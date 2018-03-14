 Великобритания ищет альтернативу поставкам российского газа

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Важно учитывать то, что Россия использует свои энергетические ресурсы для оказания влияния на страны, которые их получают", - приводит агентство слова Т.Мэй, сказанные во время выступления в британском парламенте.
По ее словам, "Великобритания изучает возможность закупок сжиженного природного газа и стремится к снижению зависимости от российского топлива", а также хочет "уменьшить влияние России, оказываемое посредством энергетических рынков".
Она отметила, что Лондон продолжит обсуждение с ЕС не только вопроса британской энергетической безопасности, но и проблемы энергобезопасности в целом.
Ранее она заявила, что Великобритания в связи с "делом Скрипаля" вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на разведку. На то, чтобы покинуть страну, им дана неделя.
Кроме того, Великобритания отменяет контакты на высоком уровне с Россией и поэтому отзывает приглашение министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Лондон. Также на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России, не поедут министры и высокопоставленные представители Великобритании.
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Вдобавок к этому Лондон заморозит российские государственные активы в случае, если будет доказано их использование против безопасности страны. Кроме того, Великобритания усилит таможенные проверки российских граждан и контроль частных самолетов.
Напомним, 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается десятый день. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Региональные управления ФСБ, Следственного комитета (СК) и МВД закупили оборудование для взлома любых смартфонов под управлением iOS и Android. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на сайт госзакупок.
Cиловики приобрели программное и аппаратное обеспечение UFED израильской компании Cellebrite, которая специализируется на взломе мобильных устройств Apple и других производителей.
Как отмечает «Би-би-си», ведомства покупают оборудование не напрямую, а через российских партнеров израильской фирмы - компании «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии». Комплекс для взлома смартфонов UFED Touch2 обошелся волгоградскому управлению СК в 800 тысяч рублей. Сотрудники хабаровского управления потратили на систему 1,2 миллиона рублей.
Израильские разработчики оборудования утверждают, что обход блокировки позволяет получить любую информацию со смартфона, включая историю звонков, СМС и переписку в Telegram. Для взлома устаревших моделей требуется несколько минут, для новых смартфонов может понадобиться несколько дней.
Руководство Сбербанка также закупило системы для взлома смартфонов. Представители банка отметили, что будут использовать их для борьбы с вирусами на Android.
мы на третьем месте в мире.