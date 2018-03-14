 В отношении Тюрина возможно заочное осуждение, - Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Закон четко предусматривает алгоритм действий и заочное осуждение возможно, но для этого необходимо провести ряд действий: объявление в государственный, потом межгосударственный розыск, должен пройти определенный срок после такого решения. Так что я не исключаю заочного, но рассчитываю на очное осуждение", - сказал Луценко журналистам в среду.
Вместе с тем, он добавил: "Выдаст ли Тюрина Москва - ответ достаточно очевиден… Кроме законных действий мы всегда еще рассчитываем на оперативную удачу. И в этом случае также".
Напоминаем, Тюрин, который подозревается в организации убийства Вороненкова, объявлен в Украине в розыск.
Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он был за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).
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По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.
Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".
- Мойше...что я вам скажу! а ви знаете как эти сволочи обзывают вас... за глаза?
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