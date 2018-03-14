 Голосование закона "О нацбезопасности" должно быть во вторник или в четверг на следующей неделе, - Пашинский. ВИДЕО

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом после заседания сообщили глава Комитета Сергей Пашинский и секретарь Комитета Иван Винник.

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"Президентский законопроект мы ожидаем во вторник в сессионном зале. В понедельник мы соберемся, для того, чтобы формально финально проголосовать редакционные замечания к первому чтению. Они будут розданы депутатам, они будут на сайте Верховной Рады. И депутаты сознательно, когда будут голосовать президентский законопроект за основу, будут понимать, какие дополнительные правки комитетские вносятся к первому чтению. Чтобы мы не нарушали регламент. (…) Президентский законопроект, взятый за базу, за основу, думаю, будет во вторник консенсусно, при поддержке многих фракций парламента, а возможно и всех, поддержан", - заявил Винник.

Он также добавил, что депутаты, у которых есть замечания к проекту закона уже могут подавать свои правки.

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"Рабочая группа будет уже сейчас стараться их рассмотреть, чтобы в первом чтении за основу был принят законопроект авторства Президента, который максимально отвечает ожиданиям как субъекта правозаконодательной инициативы, наших западных партнеров, так и депутатов, которые хотят поучаствовать в его усовершенствовании", - сообщил Винник.

В свою очередь заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил: "Рабочая группа наработает рекомендации, какие направления мы будем в этом законе ко второму чтению поправлять. Например, однозначно будем включать энергетическую безопасность, однозначно будем расширять блок про военно-промышленный комплекс, однозначно будем учитывать поправки другие. По Службе безопасности Украины, например. (…) Наша цель как комитета не хаос сделать и пять тысяч правок, а Верховной Раде объяснить: вот блоки, вот мы за них проголосовали, и в рамках этих блоков давайте будем двигаться. (…) К первому чтению мы хотим застолбить те части, которые, по нашему мнению, мы обязаны застолбить. Мы как комитет, надеюсь, в понедельник все закончим, а голосование будет во вторник или в четверг".

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