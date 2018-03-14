EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  1338  23
Все про:закон (2410) законопроект (1898) комитет (311) Винник (102)

 Законопроект "О национальной безопасности" отменяет три действующих закона, - Винник

В случае принятия президентский законопроект "О национальной безопасности" отменяет действие сразу трех законов.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после заседания Комитета сообщил его секретарь, народный депутат от БПП Иван Винник.

"Сегодня комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект закона "О национальной безопасности" за основу с редакционными правками комитета. 19 марта, в понедельник, мы соберемся Комитетом, с целью утвердить редакционные замечания к первому чтению законопроекта. В частности, предлагается дополнить президентский законопроект некоторыми положениями альтернативного законопроекта. Также предлагается четко выписать угрозы национальной безопасности, уточнить субъекты и объекты национальной безопасности, обратим внимание, что проект закона предлагает отменить действие трех действующих законов - о гражданско-демократическом контроле над военной организацией и правоохранительными органами, оборонном планировании и закон об основах нацбезопасности. Ожидаем, что 20 марта, в следующий вторник, проект закона будет слушаться в сессионном зале. Депутатам будет роздан текст поправок от комитета, поэтому у всех будет возможность ознакомиться с тем, за что будем голосовать", - сказал Винник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко хотят исключить из Комитета по нацбезопасности и лишить звания Героя Украины

Он отметил, что Комитет при подготовке проектов законов к рассмотрению в сессионном зале парламента строго соблюдает закон о регламенте: "Комитет традиционно придерживается всех норм регламента, поскольку те законопроекты, которые готовит Комитет, имеют серьезное значение, особенно для страны-агрессора Российской Федерации. Через своих агентов влияния Россия ищет любые возможности обжаловать наши законы".

По словам секретаря Комитета, законопроект "О национальной безопасности" должен получить максимальную поддержку народных депутатов, поскольку касается развития сектора безопасности и обороны украинского государства.

"Мы готовим редакционные правки, которые позволят найти консенсусные решения в сессионном зале. Эти решения не находятся в плоскости поиска 226 голосов, а будут объединяющими для парламента и соберут при голосовании до 300 голосов", - заявил Винник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады рассмотрел проект Закона "О национальной безопасности Украины". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055597
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Закон про нацбезпеку це закон про те як порошенко програє війну і не буде нести жодної відповідальності за це. Закон пропонує ввести додаткову посаду Головнокомандуючого, якого буде призначати порошенко і якого потім будуть судити як генерала Назарова! Всі ці манси рошена зрозумілі народу України, вже рошен создав Військовий кабінет РНБОУ, чи фактично зруйнував військову вертикаль управління, віддавши Військовому кабінету, який є тільки дорадчим органом при Президенті, право приймати рішення щодо застосування збройних сил України! Тепер це порушення Конституції України ще більше поглиблюється, буде ще одна ланка управління де рішення не будуть прийматись вчасно, а ворого буде просуватись по Україні! Чи потрібно українському народу така влада яка панічно уникає відповідальності?
 показать весь комментарий
 
 
Ти забув як підрошенко прийшов до влади і чого він саме найбільше боїться?
 показать весь комментарий
 
 
конечно это примечательно, что вы смогли определить угрозы национальной безопасности без того, чтобы предварительно обоснованно определить что такое украинский народ как нация, чем он определяется и в чем его действительный интерес. Слов для определения украинского народа у государства не нашлось. Как вы думаете, что скажут люди исходя из этого на счет ваших определений мер безопасности для вами лишенного определения народа?

Конституция Украины.
Статья 5. Украина является республикой. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Право определять и изменять конституционный строй в Украине принадлежит исключительно народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами.
Никто не может узурпировать государственную власть.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Если вы не можете обоснованно назвать кто такой народ Украины, то какое вы можете иметь к созданному им государству отношение? Если вы не имеете отношение к народу и государству Украины, то как вы можете издавать законы? Если вы издаете законы для тех, кому не дали даже имени, то за кого вы себе принимаете и на что в итоге рассчитываете исходя из того, что все эти вопросы вам все равно рано или поздно зададут? На то, что будет поздно? Ну так озвучены уже эти вопросы, их время пришло.
 показать весь комментарий
 
 
То маєш зараз нагоду прямо тут і дати визначення терміну "народ України".
 показать весь комментарий
 
 
Ти, головне, не хвилюйся... в цю кагорту "народ України" з ботоферми не зараховують...
 показать весь комментарий
 
 
та я уже сто раз если не больше давал. Народ Украины - это поколения людей, объединенные общей идеей, которая проиллюстрирована историей основания Киева. Киев стоит на месте перевоза через Днепр на пути которого противоречия и противостояния устранялись ради дела переправы. Этой же идеей недопустимости противоречий и Русь была основана как свободный от тех же противоречий и противостояний путь из варяг в греки. Все поколения народа Украины этой идеей жили. И на Майдан украинцы вышли ради нее, для того, чтобы устранить противоречия, созданные властями.
Каких вам еще определений надо? Вы живете в революцией гидности, которой сами даже даже идеи не дали, настолько вам все равно. Но ко всем другим вас за уши из болота тянущим вы придирчивы словно это враги вам. Между тем идея народа в том и заключается, чтобы не плодить противоречий, которые имеют место даже тут, в этом деле. Где Украина, если ее идея забыта? Украины нет, вместо нее население согласное быть кем угодно, ну а для таких всегда найдется какой-нибудь альфа-козел.
 показать весь комментарий
 
То так у Конституції і маю записати, ти впевнений?
 показать весь комментарий
 
" объединенные общей идеей"

Об"єднання навколо загальної ідеї нема і не було.
Лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука смотрит в воду.(С)
 показать весь комментарий
 
 
вот про это и в статье...

Через своих агентов влияния Россия ищет любые возможности обжаловать наши законы.Источник: https://censor.net.ua/n3055597
 показать весь комментарий
 
На этом,,Патриоте Украины"негде клейма ставить.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а Ваня Винник вернул банкам свои кредиты?
 показать весь комментарий
 
 
А все твои грехи Пєтрык на тебе остаются.Все смерти после обещаного двухнедельного завершения войны уже на совести совравшего.Не знаю как нужно стараться что-бы искупить брехню...м путлнр разборзелся,нужен США надёжный фор-пост.А брехунам вспомнят всё...
 показать весь комментарий
 
 
и кацапня -сразу в бой...не дать принять закон,обгавкать его со всех сторон Законопроект "О национальной безопасности" отменяет три действующих закона, - Винник - Цензор.НЕТ 9141
 показать весь комментарий
 
 
Та вони навіть у спорті воюють, одне слово- нЕлюди.
 показать весь комментарий
 
 
Не заблуждайся:"це" перемога в 148,5-ой реформе!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект "О национальной безопасности" отменяет три действующих закона, - Винник
 
 
 
 
 
 вверх