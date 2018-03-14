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 Политика Украины
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 В отношении Тюрина возможно заочное осуждение, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко допускает возможность заочного осуждения гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в организации убийства в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закон четко предусматривает алгоритм действий и заочное осуждение возможно, но для этого необходимо провести ряд действий: объявление в государственный, потом межгосударственный розыск, должен пройти определенный срок после такого решения. Так что я не исключаю заочного, но рассчитываю на очное осуждение", - сказал Луценко журналистам в среду.

Вместе с тем, он добавил: "Выдаст ли Тюрина Москва - ответ достаточно очевиден… Кроме законных действий мы всегда еще рассчитываем на оперативную удачу. И в этом случае также".

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Напоминаем, Тюрин, который подозревается в организации убийства Вороненкова, объявлен в Украине в розыск.

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.

Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он был за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).

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По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.

Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".

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Источник: https://censor.net.ua/n3055590
 
 
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Уррррррррряяяяя ,заочник Югик ,заочно засудит ВСЕХ !!!!!!!!!!!!!!!!
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- Мойше...что я вам скажу! а ви знаете как эти сволочи обзывают вас... за глаза?
- Сема... я вас умоляю! за глаза... они могут меня даже бить...
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Опять заочно,опять осечка,Юга,ты уже заипал с такими судами,ты или кончай бухать,или улетай на Марс.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ отношении Тюрина возможно заочное осуждение, - Луценко
 
 
 
 
 
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