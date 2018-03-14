 Ответственные за расчистку дорог между населенными пунктами Облавтодоры до сих пор не профинансированы Укравтодором, - советник главы Днепропетровской ОГА Голик

Об этом сообщил советник председателя областной администрации Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Кстати, тут на выходных минус и снегопады предполагаются. Так вот, ответственные за расчистку дорог между населенными пунктами Облавтодоры Укравтодором до сих пор с начала года не профинансированы. Укравтодор, конечно, опять расскажет, что виноват Минфин, но имея опыт работы и с Укравтодором и с Минфином, субъективно, дело не в Минфине. Так что если какая область закроется на проезд транспорта, это не всегда "внезапно выпала месячная норма снега", это еще и "нечем заправлять технику" и "нечем платить зарплаты", - написал он.

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"К счастью, предвидя "оперативность" Укравтодора, чем заправлять технику в Днепропетровской области есть. С зарплатами сложнее. Все работает на голом энтузиазме и вере в светлое будущее. Тем не менее, все службы у нас состыкованы. Все на низком старте. Все готовы. Вопрос чего нам это стоило. Например, дизтоплива Облавтодору отпущено "в долг" на 20 млн грн под гарантии руководства. Прорвемся. Но Укравтодору большой привет. Стратегически-магистральные вы наши. Остаюсь приверженцем идеи, что Укравтодор нужно децентрализировать вместе с его источниками финансирования. Задолбало такое отношение", - резюмировал советник председателя областной администрации.