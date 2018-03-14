 В СБУ идет служебное расследование по поводу провальной операции при задержании экс-беркутовца Иващенко, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"Как стало известно источникам "Цензор.НЕТ", в Службе безопасности идет масштабное служебное расследование происшедшего. Группа захвата Иващенко была из состава спецподразделения "Альфа" СБУ Харьковской области. То есть привлекли тех, чья задача захват преступников, но они не просто допустили подрыв гранаты, но даже не смогли предотвратить прорыв преступника", - отметил Бутусов.

Что поражает в этой истории?

1. Задержание в Киеве производило харьковское СБУ и харьковская "Альфа". Видимо, не хотели делить "лавры" с киевскими коллегами, не обратились за содействием.

2. Несмотря на заранее подготовленную операцию, и то, что преступник сел в машину оперативников, его действия не контролировались, его не держали на прицеле. У Иващенко оказалась полная свобода рук, и он сумел выхватить гранату. Никто ему не помешал, не выстрелил.

3. Сотрудники "Альфы" в результате взрыва гранаты разбежались, управление было потеряно, а район операции не был блокирован. Преследование не было организовано. Преступник сумел уйти.

4. Офицер из группы захвата из Харькова во время операции снимал происходящее на видео. Эту видеозапись офицер СБУ через несколько часов передал одному из интернет-изданий (причем это издание само СБУ считает связанным с российскими спецслужбами). То есть секретная служебная информация намеренно "слита" для дискредитации СБУ самим сотрудником СБУ.

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"Посмотрим, в общем. Те, кто организовывал захват Иващенко оказались полными дилетантами. Можно себе только представить, а что бы было, если бы у Иващенко были сообщники, и что если бы он решил применить против сбушников не одну гранату, но и стрелковое оружие, и что было бы, если бы происходило задержание реальных российских террористов. Напомню, что руководство СБУ Харьковской области, которое показало блестящие результаты в борьбе с терроризмом в 14-15-м годах было уволено по решению председателя СБУ В.Грицака, и назначены новые люди, которые такого боевого опыта не имеют", - резюмировал Бутусов.

Напомним, в ночь на 7 марта 2018 года появилась информация, что в Киеве возле станции метро "Лесная" взорвался автомобиль, есть пострадавший.

Позже спикер СБУ Елена Гитлянская пояснила, что пострадал сотрудник СБУ, участвовавший в спецоперации по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", действующего сотрудника полиции. При задержании тот бросил гранату в сотрудника спецслужбы.