 На данный момент нардеп Савченко находится в Испании, - Генпрокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом журналистам сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"По ориентировочным данным, Савченко сейчас находится в Испании", - сказал он.
Луценко призвал Савченко явиться 15 марта на допрос в Службу безопасности Украины.
Как сообщал Цензор.НЕТ Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.
Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.
9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.
По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева
Будет как труханов пару месяцев обдумывать шо делать,а потом ей сделают предложение,от которого нельзя отказаться,и вернётся
Мальдивский офшорник..., когда в стране война...повесить суку... и т.д. и т.п.
А когда законодательная власть трижды в год ( ТРИЖДЫ!!!) устраивает себе каникулы по два-три месяца - это нормально. И с моральной точки зрения и вообще. Ни одна, бля, медиаблядь не провела расследование, где и на какие бабосы отдыхали два месяца эти придурки из ВР.
Не находите, что это как-то оченно сильно похоже на манипуляции?
"кремлевская диета" называется
Ведь для работы не надо работать на территории противника, можно вербовать в нейтральных странах.
Придурков выезжающих на работу к родне, вербуют в рф, а так же на выезде в ЕС и других странах.
Сейчас эта савчинко инструкции получает от рашенской разведки.
(это пословица!)
Спецмльно заседание ПАСЕ ради Надюшки в Испании провели.
Отдыхает на вилле Авакова .
Шевелит её и ...
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Попробовал понять о чем этот спец сказал
Ориентирование на местности включает в себя определение своего местоположения относительно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности, ориентиров, выдерживание заданного или выбранного направления движения и уяснение положения на местности ориентиров, рубежей, и других объектов.
По пьяни, Юга - это несомненно вещь важная, сориентироваться где лежишь и кудой доползти домой.
Но какие данные по Гаде у Юги - не понял.
Дочекайся завтрішнього дня , будуть відповіді.
Можете прийти :
Увага! Анонс.
15.03.2018р. о 10:30 відбудеться брифінг голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" , народного депутата Надії Савченко.
Адреса проведення :м. Київ, пров. Аскольдів, 3а.
Прес-служба.