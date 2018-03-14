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 Политика Украины
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 Начался отбор кандидатов в сборную Украины для участия в "Играх Непокоренных-2018"

Начался отбор кандидатов для участия в международных соревнованиях Invictus Games-2018, участие в которых принимают ветераны, получившие травмы или ранения при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сбор заявок от кандидатов на участие проводился через интернет и завершился 28 февраля. Испытать себя в спортивных соревнованиях решили 355 участников боевых действий, что вдвое больше, чем было в прошлом году.

Первые спортивные тестирования прошли во Львове. Также спортивные тестирования пройдут в Одессе и Киеве. Во второй декаде мая в столице пройдут также национальные соревнования, после которых состоится заседание комиссии по отбору атлетов в национальную сборную Игор Непокоренных 2018. И уже 1 июня будет окончательно определен состав украинской команды, которая отправится в Австралии.

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Следует отметить, что украинская команда будет участвовать в международных соревнованиях атлетов-ветеранов боевых действий во второй раз. В прошлом году в Торонто украинская сборная завоевала 8 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. В этом году наша сборная должна быть представлена ​​15 участниками.

Соревнования будут проходить в австралийском городе Сидней в октябре 2018 года. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3055603
 
 
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долбоеб??????
игры организовует принц, не залупа на которую ты работаешь
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еще один долбоеб?????
парни без рук и без ног опять на фронт должны идти???
где вы черти плодитесь??????
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