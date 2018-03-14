 Законопроект "О национальной безопасности" отменяет три действующих закона, - Винник

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после заседания Комитета сообщил его секретарь, народный депутат от БПП Иван Винник.

"Сегодня комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона "О национальной безопасности" за основу с редакционными правками комитета. 19 марта, в понедельник, мы соберемся Комитетом, с целью утвердить редакционные замечания к первому чтению законопроекта. В частности, предлагается дополнить президентский законопроект некоторыми положениями альтернативного законопроекта. Также предлагается четко выписать угрозы национальной безопасности, уточнить субъекты и объекты национальной безопасности, обратим внимание, что проект закона предлагает отменить действие трех действующих законов - о гражданско-демократическом контроле над военной организацией и правоохранительными органами, оборонном планировании и закон об основах нацбезопасности. Ожидаем, что 20 марта, в следующий вторник, проект закона будет слушаться в сессионном зале. Депутатам будет роздан текст поправок от комитета, поэтому у всех будет возможность ознакомиться с тем, за что будем голосовать", - сказал Винник.

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Он отметил, что Комитет при подготовке проектов законов к рассмотрению в сессионном зале парламента строго соблюдает закон о регламенте: "Комитет традиционно придерживается всех норм регламента, поскольку те законопроекты, которые готовит Комитет, имеют серьезное значение, особенно для страны-агрессора Российской Федерации. Через своих агентов влияния Россия ищет любые возможности обжаловать наши законы".

По словам секретаря Комитета, законопроект "О национальной безопасности" должен получить максимальную поддержку народных депутатов, поскольку касается развития сектора безопасности и обороны украинского государства.

"Мы готовим редакционные правки, которые позволят найти консенсусные решения в сессионном зале. Эти решения не находятся в плоскости поиска 226 голосов, а будут объединяющими для парламента и соберут при голосовании до 300 голосов", - заявил Винник.

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