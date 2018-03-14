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Все про:Беркут (8449) граната (551) Нацполиция (7056) СБУ (12239) Бутусов Юрий (1353)

 В СБУ идет служебное расследование по поводу провальной операции при задержании экс-беркутовца Иващенко, - Бутусов

В СБУ большие разборки по поводу провальной операции 6 марта в Киеве по задержанию сотрудника полка полиции особого назначения Владимира Иващенко. Как известно, Иващенко - бывший сотрудник "Беркута", нелегально торговал оружием, при задержании бросил в группу захвата гранату и сумел безнаказанно уйти.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте: Полицейский, бросивший гранату в сотрудника СБУ, и сейчас работает в батальоне особого назначения, - Синицын. ФОТО

"Как стало известно источникам "Цензор.НЕТ", в Службе безопасности идет масштабное служебное расследование происшедшего. Группа захвата Иващенко была из состава спецподразделения "Альфа" СБУ Харьковской области. То есть привлекли тех, чья задача захват преступников, но они не просто допустили подрыв гранаты, но даже не смогли предотвратить прорыв преступника", - отметил Бутусов.

Что поражает в этой истории?

1. Задержание в Киеве производило харьковское СБУ и харьковская "Альфа". Видимо, не хотели делить "лавры" с киевскими коллегами, не обратились за содействием.

2. Несмотря на заранее подготовленную операцию, и то, что преступник сел в машину оперативников, его действия не контролировались, его не держали на прицеле. У Иващенко оказалась полная свобода рук, и он сумел выхватить гранату. Никто ему не помешал, не выстрелил.

3. Сотрудники "Альфы" в результате взрыва гранаты разбежались, управление было потеряно, а район операции не был блокирован. Преследование не было организовано. Преступник сумел уйти.

4. Офицер из группы захвата из Харькова во время операции снимал происходящее на видео. Эту видеозапись офицер СБУ через несколько часов передал одному из интернет-изданий (причем это издание само СБУ считает связанным с российскими спецслужбами). То есть секретная служебная информация намеренно "слита" для дискредитации СБУ самим сотрудником СБУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле станции метро "Лесная" в Киеве неизвестные взорвали две гранаты и скрылись, есть пострадавший. ВИДЕО + ФОТО

"Посмотрим, в общем. Те, кто организовывал захват Иващенко оказались полными дилетантами. Можно себе только представить, а что бы было, если бы у Иващенко были сообщники, и что если бы он решил применить против сбушников не одну гранату, но и стрелковое оружие, и что было бы, если бы происходило задержание реальных российских террористов. Напомню, что руководство СБУ Харьковской области, которое показало блестящие результаты в борьбе с терроризмом в 14-15-м годах было уволено по решению председателя СБУ В.Грицака, и назначены новые люди, которые такого боевого опыта не имеют", - резюмировал Бутусов.

Напомним, в ночь на 7 марта 2018 года появилась информация, что в Киеве возле станции метро "Лесная" взорвался автомобиль, есть пострадавший.

Позже спикер СБУ Елена Гитлянская пояснила, что пострадал сотрудник СБУ, участвовавший в спецоперации по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", действующего сотрудника полиции. При задержании тот бросил гранату в сотрудника спецслужбы.

В СБУ идет служебное расследование по поводу провальной операции при задержании экс-беркутовца Иващенко, - Бутусов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3055589
 
 
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це щось подібне, як в Княжичах?!
і напрямок співпадає! В СБУ идет служебное расследование по поводу провальной операции при задержании экс-беркутовца Иващенко, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1656
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та не, в Княжичах команда была от лампасного командира ,,Е..аште,, а тут тупаки работали
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Понабирают по обьявлению, неудивительно что профи уделал дилетантов.
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та не може быть,то все враки,оне ж всех сепаров на десять лет вперед выловили
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спецподразделения "Альфа" СБУ Харьковской области -Так они спецы по укладыванию на пол сотрудниц бухгалтерий. Там они звери!
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а что вы ожмдали от ватного Харькова?
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Тут вопрос ещё в том, что- а если бы рядом были люди. Они могли погибнуть из-за таких "профессионалных действиях" работников СБУ. С другой стороны эта история показала полную расхлябанность служб спецназначения. Надо делать перестановки в руководстве и держать на контроле всю их работу. И постоянные учения никто не отменял.
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оказались дилетантами? а че тут странного, профессионалам надо платить, и платить много. А у оперов СБУшных зарплаты как у реализаторов на Барабашово...
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Рассказать, какие зарплаты и премии у главы НАПК Натальи Корчак?
Пашет рабыня галерная?
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Так это уровень министра! У простого учителя тоже зарплата не как у министра образования...
Че вы сравниваете рядовых сотрудников с высшим руководством...
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Какая налогоплательщику разница, как называется должность госчиновника или госслужащего и какой высоты "уровню" она соответствует. Показатель может быть только один - конечный результат работы. Нет результата - грызите сухари. А лучше - уйдите и освободите место другим. Добровольцы и волонтёры в самое тяжёлое для страны время молча тянули лямку без каких-либо зарплат и не скавучали.
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А це на додаток про порошенківську армію, побудовою якої ти тут 4 роки так захоплювався.
"Доконають армію - залишаться бомжі та алкоголіки!"
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"Посмотрим, в общем. Те, кто организовывал захват Иващенко оказались полными дилетантами. Можно себе только представить, а что бы было, если бы у Иващенко были сообщники, и что если бы он решил применить против сбушников не одну гранату, но и стрелковое оружие, и что было бы, если бы происходило задержание реальных российских террористов. Напомню, что руководство СБУ Харьковской области, которое показало блестящие результаты в борьбе с терроризмом в 14-15-м годах было уволено по решению председателя СБУ В.Грицака, и назначены новые люди, которые такого боевого опыта не имеют",Источник: https://censor.net.ua/n3055589

но власти нужны не спецы и профессионалы а верные власти люди. и народ подозревает саму власть в договорняке с агрессором.
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А шо ж такоє?
Опарація по каліченню фронтовиків і майданівців пройшла 03 березня ж так успішно - 4 батальйони екіпірованої до зубів бєркутні класно попробивали голови двом взводам беззбройних ветеранів. Получили часікі від прєзіка.
А тут супєр-пупєр Альфа-Шмальфа вигрібла від ОДНОГО бєркутаста.
Годуємо профнепридатних нероб, а якщо в країні задниця, то народ вигребе.
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веселое видео про дебилов с корочками из нашей украинской недогебни. Нужно полицаев направить чтобы сбу-шников шмонали на предмет наличия огнетушителей в их автомобилях. Это причитание ,,дайте огнетушитель,, убивает и люто жжет личные авто лузеров. Бедный Димон, придется ,,тяжело,, трудиться на новую Тойоту.
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Ето вам не Саакашвили за волосы по ресторану таскать и наблюдать как Семенченко минометы в мешках таскает...
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сейчас ублюдки у власти, а значит, и такие же халуи. Ничего нового здесь не прочитал. Патриоты в тюрьмах, а цуки руководят парадом
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общий контекст ясен, Грицака уже давно собирались уйти (на его место есть кандидат еще более верный телу), возможно, что и Рубан появился, как шанс еще порулить СБУ.
а вообще это конечно пздц полный, если еще этот крендель (Иващенко) махнет рукой из РФ, лучше оплеухи не и не придумать ... эРэФ ские крысы из спецслужб громко ржут ...и это огорчает.
ждем кадровых решений.
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Весь корень зла - в безнаказанности власти .
Безнаказанность власти ведёт к беспределу .
Вот если бы чиновник , получивший взятку , к примеру , в обязательном порядке был бы расстрелян , его имущество отошло бы в казну , а ближайшие родственники посажены , то его последователь двадцать раз подумал бы , прежде чем брать взятку .
Вот если бы чиновник , просравший часть территории был бы немедленно расстрелян , и все , имевшие к этому касательство тоже , то он бы сам на фронт поехал , пока не расстреляли , а потери Крыма не допустил бы .
Вот если бы чиновнику , который позволил себе ложь в обещаниях , прилюдно отрезали бы язык , они бы никогда не врали .
Только для этого нужен не клоун Луценко и насквозь продажные судьи , назначенный презиком , а выбранная наугад комиссия из народа .
Тогда будет ответственность и не будет коррупции .
Кому много дано льгот , с того и спрашиваться должно по-другому , гораздо строже .
Пошёл во власть - будь готов остаться без головы .
А у нас наоборот , во власть лезут одни преступники за безнаказанностью .
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Дело было так: "Ля-ля, тополя", а тот как гаркнет: " Стоять, работает СБУ!", А тот не испужался и гранату #уяк! Ба-бах! И ходу... До сих пор ищут...
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Там еще по тексту дальше ,,Дайте огнетушитель,,
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"В СБУ идет служебное расследование по поводу провальной операции при задержании экс-беркутовца Иващенко, - Бутусов" - это всё результат деятельности на посту главы государства, шоколадного Пахана, и Грицак, и Аваков, и Гонтарева и мн. других ставленников, креатуры мародёра порошенко, главные задачи этих высокопоставленных марионеток, пилить бюджет, прикрывать воровство семьи, сажать неугодных, особенно патриотов Украины и крышевать всех членов пятой колонны ПР, результаты "работы" мы все видим во всех отраслях экономики и вообще, жизни украинского народа, так что эта операция, ещё раз наглядно показала, кто захватил и руководит сегодня страной, и куда нас ведёт.
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Все вроде бы правильно написано, но все равно улыбнуло)) Сначала название "екс-беркутівця Іващенка", именно экс-беркутовца а не ПОЛИЦЕЙСКОГО (ничего что он переаттестован?). И сам пост про никудышное СБУ и ни слова про расследования в МВД - как переаттестовывался, как провез гранату(ы), как идет поиск и т.п. НФ рулит!!!!
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СБУ пора очистить от выпускников школ кгб. И набрать работать ветеранов АТО
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Номер сгоревшей Тойоты Димона из харьковского СБУ на видео АН5008НМ Машина на номерах Донецкой области.
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В дев"яностих роках , так сталось, що кілька разів пересікався з колишніми КГБ шниками, котрі плавно перекваліфікувались в СБУшників. В ці роки іх головним заняттям була п"янка і бляді. Чи щось змінилось з тих часів, не знаю. А дуже вже хотілося б, щоб наступили якісь зміни.
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Это говорит о том, что контрабас крышевать - их прямая обязанность. Всё остальное - не по их части. Про внутреннюю безопасность полицаев, вообще, можно даже и не заикаться, как, впрочем, и во всех силовых структурах. Непрофессионализм и раздолбайство, с круговой порукой, должностные преступления - норма. Княжичи тому - пример.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ СБУ идет служебное расследование по поводу провальной операции при задержании экс-беркутовца Иващенко, - Бутусов
 
 
 
 
 
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