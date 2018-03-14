 "Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, после этого Собчак рассплакалась и ушла первой из эфира. Среди ее оппонентов были Владимир Жириновский и Максим Шевченко. Именно их Собчак обвинила прежде всего.

"Эти люди перебивают только меня. Они не перебивают никого здесь. Вот этот человек хамит бесконечно только мне. Вот этот человек называет меня бл#дью и грязной ведьмой на вашей программе", - заявила Собчак ведущему теледебатов - кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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