 Начался отбор кандидатов в сборную Украины для участия в "Играх Непокоренных-2018"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сбор заявок от кандидатов на участие проводился через интернет и завершился 28 февраля. Испытать себя в спортивных соревнованиях решили 355 участников боевых действий, что вдвое больше, чем было в прошлом году.

Первые спортивные тестирования прошли во Львове. Также спортивные тестирования пройдут в Одессе и Киеве. Во второй декаде мая в столице пройдут также национальные соревнования, после которых состоится заседание комиссии по отбору атлетов в национальную сборную Игор Непокоренных 2018. И уже 1 июня будет окончательно определен состав украинской команды, которая отправится в Австралии.

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Следует отметить, что украинская команда будет участвовать в международных соревнованиях атлетов-ветеранов боевых действий во второй раз. В прошлом году в Торонто украинская сборная завоевала 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. В этом году наша сборная должна быть представлена ​​15 участниками.

Соревнования будут проходить в австралийском городе Сидней в октябре 2018 года.

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