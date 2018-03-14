EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  543  22
Материалы по теме:
Все про:арбитраж (113) Газ (8767) Газпром (2738) контракт (291) Нафтогаз (2460) поставки (138) Витренко Юрий (14)

 "Нафтогаз" не согласен расторгнуть контракты с "Газпромом"

К концу месяца должна состояться встреча представителей НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Нафтогаза".

На этой встрече украинская компания проинформирует российского газового монополиста, что не согласна расторгнуть контракты. "Кроме того, мы направили "Газпрому" требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража", - заявил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Нафтогаз не согласен расторгнуть контракты с Газпромом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевский суд отказался удовлетворить апелляцию "Газпрома" об уплате в госбюджет Украины более 171 млрд грн

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3055611
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Але й підписувати додаткових угод з Газпромом не можна! Це буде нова кабала!
 показать весь комментарий
 
 
Юлька подписала контракты, якобы очень выгодные газьпрому и крайне невыгодные для Украины. Газьпром хочет их разорвать, украинская сторона - не хочет.
 показать весь комментарий
 
 
там наверно штрафные за досрочное расторжение неслабые , если с ценой у юли не получилось , то условия контракта она прописала правильные
 показать весь комментарий
 
І вірно українська сторона робить. Здогадаєшся чому саме?
 показать весь комментарий
 
А где же тогда все они харчеваться будут, неее на это пойтить низя !
 показать весь комментарий
 
 
Красафчики !!! "Нафтогаз" не согласен расторгнуть контракты с "Газпромом" - Цензор.НЕТ 1089
Пусть казламордые и дальше налазят на кукан из штрафов...
 показать весь комментарий
 
 
Боюсь, это будет сделано в одностороннем порядке.
 показать весь комментарий
 
В следующем году контракт заканчивается.
 показать весь комментарий
 
Какие штрафы,вы должны отказаться от всяких отношений с РФ,всё таки деньги превыше всего?
 показать весь комментарий
 
Дык понятно- без премий хто хочет остаться...
 показать весь комментарий
 
 
А хтось недавно звиздів що в парашці газ вже років зо два не купуємо..🤣
 показать весь комментарий
 
 
Розірвання контракту в односторонньому порядку потягне за собою виплату неустойки.)))
 показать весь комментарий
 
 
не понятно!
уговаривать будете, чтобы не бросали .. не разрывали?
 показать весь комментарий
 
 
Школу в селе у родителей закрыли. Нема газу. Громады то обьединились. Рэформы рулят.
 показать весь комментарий
 
Для тупих порохосмоктунських посіпак та холуїв:

Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
http://uainfo.org/blognews/1520000223-dbayliva-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko.html

😝
 показать весь комментарий
 
А тем временем:-Немецким полицейским удалось сразу же задержать неизвестного, который пытался прорваться к Меркель.
Как только канцлер вышла из здания парламента, мужчина бросился к ней с криками не на немецком языке.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" не согласен расторгнуть контракты с "Газпромом"
 
 
 
 
 
 вверх