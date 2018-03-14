 "Нафтогаз" не согласен расторгнуть контракты с "Газпромом"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Нафтогаза".
На этой встрече украинская компания проинформирует российского газового монополиста, что не согласна расторгнуть контракты. "Кроме того, мы направили "Газпрому" требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.
В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.
В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.
"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.
Пусть казламордые и дальше налазят на кукан из штрафов...
уговаривать будете, чтобы не бросали .. не разрывали?
Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
http://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html
😝
Как только канцлер вышла из здания парламента, мужчина бросился к ней с криками не на немецком языке.