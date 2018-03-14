EN|RU|UK
Темы дня: Отравление Скрипаля Задержание Рубана Газовая война Снос палаточного городка Расследование преступлений на Майдане Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Судебная реформа Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Санкции против России Арест Шепелева Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество, За рубежом
  8228  94
Все про:выборы (20142) Россия (68398) Собчак (110)

 "Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО

Во время дебатов на телеканале "Россия" от 14 марта кандидат в президенты Ксения Собчак обвинила присутствовавших в том, что они перебивают ее и ведут себя неуважительно. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, после этого Собчак рассплакалась и ушла первой из эфира. Среди ее оппонентов были Владимир Жириновский и Максим Шевченко. Именно их Собчак обвинила прежде всего.

 "Эти люди перебивают только меня. Они не перебивают никого здесь. Вот этот человек хамит бесконечно только мне. Вот этот человек называет меня бл#дью и грязной ведьмой на вашей программе", - заявила Собчак ведущему теледебатов - кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

...

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Все санкции, беды и огромное количество проблем со всем миром из-за Крыма", - кандидат в президенты РФ Собчак. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055596
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ксюха, бросай дебілів, вчи українську мову і переходь на сторону добра!
 показать весь комментарий
 
 
Рашка - это сероводородное, как настоящий ад, болото, где ватные крокодилы пожирают один одного в борьбе за управление этим болотом. Мне не жалко из этих холоднокровных мертвяков НИКОГО.
 показать весь комментарий
 
Бабищу обругало мудище ))) Смешные зверушки коцапляндии.
 показать весь комментарий
 
 
Бедняга, если бы не в лом было тратить на это выходной, проголосовал бы за неё. Эти мужики совсем уху ели.
 показать весь комментарий
 
 
русский,вот расскажи,для чего ваш фюрерок устраивает время от времени этот цирк с конямивыборами? Ведь все всегда заранее знают,шо рулить в вашей стране-помойке останется все то же карликовое хуйло?
 показать весь комментарий
 
 
Мурза, я этого не знаю. Спроси о чем-нибудь приземленном.
 показать весь комментарий
 
Шо в этом Мире может быть приземленнее руснявого холопского стада?
 показать весь комментарий
 
 
Принципа Panem et circenses (Хлеба и зрелищ (для кацапов, бояришник и цирк)) - никто еще не отменял.
 показать весь комментарий
 
 
Tinctura Crataegi et Circus Monstrōrum (настойка боярышника и цирк уродов)
 показать весь комментарий
 
Если оно официально откажется от выборов, то рискует официально попасть в список Хусейна - Каддафи, с соответствующими последствиями. А оно хочет общаться с лидерами развитых стран на равных. Вот для этого и цирк. Ну а Ксюша нужна только для явки, результат и так любой нарисуют. Просто если народ явно на выборы не пойдёт, то это будет очередным поводом попасть в список.
 показать весь комментарий
 
 
То такая стерва, что "не верь глазам и ушам своим".
 показать весь комментарий
 
 
Ксюша , а царя засрашки весь мир называет х-лом...
 показать весь комментарий
 
 
А ніхто і не казав,що буде легко.Зате потім,як залупенфюрера знову переназначать,тоді з Ксюшею розрахуються по повній програмі.Може,навіть госдуру очолить...
 показать весь комментарий
 
 
Поддержим ксюшу. Ахахахахахахахахаха!!!😄
 показать весь комментарий
 
 
Шут Жириновский специализируется на мальчиках - женщины не для него!
 показать весь комментарий
 
 
"Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 8774

Все на выборы!
Эдуард Шляпников
все на выборы , все на выборы !
человек же ты а не рыба ли ;
бросай отдых , унынье , и пьянство :
делай выбор - используй гражданство !

гражданин ты Росиии... или ?
если - "или" завидуй по чёрному
государством нам данной силе :
Президента - дать званье почётное !

голосуй доцент , и рабочий суй ,
белютень просовывай и крестьянка - ты !
когда дан страной - шанс такой , то куй
воплощай , гражданин , ты свои мечты ! ! !
 показать весь комментарий
 
 
"Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 6833

В другом опусе Шляпников уточняет, за кого сувать:

Как скажет Путин, так и будет!

Как скажет Путин, так и будет!
Прикажет - сразу полечу,
Да хоть в космические жути,
Где Путин там всё по плечу!!!

Пусть, скажет - реки остановим,
Направим если надо вспять,
Степь необъятную удобрим,
Чтоб было, где чего сажать!

Пробьём в тайге узкокалейку,
Да если надо моно - рельс,
Найдём к Луне сквозь тьму лазейку,
Взростим в пустыне эдельвейс,

Свернём, прикажет Путин, горы!
Врагу любой страны отпор!!!
На то даны нам и погоны,
БКа, и пламенный мотор!

(надеюсь, Хокинг умер не затем, чтобы не видеть попытку росиси сделать червоточину к Луне... потому что если ватаны планируют ЭТО - всё, песец Вселенной)
 показать весь комментарий
 
Какое-же это ебано-сраное место кацапстан, кацап это тупое, дебильное, обосранное и вечно пьяное существо. Даже, вроде бы казалось серьезное событие в стране, все таки выборы президента, но и тут кацап показывает свое обосраное, пропитое, вонючее и гнилое нутро
 показать весь комментарий
 
 
ага а я помню как ента пидорша кацапская на 1+1 маленькую пилонистку Емили чуть ли не стриптизершей виставила.... Вообще то жирик по отношению к ней прав - блядь и дочка очумелого казламордого шовиниста собчака
 показать весь комментарий
 
 
Как скажет Путин, так и будет!
Эдуард Шляпников
(из ранего)

Как скажет Путин , так и будет !
Прикажет - сразу полечу ,
Да хоть в космические жути ,
Где Путин там всё по плечу ! ! !

Пусть , скажет - реки остановим ,
Направим если надо вспять ,
Степь необъятную удобрим ,
Чтоб было , где чего сажать !

Пробьём в тайге узкокалейку ,
Да если надо моно - рельс ,
Найдём к Луне сквозь тьму лазейку ,
Взростим в пустыне эдельвейс ,

Свернём , прикажет Путин , горы !
Врагу любой страны отпор ! ! !
На то даны нам и погоны ,
БКа , и пламенный мотор !
 показать весь комментарий
 
 
а могла бы деньги предвыборной компании потратить на киллера для всеобщей пользы.
 показать весь комментарий
 
 
ну дык...а шо.кто то ожидал чего то серьёзного от этого цирка с выборами хуйла? "Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 5435
ничего уже не изменишь...изменять надо было в далеком 1999 году,когда ельцин наплевав на россиян назначил им преемника....
 показать весь комментарий
 
 
куйло в своей время сделает точно так же - передаст власть по наследству своему приемнику
 показать весь комментарий
 
 
Ксюха, не дай Бог, станешь президентом, кем будешь вообще страшно представить. Лошадь-самое мягкое, что прилипло.
 показать весь комментарий
 
 
да кто тогда посмеет..
будет первой красавицей на рассее.
 показать весь комментарий
 
 
рассея тоже говорит, мол все вокруг русафобы, особенно когда о ней правду говорит.
 показать весь комментарий
 
Культура рузьке мира - как она есть..... От таких "братьев" нужно отстреливаться до предпоследнего патрона.... Животные....
 показать весь комментарий
 
 
Германия 1932 год - дубль два на цапском и в цапии
 показать весь комментарий
 
Бл#яди назвали других бл#дей бл#ядями. Рыдать.Аплодисме.Бис.Занавес.
 показать весь комментарий
 
 
новая форма российской сущности-быдлоиды.
 показать весь комментарий
 
Зауважте, мінстець з ольгінськімі тролями теж Собчак травили разом з кацапом Клімкіним.
 показать весь комментарий
 
 
так же прошу заметить- такая ватка как ты ее люто защищала)
делая из нее чуть ли не патриотку Украины "Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 8213
 показать весь комментарий
 
 
З вашого тексту зрозумів лише те, що ви україньскої не знаєте.
 показать весь комментарий
 
из твоего текста я сделал вывод что ты как германша- розмовляеш українською, але ще та москальска гніда
 показать весь комментарий
 
Хто з нас гніда, нехай судить хтось, але кацапську в українському інтернетпросторі я не пропогую
 показать весь комментарий
 
українському інтернетпросторі ти своїми словами пропогуеш за кацапів- як германша, табачник, та інші, всі хто прикривався українською
 показать весь комментарий
 
плачь дальше за своей сабчачкой, делая из нее патриота Украины
 показать весь комментарий
 
У мене є своя думка, і вона моя. Навіть, якщо вона йде врозріз з усталеною. Коли ображають слабкого - це мерзотно для мене. Навіть, якщо це - постанова. Отак.
 показать весь комментарий
 
сейчас речь не о том, как кацапское быдло накинулось на бабу

а речь о том, точнее о твоих словах, где ты писал что "бедная Ксюша пострадала за свою проукраинскую политику, ведь она за Украину и уважает все наши законы" ( с )

И ты прекрасно это понимаешь, о чем сейчас речь- но так как тебе возразить нечего, ты быстренько решил сменить тему.
 показать весь комментарий
 
Яку тему я вирішив змінити? Не відмовляюсь від жодного свого слова. Пан впихує невпихуваємоє
 показать весь комментарий
 
Воно неякої мови не знає , бо лайномет це скоріше фєня, ніж мова .
 показать весь комментарий
 
но кацапы- это животные, которые все воспринимают на уровне собаки Павлова
 показать весь комментарий
 
 
Вот этот человек называет меня бл#дью

Ну так это правда а на правду не обижаются.
 показать весь комментарий
 
 
В кацапии, в основе семейной жизни, лежит мордобой между супругами.
Собчак просто не поняла, что Жирик на не запал и пытается клеить...
 показать весь комментарий
 
 
Неправильные вещи она одна говорит, поэтому перебивают именно ее.
А чего она ожидала?
 показать весь комментарий
 
Их цель, создать шоу.
И что бы это шоу смотрели.
Цель достигнута.
 показать весь комментарий
 
 
Это "РЮСЬКИЙ МЫР!" или ты ждала чего-то другого?
 показать весь комментарий
 
А шо разве она не шлюха? Шлялась со всеми, потом отца у детей увела. Теперь хулу помагает
 показать весь комментарий
 
А может у мамы детишек слишком часто "голова болела" ?!
А главное мужья - уходят не от детей , а от разных жён .
Бывает, что от идеальных , а бывает , что от не очень или совсем некудышных .
 показать весь комментарий
 
 
Наша Ксюша , типа, плачет
Уронила, типа, мячик.
Нет бы ей прикинуть, дуре
Ты в политике , в натуре
 показать весь комментарий
 
 
Дебаты пора транслировать по всему миру, чтобы мир знал, с какими ублюдками имеет дело.
 показать весь комментарий
 
 
.....слезы ЖЕНЩИНЫ это сильный аргумент для ЭЛЕКТОРАТА !!!!
 показать весь комментарий
 
Деточка Собчак. Путин твой крестный. Иди и пожалейся. Этот перец не даст тебя в обиду. "Новичок" раз в ротик уроду и счастье тебе будет. Не плачь!
 показать весь комментарий
 
Дело в том , что Явлинский мастер спорта по боксу и мог бы .
Немцов бы это сделал бы в обязательном порядке , поэтому так его любили женщины .
Потому что без страха был и без упрёка ...
А эти все осторожные !

Вообще-то , кто-то говорит , мол Россия всегда такой была ... А-ннет . В той царской тёмной России такие бы как Жириновский до 50 бы не дожили , бо даже если оно хорошо стреляет , то с такой массой врядли бы избежал участи быть нанизаным на шпагу . Ведь за оскорбление дамы оружие выбирал мужчина , кинувший перчатку за её честь .
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю, украинцы к Ксюше благожелательно относятся. Все таки наличие своих женщин-политиков(сильных) дает свои плоды.
 показать весь комментарий
 
Если кто забыл
сегодня - День украинского добровольца
Читаем от меня по этому поводу:
В Запорожье можно увидеть остатки вторгшегося в Украину рашистского танка
 показать весь комментарий
 
 
они это делали умышленно, с целью продемонстрировать её стрессонеустойчивость,
какой из неё нафиг танкист президент.
 показать весь комментарий
 
Вот увидел этот цирк в РФ о «выборах» и че-то подумалось, что это алкаш с бодуна проснулся с рукой в ночном горшке и вот он задумался что из этого горшка выбрать....
 показать весь комментарий
 
Днище...Ннкогда не смотрю этих скотов.
 показать весь комментарий
 
Єто их день ватастана

unian‏ @unian

День числа Пі: 14 березня світ відзначає математичне свято

"Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 6576
 показать весь комментарий
 
А на что она расчитавала? Забыла кто такой Соловьев и его гоп-массовка?
 показать весь комментарий
 
О роли Собчак в выборах президента РФ: Моя мать прописана в городе, но почти постоянно живёт за 40 км в деревне. На выборы в город уже лет 10 не ездила. А тут заговорила с моим дядей - соседом о выборах. Он человек... своеобразный... Сказал что будет голосовать за Собчак. А мать её СИЛЬНО не уважает. Не поверите: приехала специально в город за открепительным удостоверением (или как его там). Говорит: "Если за эту (нецензурно) кто то отдаёт свой голос - я считаю своим долгом отдать голос за Путина!". Почему взяла удостоверение а не приехала голосовать в город? А потому что отец должен голосовать у себя в станице (что он обычно делает ногами). Говорит: "За шкирку притащу паразита на участок и прослежу чтоб тоже за Путина проголосовал!!!"... Так дядя ещё проголосует за Собчак или нет (человек он... своеобразный) - а два голоса за Путина организовал... "Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ - Цензор.НЕТ 3582
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество"Этот человек - хамит мне бесконечно. Этот - называет меня бл#дью", - Собчак расплакалась на теледебатах кандидатов в президенты РФ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх