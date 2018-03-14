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 Великобритания ищет альтернативу поставкам российского газа

Великобритания стремится меньше зависеть от российского газа и изучает возможность альтернативных поставок этого ресурса, сообщило в среду агентство "Блумберг" со ссылкой на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Важно учитывать то, что Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают", - приводит агентство слова Т.Мэй, сказанные во время выступления в британском парламенте.

По ее словам, "Великобритания изучает возможность закупок сжиженного природного газа и стремится к снижению зависимости от российского топлива", а также хочет "уменьшить влияние России, оказываемое посредством энергетических рынков".

Она отметила, что Лондон продолжит обсуждение с ЕС не только вопроса британской энергетической безопасности, но и проблемы энергобезопасности в целом.

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Ранее она заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.

Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.

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Вдобавок к этому Лондон заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности страны. Кроме того, Великобритания усилит таможенные проверки российских граждан и контроль частных самолетов.

Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Источник: https://censor.net.ua/n3055594
 
 
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ФСБ и МВД закупили инструменты для взлома любого iPhone



Великобритания ищет альтернативу поставкам российского газа - Цензор.НЕТ 8791



Региональные управления ФСБ, Следственного комитета (СК) и МВД закупили оборудование для взлома любых смартфонов под управлением iOS и Android. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на сайт госзакупок.
Cиловики приобрели программное и аппаратное обеспечение UFED израильской компании Cellebrite, которая специализируется на взломе мобильных устройств Apple и других производителей.
Как отмечает «Би-би-си», ведомства покупают оборудование не напрямую, а через российских партнеров израильской фирмы - компании «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии». Комплекс для взлома смартфонов UFED Touch2 обошелся волгоградскому управлению СК в 800 тысяч рублей. Сотрудники хабаровского управления потратили на систему 1,2 миллиона рублей.
Израильские разработчики оборудования утверждают, что обход блокировки позволяет получить любую информацию со смартфона, включая историю звонков, СМС и переписку в Telegram. Для взлома устаревших моделей требуется несколько минут, для новых смартфонов может понадобиться несколько дней.
Руководство Сбербанка также закупило системы для взлома смартфонов. Представители банка отметили, что будут использовать их для борьбы с вирусами на Android.

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Американские спецслужбы уже давно научились это делать, после того, как Эппл отказалась им помогать в этом.
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так Норге постовляет и строится новый трубопровод и терминалы. (текст не читал, возможно мысль совподает)
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ну почти то же, только без первых шагов в отношение лишнехромосом и выходцов из питарашки
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Вот если все страны ЕС в один момент откажутся от покупки кацапского газа, это будет очень больно. Но как-то я сомневаюсь в подобной решительности
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сразу нет конечно - но теперь долю будут уменьшать с 30 % до минимума это модный тренд сейчас
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Верное решение как всегда приходит-опосля...
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Да, подскажите им про словацкий газ.
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жду заявления газпромаха - "рашка - самый надёжный поставщик газа "новичок" в британию. альтернативы нет". ))
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ну шо - вроде до этих дошло - вопрос - кто следующий?
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Тем временем персонал офисов Газпрома сокращают более чем вдвое....
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Чомусь пригадалось: "Договоры с Россией не стоят и бумаги,на которой они написаны"...(с)
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В Украины пускай закупают-Гросся сказав шо по запасам газа
мы на третьем месте в мире.
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Реакция просто поражает,а может пока что выразить озабоченность глубокую?
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да у них в море,море газа,пускай качают,а то экология
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Oni svoj gaz polucajet s Severnogo moria,jest u nix terminal,takze s Norvegiji zakupajet.Alternatyvy u nix jest,tak sto ban i zdes rosiji namecajetsia
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Нужно отказаться от российского газа и использовать только реверсный.
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КИЕВ, 14 марта. Компания "Нафтогаз Украины" не согласна разрывать контракты с российским "Газпромом" и сообщит об этом на двусторонних переговорах. Об этом сообщил в среду главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
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хватит загонять крысу в угол, пора усыпить. Великобритания ищет альтернативу поставкам российского газа - Цензор.НЕТ 3375
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А як москалі в Британію газ поставляють? Кораблями? Так тоді ближче везти норвежський... І ніби у бритів свої морські родовища газу були в Північному морі...
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10-15% gaza oni pokupajet s rosiji,drugoje ne rosija.Tak tut mozno uvelyct cerez terminal zakubki s tex toze 10% zakupajet
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Коцабы уже вконец "окрепли", да, казламордые ??? Великобритания ищет альтернативу поставкам российского газа - Цензор.НЕТ 2202
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Ну, есть испытанные временные решения... Пока решат проблему кардинально...

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ну нарешті, нарешті лід зрушив, коли зрештою то станеться, піде ланцюгова реакція країн Європи, дивись і через років пять, те що залишиться від рашки буде вмовляти купити у них газ за безцінь.
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