 году, и в 3,5 раза увеличился экспорт сливочного масла (тут должна быть гифка про зубожиння, но мне лень ее искать).
Японские инвесторы планируют построить в Украине мусоросжигательные электростанции и мусороперерабатывающие заводы, по поводу чего проводят переговоры с правительством. Представитель японского агентства заявил о том, что намерен провести обстоятельное исследование того, что в Украине делают с отходами (вот они удивятся тому, насколько мы бездарно выкидываем буквально деньги на ветер!)
Мироновский хлебопродукт (МХП) может поглотить французского производителя курятины Doux Group, который сейчас переживает не самые лучшие дни. Французы пострадали от демпинга со стороны бразильских производителей, вышедших на основной рынок Doux Group - в Саудовскую Аравию. МХП же поставляет кур для переработки в Нидерланды и Словакию. Пока комментариев от МХП нет, поэтому неизвестно, будет ли означать поглощение французской компании выход для МХП еще и на азиатский рынок, но в целом новость о том, что украинская компания поглощает французскую, а не наоборот, несказанно радует.
Украина и Саудовская Аравия отрабатывают планы по запуску в 2021 году серийной сборки новых легких многоцелевых Ан-132 разработки ГП «Антонов» грузоподъемностью 9,2 тонн на мощностях в Таифе в Саудовской Аравии. Этот проект должен стать частью программы научно-технического развития города Таиф. Вот так, пока у «великой космической державы» (на самом деле нет) не проходит ни пуска без взрывов и потерь, аграрная страна™ Украина отстраивает самолеты для настоящих нефтяных магнатов.
Японская контейнерная линия Ocean Network Express (ONE) открывает в апреле сервис через терминал ДП «Контейнерный терминал Одесса» в Одесском порту. Это стало возможным в том числе потому, что одна из компаний, которая заходила в Одесский контейнерный терминал, переберется в порт «Южный». Кроме того, благодаря реализации совместного с ГП «Администрация морских портов Украины» проекта расширения терминала на Карантинном молу, в этом году будет продолжено строительство защитного волнолома. Это также позволит полностью избежать простоев судов.
Правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров выделили 2 млн долларов на восстановление Донбасса. То, куда они будут направлены, решит Всемирный банк в соответствии с Государственной целевой программой. Как отмечает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, это только первый транш, а значит будут еще.
Венгерский лоукостер Wizz Air в начале июля расширит свою сеть полетов 16 новыми маршрутами из Жулян, Львова и Харькова. Больше всего получится новых маршрутов у Львова. 26 марта авиакомпания начнет летать из Львова в Гданьск, Катовице и Дортмунд, а с 1 мая - в Лондон. Столичный аэропорт Киев-Жуляны получит в конце июня два новых рейса - в Таллинн и Лиссабон. Да кому он нужен, тот безвиз, да-да.
Украина вошла в десятку (находится на 9 месте) глобального рейтинга стран, в которых отмечается самый большой рост рынка электромобилей. В 2017 году по сравнению с 2016 годом продажи электромобилей выросли почти вдвое, а примерно половина электромобилей на дорогах Украины - это Nissan Leaf со вторичного рынка, привезенные, в основном из США. Нахождение в рейтинге Украины удивило даже самих составителей рейтинга - такого от бедной страны (они используют именно это слово) авторы не ожидали.
Министерство охраны здоровья отменило несколько морально устаревших справок и форм, которые врачам приходилось регулярно заполнять. Среди потерявших действие: медицинская карта студента, медицинская карта ребенка, талон на прием к врачу и другие. Вместо бумажных талонов для упрощения процедур приема и облегчения жизни враче приказом внедряется обновленная форма 074/о «Журнал регистрации амбулаторных пациентов».
Член комитета по иностранным делам сената США демократ Роберт Менендес заявил, что США следует рассмотреть вопрос о включении России в список государств-спонсоров терроризма. А чтобы не показалось мало, дополнительно включить санкций по химоружию в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Это еще не закон и даже не проект, а пока что только предложение от демократов, но оно произнесено вслух в сенате членом комитета, а не обывателем на кухне. Если сюда добавить то, что Трамп тоже признал, что он верит в то, что Скрипаля пыталась отравить Россия, то дела для Мельдокрая вырисовываются мягко говоря не очень.
Ну, что сказать? Да ничего, собственно. Соблюдаем спокойствие, чистим пулемет, не забываем переводить деньги на армию проверенным волонтерам.
2. Медицина от оккупантов. Ну разве это не геноцид? На всех ватных пабликах чередование поросячьего восторга упоротых от визита путина до просто шквала недовольства во всем, абсолютно во всем: "Обратился к терапевту сделать рентген ещё в ноябре прошлого года!!! 9-го марта позвонили. Сказали, что очередь подошла. Если я ещё нуждаюсь в их услугах и ещё не склеился, то они меня ждут! Я всё выполнил, как они просили. Пришёл, взял талон, но после был крайне удивлён!!! Оказалось, у них в это время кварцевание кабинета!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973649983672143878 (фото-скрин). Особо упоротые ватники требуют не обвинять путина. А причем тут путин, и правда? При чем тут россия? Она как в Евпатории очутилась? Заблудилась? Как ее ихтамнеты? https://twitter.com/KrimRt/status/973915418434899968 (скрин).
3. Оккупанты констатировали, что в Севастополе растет число убийств и самоубийств, а также наблюдается алкоголизация населения. На это орк Овсянников ответил, что статистика лучше, чем в россии. Но скоро дотянем и до российских стандартов. Говень http://www.blackseanews.net/read/139734
4. Оккупанты опубликовали графики очередных "плановых" отключений света на апрель по всему Крыму https://ru.krymr.com/a/news/29097908.html
5. В Керчи снова осквернили память дидов, изуродовав Вечный огонь! Срочно обсудить фашизм на всех каналах скрпепостана. Ой, стоп, Крым же оккупирован россией! Тогда молчим! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973586773719896064 (фото-скрин).
6. На склоне горы Ай-Петри появилось творчество душевнобольных в виде триколора и надписи "Крым ваш" https://twitter.com/h_ubk_ukraine/status/973652755146575872 (фото).
7. Посмотрите на результат россиянского ремонта дороги месячной давности в Ялте https://twitter.com/h_ubk_ukraine/status/973626173786939392 (фото).
8. Неблагодарные! Им россиюшка заборы ставит, а они возмущаются, не хотят жить в клетках. Короче, на ватных пабликах продолжается бурление. Очень много сарказма в адрес россии, скреп, террора. Как бы орки чего реально не рванули, чтобы не шатали лодку https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973648656581775361
9. Мнения в Севастополе разделились: "Новые санкции… Предлагаю вспомнить дату введения первых санкций и отмечать ее как праздник! Как много трудностей из-за этих санкций, много потерь, но мы справляемся. Тем, кто потерял из-за них, желаю обрести в другом направлении. Держимся, россияне!". Ответ: "Не занимайтесь мазохизмом. Зачем праздновать то, что кому-то стало хуже от них? Или Вы, когда растущие цены в магазине видите, тоже празднуете?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973645462359166978
10. Рашист Илья Большедворов, гоняемый оккупантами за длинный язык, сообщил, что вчера в Белогорск приезжали бояре из Симферополя на "групповой сеанс приема граждан". Но оккупанты предупредили, чтобы жители держали язык за зубами и не тревожили своими проблемами "царственную особу" - Гоблина. Предупреждение передано всем бюджетным организациям района через их руководителей. Холопы должны знать свое место! https://twitter.com/KrimRt/status/973575727265218561 (скрин).
11. В Евпатории людей сгоняют послушать о предстоящих "выборах" и о том, какой хороший путин: "Позвонила мне сестра, она учится в медколледже. И рассказала, что их в принудительном порядке заставляют идти в Гортеатр на выступление мэра. Как такое возможно? У сестры ребёнок маленький. Пыталась отпроситься, на что ей ответили: «У нас тоже дети! И попробуй не приди, мол, я тебя запомнила»!!!". Ответы: "Это же россия, тут все возможно", "Так же и на выборы пойдёте", "Репетиция перед выборами", "Совок", "Слуги народа желают видеть. Придётся идти", "Слышал, что даже на майские шествия бюджетников сгоняют, что уж говорить про выборы и выступления чиновников", "Все всегда ходят на такие встречи. На мероприятии были все представители госучреждений (учителя, студенты, заведующие садов, росгвардия и т.д.). Посвящено было «Крымской весне». Показали репортаж, как все происходило. Выступил Константинов и всем напомнили, что важно отдать свой голос на выборах президента. Посмотрели концерт и пошли домой", "Ребята, мы ничего не решаем на выборах, все это фейк, внушение нашей необходимости" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973653583383220224 (скрин).
12. Оккупанты заставили предпринимателей вывесить оккупационные сриколоры https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973850309402513408 (скрин).
13. В Севастополе перекрыли часть города, ограничили движение катеров (это вид общественного транспорта с одной стороны Севастополя на другую), под каждым кустом посадили по гэбисту. Весь центр в заборах. Сцарь приехал. Холопов в стойло! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973598542395789312 (скрин).
14. Севастополь. Сегодня город остановился в пробке. На личных стерхах с непредсказуемой траекторией полета прилетел лучезарный царь. Будет контрафактные турбины Siemens запускать и народ на площади веселить. "Выборы" тут не при чем - просто "совпало".
15. Открыл в себе дар предвидения. Четко вижу, кто будет следующим президентом рф. Тем временем Песков заявил, что участие путина в митинге-концерте в Севастополе 14 марта "не связано с выборами". Он просто случайно мимо пролетал? https://ru.krymr.com/a/news/29098246.html
16. Первым делом, прибыв в Крым, хйло отправилось смотреть ватную скрепу - мост, который пообещали открыть к маю https://twitter.com/KrimRt/status/973900882315218944
17. Оккупанты отключили вебкамеры на площади Нахимова в Севастополе, куда сегодня сгонят стадо рукоплескать террористу № 1 в мире. Позже пропагандоны покажут видео с выигрышными ракурсами "всеобщего ликования" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/973892464426848256 (фото) и https://twitter.com/KrimRt/status/973932697944018944 (фото).
18. Жители Севастополя сообщили, что на митинг с путиным под угрозой увольнения сгоняют бюджетников города https://twitter.com/krymrealii/status/973890773765820416 (видео).
19. На роботі оголосили, що 14.03.2018 скорочений робочий день, а потім на пл. Нахімова. Там тільки після мітингу будуть видавати зарплатню, яку затримали на півтижня. Керівник так і сказав: "Хотіли росію - тримайте".
20. Крымчане продолжают выбрасывать приглашения на "выборы" в мусорные баки, выкладывая соответствующие фотографии в соцсетях https://twitter.com/YaltazaFCDK/status/973606405839245314 (фото) и https://twitter.com/vladimir2204ua/status/973619805625479170
21. На территории оккупированного Крыма изъявили желание проголосовать на "выборах" путина не по месту регистрации 60 тысяч "избирателей", из них 40 тысяч - понаехавшие. Хорошие карусели получатся. А главное теперь есть кому ликовать 24 часа в сутки. Понаехавшим к окружающему ужасу не привыкать http://podpricelom.com.ua/read/politics/v-krymu-progolosuet-40-tysyach-rossyyan.html
22. Кому-то не хватает Сталина, а кому-то Стивена Хокинга. Этим и отличаются подонки от людей https://ru.krymr.com/a/news/29097844.html . Почитайте комментарии россиян после новости о смерти выдающегося ученого https://twitter.com/LyapunovS/status/973873224005181441 P.S. Я думаю, что вы себе примерно представили атмосферу в Крыму в эти дни. А теперь подумайте - если бы в оккупации была такая огромная поддержка путина и его режима, пришлось бы оккупантам сгонять людей на митинг с путиным? Пришлось бы ему в россии бросать все, чтобы приехать в рамках "предвыборной" программы именно в Крым, где для него важен не результат, а явка, которую попытаются организовать с помощью угроз для картинки на лживом ТВ? Нет! Именно по той же причине в 2014 году оккупантам пришлось завозить в Крым и на Донбасс тысячи гопников, которые и были главной движущей силой. Я видел это своими глазами. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Він повинен жити в клітці, довго та з великими муками, щоб кожен міг прийти й плюнути в паскудну пику.