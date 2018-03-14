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 Политика Украины
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Все про:ВР (21734) законопроект (1898) комитет (311) Пашинский (546) Винник (102)

 Голосование закона "О нацбезопасности" должно быть во вторник или в четверг на следующей неделе, - Пашинский. ВИДЕО

В следующий понедельник, 19 марта, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны намерен рекомендовать к принятию в первом чтении президентский законопроект "О национальной безопасности".

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после заседания сообщили глава Комитета Сергей Пашинский и секретарь Комитета Иван Винник.

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"Президентский законопроект мы ожидаем во вторник в сессионном зале. В понедельник мы соберемся, для того, чтобы формально финально проголосовать редакционные замечания к первому чтению. Они будут розданы депутатам, они будут на сайте Верховной Рады. И депутаты сознательно, когда будут голосовать президентский законопроект за основу, будут понимать, какие дополнительные правки комитетские вносятся к первому чтению. Чтобы мы не нарушали регламент. (…) Президентский законопроект, взятый за базу, за основу, думаю, будет во вторник консенсусно, при поддержке многих фракций парламента, а возможно и всех, поддержан", - заявил Винник.

Он также добавил, что депутаты, у которых есть замечания к проекту закона уже могут подавать свои правки.

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"Рабочая группа будет уже сейчас стараться их рассмотреть, чтобы в первом чтении за основу был принят законопроект авторства Президента, который максимально отвечает ожиданиям как субъекта правозаконодательной инициативы, наших западных партнеров, так и депутатов, которые хотят поучаствовать в его усовершенствовании", - сообщил Винник.   

В свою очередь заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил: "Рабочая группа наработает рекомендации, какие направления мы будем в этом законе ко второму чтению поправлять. Например, однозначно будем включать энергетическую безопасность, однозначно будем расширять блок про военно-промышленный комплекс, однозначно будем учитывать поправки другие. По Службе безопасности Украины, например. (…) Наша цель как комитета не хаос сделать и пять тысяч правок, а Верховной Раде объяснить: вот блоки, вот мы за них проголосовали, и в рамках этих блоков давайте будем двигаться. (…) К первому чтению мы хотим застолбить те части, которые, по нашему мнению, мы обязаны застолбить. Мы как комитет, надеюсь, в понедельник все закончим, а голосование будет во вторник или в четверг".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады рассмотрел проект Закона "О национальной безопасности Украины". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3055591
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Нічого доброго в цьому сирому законі немає, законопроект розділяє посаду Начальника Генштабу на дві, на Головнокомандувача ЗСУ і на Начальника Генштабу, а ще буде й міністр оборони і Верховний Головнокомандувач (Президент). Ми серед трьох керівників Президент-міністр оборони - Начальник Генштабу не можемо навести порядок, а між чотирьох керівників взагалі загубимось! Влада нічого не робить крім як розвалює військову вертикаль управління! Досить вже того що порошенко створив Військовий кабінет РНБОУ, щоб зняти з себе відповідальність за накази військам і тим повністю розвалив військову вертикаль! Так тепер ще й додаткова посада вводиться в військовій вертикалі - Головнокомандувач ЗСУ і все для того щоб віддалити порошенка від трибуналу за військові провали! Цей закон шкідливий та несвоєчасний, такий що істотно послаблює обороноздатність України! Ми нормального Начальника Генштабу знайти не можемо 4 роки, нормального міністра оборони не маємо, а тепер ще й будемо залежати від того хто обійме посаду Головнокомандувача ЗСУ! Це повний маразм!
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Для тебе, порохобота, любе гавно священне , лиш би воно було з дупи , чи ще з якої дирки Петра Олексійовича.
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Так "закон" ни о чем, чего не проголосовать.
А, можно статистику, кто еще с 2016 года в зраде небыл
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Це закон про те як програти війну і не нести за це відповідальності особисто порошенку!
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ще раз підтверджую, документ надзвичайно важливий, але він сирий, попрацюйте серйозно над ним, знайдіть фахівців у цій справі, не віддавайте його на відкуп політичним невігласам та бездарям - інакше у перспективі буде багато проблем.
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Який може бути закон, якщо керівник комітету ВРУ з нацбезпеки злочинець та неадекват Пашинський, а в членах комітету є дезертири за зрадники такі як Юрій Береза, який кинув свій підрозділ і втік під час виходу з Іловайська?
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Значит надо еще поработать над ПРоблемой!
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Ну якщо закон від самого президента то "худое дерево приносит и плоды худые" (Матф.7:17).
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покрасьте Раду в желтый цвет, но только без синего сверху, чтобы каждому ясно было, что в этом месте здравомыслие не взяло вверх. Люди, которые отказали собственному народу в праве быть определенным явлением с выраженными благодаря этой определенности интересами теперь вот решили безопасностью нации на тех же условиях заниматься. Нет, конечно мир видал и не менее отчетливо выраженное лицемерие. Но едва ли еще где и когда в мире подобное происходило с той же помпой и размахом. Торопитесь, люди, каждый шаг этих вот "деятелей" следует фиксировать на видео и документировать тщательно. Со временем эти свидетельства будут дорого стоить по тому же принципу, по которому нумизматы дорого оценивают редкую фальшивую монету.
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Уже сколько лет , как этот маланец Пашинский в тюрьме сидеть должен .
Но в стране не работает Закон .
А он о законе ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГолосование закона "О нацбезопасности" должно быть во вторник или в четверг на следующей неделе, - Пашинский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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