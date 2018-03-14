 В СБУ идет служебное расследование по поводу провальной операции при задержании экс-беркутовца Иващенко, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Как стало известно источникам "Цензор.НЕТ", в Службе безопасности идет масштабное служебное расследование происшедшего. Группа захвата Иващенко была из состава спецподразделения "Альфа" СБУ Харьковской области. То есть привлекли тех, чья задача захват преступников, но они не просто допустили подрыв гранаты, но даже не смогли предотвратить прорыв преступника", - отметил Бутусов.
Что поражает в этой истории?
1. Задержание в Киеве производило харьковское СБУ и харьковская "Альфа". Видимо, не хотели делить "лавры" с киевскими коллегами, не обратились за содействием.
2. Несмотря на заранее подготовленную операцию, и то, что преступник сел в машину оперативников, его действия не контролировались, его не держали на прицеле. У Иващенко оказалась полная свобода рук, и он сумел выхватить гранату. Никто ему не помешал, не выстрелил.
3. Сотрудники "Альфы" в результате взрыва гранаты разбежались, управление было потеряно, а район операции не был блокирован. Преследование не было организовано. Преступник сумел уйти.
4. Офицер из группы захвата из Харькова во время операции снимал происходящее на видео. Эту видеозапись офицер СБУ через несколько часов передал одному из интернет-изданий (причем это издание само СБУ считает связанным с российскими спецслужбами). То есть секретная служебная информация намеренно "слита" для дискредитации СБУ самим сотрудником СБУ.
"Посмотрим, в общем. Те, кто организовывал захват Иващенко оказались полными дилетантами. Можно себе только представить, а что бы было, если бы у Иващенко были сообщники, и что если бы он решил применить против сбушников не одну гранату, но и стрелковое оружие, и что было бы, если бы происходило задержание реальных российских террористов. Напомню, что руководство СБУ Харьковской области, которое показало блестящие результаты в борьбе с терроризмом в 14-15-м годах было уволено по решению председателя СБУ В.Грицака, и назначены новые люди, которые такого боевого опыта не имеют", - резюмировал Бутусов.
Напомним, в ночь на 7 марта 2018 года появилась информация, что в Киеве возле станции метро "Лесная" взорвался автомобиль, есть пострадавший.
Позже спикер СБУ Елена Гитлянская пояснила, что пострадал сотрудник СБУ, участвовавший в спецоперации по задержанию торговца оружием, бывшего "беркутовца", действующего сотрудника полиции. При задержании тот бросил гранату в сотрудника спецслужбы.
і напрямок співпадає!
Пашет рабыня галерная?
Че вы сравниваете рядовых сотрудников с высшим руководством...
"Доконають армію - залишаться бомжі та алкоголіки!"
но власти нужны не спецы и профессионалы а верные власти люди. и народ подозревает саму власть в договорняке с агрессором.
Опарація по каліченню фронтовиків і майданівців пройшла 03 березня ж так успішно - 4 батальйони екіпірованої до зубів бєркутні класно попробивали голови двом взводам беззбройних ветеранів. Получили часікі від прєзіка.
А тут супєр-пупєр Альфа-Шмальфа вигрібла від ОДНОГО бєркутаста.
Годуємо профнепридатних нероб, а якщо в країні задниця, то народ вигребе.
а вообще это конечно пздц полный, если еще этот крендель (Иващенко) махнет рукой из РФ, лучше оплеухи не и не придумать ... эРэФ ские крысы из спецслужб громко ржут ...и это огорчает.
ждем кадровых решений.
Безнаказанность власти ведёт к беспределу .
Вот если бы чиновник , получивший взятку , к примеру , в обязательном порядке был бы расстрелян , его имущество отошло бы в казну , а ближайшие родственники посажены , то его последователь двадцать раз подумал бы , прежде чем брать взятку .
Вот если бы чиновник , просравший часть территории был бы немедленно расстрелян , и все , имевшие к этому касательство тоже , то он бы сам на фронт поехал , пока не расстреляли , а потери Крыма не допустил бы .
Вот если бы чиновнику , который позволил себе ложь в обещаниях , прилюдно отрезали бы язык , они бы никогда не врали .
Только для этого нужен не клоун Луценко и насквозь продажные судьи , назначенный презиком , а выбранная наугад комиссия из народа .
Тогда будет ответственность и не будет коррупции .
Кому много дано льгот , с того и спрашиваться должно по-другому , гораздо строже .
Пошёл во власть - будь готов остаться без головы .
А у нас наоборот , во власть лезут одни преступники за безнаказанностью .