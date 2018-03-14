EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Происшествия
  193  13
Материалы по теме:
Все про:обстрел (6640) Донбасс (15694) Антитеррористическая операция (15576)

 С начала суток 14 марта режим перемирия соблюдался в полной мере, - штаб АТО

В первую половину суток режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон придерживался в полной мере. По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня".

Также читайте: За прошедшие сутки террористы 4 раза обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий получил боевую травму, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3055607
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Саме зараз, до 18 березня, коли в росії вибори, потрібно нанести нищівну поразку терористам, щоб путін програв вибори! Але порошенко, як вірний путінець не дасть військам наказ йти в атаку, буде зберігати припинення вогню щоб не заважати путіну переобратись на новий термін! Влада рошена працює на путіна, це вже очевидно! Якби в Києві була проукраїнська влада, зараз ЗСУ штурмували б Донецьк, Горлівку, Луганськ, а в росію везли ешелони трупів російських найманців і путін би програв ці вибори, був би засуджений та повішений! Але ж де нам взяти проукраїнську владу?
 показать весь комментарий
 
От хто тобі сказав таку дурню, що в рашці є якісь там "вибори" окрім виборів хУЙЛА? С начала суток 14 марта режим перемирия соблюдался в полной мере, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8960
 показать весь комментарий
 
Навіть ці вибори одного куйла можна зіпсувати, але у влади в Києві немає політичної волі на боротьбу - неспроможна влада бариг захищати Україну та українські інтереси! Ми нічого не зробили щоб путін програв вибори, не профінансували опозицію, не оприлюднили компромат на путіна, не нанесли путіну поразки в інформаціиному полі, не розбили терористів путіна на полі бою, не дали зброю дагестанським та чеченським партизанам!!!! Ми бездарно просрали цю можливість нанести ворогу поразку, тоді коли ворог дійсно чутливий до нашого втручання!
 показать весь комментарий
 
Кілька пущених під откос військових ешелонів покаже населенню рф що путін не контролює ситуацію і не може гарантувати безпеку населенню! Велику війну путін не зупинить, а накликати може!
 показать весь комментарий
 
Ага, только после того как ты пойдешь в армию. Вот тогда будет хороший момент.
 показать весь комментарий
 
Oleg Panfilov‏ @OlegPanfilov7

В Великобритании убит один человек - против России введены санкции, высланы 23 дипломата В Украине в зоне АТО на 1 января погибло 3795 человек - не выслан никто, президент съездил на Мальдивы
 показать весь комментарий
 
 
В Україні загинуло 10 тис. військових та цивільних, але мафії пох!
 показать весь комментарий
 
Можна уже и закон о перемирии принимать,завтра соевый раздухарится.
 показать весь комментарий
 
Вперше дав вподобайку новині від штабу АТО. Та це не відміняє традиційного-
Горіть у пеклі, москалі!
 показать весь комментарий
 
 
Это наверное очередной кацапскиц гомно-конвой не доехал...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток 14 марта режим перемирия соблюдался в полной мере, - штаб АТО
 
 
 
 
 
 вверх