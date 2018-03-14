 С начала суток 14 марта режим перемирия соблюдался в полной мере, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "Украинские военнослужащие, выполняющие задачи на первой линии обороны, продолжают надежно контролировать противника, неукоснительно соблюдая при этом условии полного прекращения огня".

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