 На данный момент нардеп Савченко находится в Испании, - Генпрокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом журналистам сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"По ориентировочным данным, Савченко сейчас находится в Испании", - сказал он.

Луценко призвал Савченко явиться 15 марта на допрос в Службу безопасности Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева