 "Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, после этого Собчак рассплакалась и ушла первой из эфира. Среди ее оппонентов были Владимир Жириновский и Максим Шевченко. Именно их Собчак обвинила прежде всего.
"Эти люди перебивают только меня. Они не перебивают никого здесь. Вот этот человек хамит бесконечно только мне. Вот этот человек называет меня бл#дью и грязной ведьмой на вашей программе", - заявила Собчак ведущему теледебатов - кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
...
конямивыборами? Ведь все всегда заранее знают,шо рулить в вашей стране-помойке останется все то же карликовое хуйло?
не быть ей генералиссимусом!
Все на выборы!
Эдуард Шляпников
все на выборы , все на выборы !
человек же ты а не рыба ли ;
бросай отдых , унынье , и пьянство :
делай выбор - используй гражданство !
гражданин ты Росиии... или ?
если - "или" завидуй по чёрному
государством нам данной силе :
Президента - дать званье почётное !
голосуй доцент , и рабочий суй ,
белютень просовывай и крестьянка - ты !
когда дан страной - шанс такой , то куй
воплощай , гражданин , ты свои мечты ! ! !
В другом опусе Шляпников уточняет, за кого сувать:
Как скажет Путин, так и будет!
Как скажет Путин, так и будет!
Прикажет - сразу полечу,
Да хоть в космические жути,
Где Путин там всё по плечу!!!
Пусть, скажет - реки остановим,
Направим если надо вспять,
Степь необъятную удобрим,
Чтоб было, где чего сажать!
Пробьём в тайге узкокалейку,
Да если надо моно - рельс,
Найдём к Луне сквозь тьму лазейку,
Взростим в пустыне эдельвейс,
Свернём, прикажет Путин, горы!
Врагу любой страны отпор!!!
На то даны нам и погоны,
БКа, и пламенный мотор!
(надеюсь, Хокинг умер не затем, чтобы не видеть попытку росиси сделать червоточину к Луне... потому что если ватаны планируют ЭТО - всё, песец Вселенной)
Эдуард Шляпников
(из ранего)
Как скажет Путин , так и будет !
Прикажет - сразу полечу ,
Да хоть в космические жути ,
Где Путин там всё по плечу ! ! !
Пусть , скажет - реки остановим ,
Направим если надо вспять ,
Степь необъятную удобрим ,
Чтоб было , где чего сажать !
Пробьём в тайге узкокалейку ,
Да если надо моно - рельс ,
Найдём к Луне сквозь тьму лазейку ,
Взростим в пустыне эдельвейс ,
Свернём , прикажет Путин , горы !
Врагу любой страны отпор ! ! !
На то даны нам и погоны ,
БКа , и пламенный мотор !
ничего уже не изменишь...изменять надо было в далеком 1999 году,когда ельцин наплевав на россиян назначил им преемника....
будет первой красавицей на рассее.
И люди в ней все бл.ди
делая из нее чуть ли не патриотку Украины
а речь о том, точнее о твоих словах, где ты писал что "бедная Ксюша пострадала за свою проукраинскую политику, ведь она за Украину и уважает все наши законы" ( с )
И ты прекрасно это понимаешь, о чем сейчас речь- но так как тебе возразить нечего, ты быстренько решил сменить тему.
Ну так это правда а на правду не обижаются.
Собчак просто не поняла, что Жирик на не запал и пытается клеить...
А чего она ожидала?
И что бы это шоу смотрели.
Цель достигнута.
А главное мужья - уходят не от детей , а от разных жён .
Бывает, что от идеальных , а бывает , что от не очень или совсем некудышных .
Уронила, типа, мячик.
Нет бы ей прикинуть, дуре
Ты в политике , в натуре
Немцов бы это сделал бы в обязательном порядке , поэтому так его любили женщины .
Потому что без страха был и без упрёка ...
А эти все осторожные !
Вообще-то , кто-то говорит , мол Россия всегда такой была ... А-ннет . В той царской тёмной России такие бы как Жириновский до 50 бы не дожили , бо даже если оно хорошо стреляет , то с такой массой врядли бы избежал участи быть нанизаным на шпагу . Ведь за оскорбление дамы оружие выбирал мужчина , кинувший перчатку за её честь .
сегодня - День украинского добровольца
Читаем от меня по этому поводу:
В Запорожье можно увидеть остатки вторгшегося в Украину рашистского танка
какой из неё нафиг
танкистпрезидент.
unian @unian
День числа Пі: 14 березня світ відзначає математичне свято