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Все про:Испания (453) Луценко (6932) Савченко (2578)

 На данный момент нардеп Савченко находится в Испании, - Генпрокуратура

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко (внефракционная) находится в Испании.

Как сообщает Цензор.НЕТ об  этом журналистам сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"По ориентировочным данным, Савченко сейчас находится в Испании", - сказал он.

Луценко призвал Савченко явиться 15 марта на допрос в Службу безопасности Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ  Луценко заявил, что может внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Напомним, что 12 марта народного депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу о задержании руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан - российский политический проект: презентация СБУ о деятельности руководителя "Офицерского корпуса"

Как сообщал Цензор.НЕТ, 8 марта правоохранители задержали лидера Центра освобождения пленных "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, когда он пытался въехать с контролируемой боевиками территории так называемой "ДНР" на подконтрольную Украине территорию с арсеналом оружия.

9 марта Печерский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана на два месяца без права залога.

По факту задержания Рубана глава СБУ выступил на специальном брифинге, где заявил, что целью Рубана и его сообщников было совершение террористического акта в центре Киева

 

Источник: https://censor.net.ua/n3055600
 
 
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Как Порошенко, который сразу после отдыха на своей вилле в Испании подался к хозяину пуйлу на минские договорняки?
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переживаєш за надю ? треба кричати київ вставай
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так у них виллы через забор в Испании.
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Героя Гаде ещё одного ПРисвойте, АТО как то её недооценили?
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А офіцера спецназівця Кедра, який разом з Рубаном їхав в мікроатобусі і який входить до групи охорони військової прокуратури Матіоса, також вже допитали в СБУ? До чого тут Савченко, якщо зброю везли разом СБУшники, спецназівці від Матіоса та терористи? Генпрокурор відреагував на повідомлення волонтерів, які пропонували записи розмов з офіцером Кедром, де він розповідає як за завданням Матіоса ходив на окуповані території вбивати ключового свідка по справі Енрдю, по справі наркотрафіку через лінію фронту?
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У Пучдемона, организовывает Барселонскую народную республику.
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шож её так по Европе тягает?!
Будет как труханов пару месяцев обдумывать шо делать,а потом ей сделают предложение,от которого нельзя отказаться,и вернётся
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неее....поехала на олимпийских конях покататься
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Надюха будет себе командировки выписывать по заграницам несколько месяцев как одесский мер Труханов и вернется когда волна стихнет и дадут добро что можно вернуться ?
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или как гонтарева... ту вообще стали в рожу забывать
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А Схемы будут делать расследования сколько она там потратила бабла или они только Пороха обсирают?
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А это как-то оправдает пэцю? Ну,то что она подкацапская курва?
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Оправдывает в чём? В том, что он с семьёй за свои деньги поехал неделю отдохнуть, когда депутаны поехали отдыхать на два месяца?
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В том,что в воюющей стране главнокомандующий мог хотя бы ради приличия отдохнуть по месту. Благо,столько резиденций. Или в Карпатах некомильфо? Тепла захотелось? Так солдатам в окопах тоже хочется.
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Может тогда всем гос чиновникам запретить? И всех гнобить. А то как то странно получается.
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Да мне похрен. Чисто вопрос морали. С которой наши представители семейства околокорытных не знакомы.
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Чисто вопрос морали? Неделю, бля. Одну , бля, неделю за свои ( иначе всякие гроши и схемы вой бы до небес подняли, если бы за бюджетные) поехал отдохнуть и такое устроили те "расследователи" медиаблядские.
Мальдивский офшорник..., когда в стране война...повесить суку... и т.д. и т.п.

А когда законодательная власть трижды в год ( ТРИЖДЫ!!!) устраивает себе каникулы по два-три месяца - это нормально. И с моральной точки зрения и вообще. Ни одна, бля, медиаблядь не провела расследование, где и на какие бабосы отдыхали два месяца эти придурки из ВР.

Не находите, что это как-то оченно сильно похоже на манипуляции?
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Прикинь, как сейчас тяжело, когда почти все барИгоборцуны, кроме егорки и лизки, растворились в неизвестном направлении. Вот это беда. БарИга ж может таких делов натворить!
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Она подписывает контракт на должность фитнесс-тренера в мадридском Реале.😄
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Читає лекції "Як погладшати під час голодування".
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точно
"кремлевская диета" называется
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Какая-то замухрышка...Которая вообще никем была.И речи все,сплошной тупняк.Стала депутатом и зажировала по Испаниям. Это какой пример она подает молодежи ,"патриотка" сраная ? Типа становись депутатом и паразитируй ?
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Это еще раз подтверждает что депутаты - марионетки олигархов
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Та заблукала....ехала в Страстбург,попала в Испанию,бывает. Вон один генпрокурор вообще в Амстердаме случайно оказался
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она сейчас инструктируется фсб, гру.
Ведь для работы не надо работать на территории противника, можно вербовать в нейтральных странах.
Придурков выезжающих на работу к родне, вербуют в рф, а так же на выезде в ЕС и других странах.
Сейчас эта савчинко инструкции получает от рашенской разведки.
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гы...ничего не пойму...диспетчер карлос в киеве,гадя в испании...
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сестра ждет гадю завтра и обе собирают митинг-брифинг на 10.00
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Сестру нужно срочно брать за .опу и не отпускать, пока гадюка не вернется.
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какое недоумение??мысли по депутатски!!для депутата где ,,зелень" там для них и ,,ПАСЕ"(будет она у тебя на соседней улице,,зелень"депутат и там ,,выПАСЕ" даже и не сомневайся)
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Надюха не виновата, что там маршрутка на Киев из Страстбурга через Испанию ходит. Кратчайший путь.
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для бешеной собаки три круга - не расстояние
(это пословица!)
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Явно не то шо Петро на Мальдівах, чи Юра на Сейшелах.
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Видел, барИга, как Надю в ЕС уважают?

Спецмльно заседание ПАСЕ ради Надюшки в Испании провели.
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Ну і як він її призвав ? з фейс бука ? Він же знав що Савченко учасниця якогось саміту в Європі , тим більше що вона відео присилала звідти . А крім відео Луценко мав оф листа , адресованого особисто йому , як голові ук прокуратури , то нашо цей фарс ? Прибуде в Україну , вручете запрошення , прийде . Нєх*й наганяти пил .
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Вангую,Надю будут судить заочно,это уже понятно,а что там с остальными сообщниками Рубана,а то какой то прокол у соевых получается,по их словам там должна быть целая банда,
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А справку из поликлиники принесёт? Почему на работу не ходит? И Бакулин тоже, и ещё рыл 150. Ну и парламент! О людях думают денно и нощно...
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мой голос за Надежду. А вата и порохоботы конечно же видят в ней врага. Ибо сами нихера не делают, кроме того что по клаве стучат как макаки 24\7, а толку ноль. ЧТо сделала Надя, а что ты сделал ватный\порохоботный чмошник?
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И с каких это пор Страсбург в Испании?
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В Испании вилла соевого опудала.
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Может Пэтя на своей вилле предложил погостить ?
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Медведчук быстренько на своём самолёте переправил Гадю из Москвы в Испанию, хули там - чартер...
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Точно . В Испании .
Отдыхает на вилле Авакова .
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угу,у Рюкзаковича вкусы немного другие...


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По ориентировочным данным
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Попробовал понять о чем этот спец сказал

Ориентирование на местности включает в себя определение своего местоположения относительно сторон горизонта и выделяющихся объектов местности, ориентиров, выдерживание заданного или выбранного направления движения и уяснение положения на местности ориентиров, рубежей, и других объектов.


По пьяни, Юга - это несомненно вещь важная, сориентироваться где лежишь и кудой доползти домой.

Но какие данные по Гаде у Юги - не понял.
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Посадите ету ДУРУ.....Надоела своей тупостью и наглостью....
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А по подробней можно? Где именно в Испании?
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На даний момент нардеп Савченко перебуває в Іспанії, - Генпрокуратура - Цензор.НЕТ 9023Borislav BerezaВчора о 10:09 · Аааааааааааааа!!! Ору! Сообщите ей, что она не в Страсбурге, а в Брюсселе. А если в Страсбурге, то не на сессии ПАСЕ, а в Европарламенте. Сессия ПАСЕ будет с 23 по 27 апреля Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нечего путать здания и и организации. А главное объясните ей, что нет СТРАСБУРГСКОГО суда по правам человека. И "Международного" нет. Не существует такой институции. От слова совсем! Есть только Европейский суд по правам человека - ЕСПЧ. Хотя ей судя по всему это безразлично - у нее своя атмосфера.
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Интересно, а Порошенко заслужил героя Украины, ну как и Турчинов,Аваков,Луценко.))))
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Непереживайте порохоботи .
Можете прийти :

Увага! Анонс.
15.03.2018р. о 10:30 відбудеться брифінг голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" , народного депутата Надії Савченко.
Адреса проведення :м. Київ, пров. Аскольдів, 3а.
Прес-служба.
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А ти вважаєш що лиш Сестра може заступитись за неї ?
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виходить завернули, як допу і гєпу..
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Офіційні змі працюют на соєвого члєна , невір їм.
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С ее рейтингом - 0,0001% , кроме мамы ,сестры и про плаченной массовки ,там фиг кто будет . Разве , что айдаровцы придут на эту суку плюнуть.
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Какая неудача. Гадина, хотела лишить нас наших руководителей!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа данный момент нардеп Савченко находится в Испании, - Генпрокуратура
 
 
 
 
 
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